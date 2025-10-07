Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentamos IBM® Project Bob: su socio de IA para un desarrollo de software más rápido e inteligente

Publicado 10/07/2025
Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

IBM Project Bob no es solo otro asistente de codificación, es su socio de desarrollo de IA. 

Diseñado para funcionar como usted, Project Bob se adapta a su flujo de trabajo desde el diseño hasta la implementación. Tanto si está modernizando sistemas heredados como si está creando algo completamente nuevo, Bob te ayuda a enviar código de calidad con mayor rapidez.

Con flujos de trabajo agénticos, seguridad integrada y flexibilidad de implementación de nivel empresarial, Bob no solo automatiza las tareas, sino que transforma todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Desde proyectos de modernización hasta nuevas compilaciones de aplicaciones, Bob hace que el desarrollo sea más inteligente, seguro y eficiente.

Lo que hace diferente a Bob

Piense en Bob como su desarrollador de pares e IDE que da prioridad a la IA: una herramienta que entiende su intención, su base de código y los estándares de su organización.

  • Entiende su intención: cambie al modo Architect para definir el alcance y el diseño de sistemas complejos o colabore en el modo Code para moverse con rapidez e iterar de manera eficiente.
  • Entiende su repositorio: Bob lee su código base, moderniza los marcos, refactoriza a escala y vuelve a plataformas con contexto completo.
  • Entiende sus estándares: con experiencia incorporada en FedRAMP, HIPAA y PCI, Project Bob le ayuda a ofrecer código seguro y listo para la producción en todo momento.

Capacidades preparadas para la empresa

Bob va más allá de las sugerencias de código con características diseñadas para el desarrollo empresarial en el mundo real:

  • Flujos de trabajo de agentes: Bob desglosa tareas complejas y coordina agentes especializados en código, pruebas, documentación y pipelines, lo que garantiza que las mejoras se extiendan por todo su repositorio.
  • Escaneo de seguridad en línea: los escaneos Semgrep incorporados y las sugerencias de correcciones le ayudan a cambiar a la izquierda en seguridad sin salir de su IDE. Capacidad para incorporar la seguridad cuántica y otros análisis de cumplimiento y vulnerabilidad al IDE.
  • Implementación flexible: ejecute Bob en macOS, Windows o Linux e implemente en su nube para cumplir con los requisitos de gobierno y residencia de datos.
  • CLI y programación alfabetizada: utilice BobShell para crear flujos de trabajo repetibles y autodocumentados, ideales para pipelines de CI/CD y actualizaciones basadas en recetas.

Resultados probados a escala

Más de 6000 desarrolladores de IBM ya utilizan Bob en proyectos de modernización, seguridad y desarrollo de nuevas aplicaciones, en los que obtienen una media del 45 % de aumento de la productividad, lo que libera a los desarrolladores del trabajo repetitivo y les ayuda en tareas complejas. 

El futuro del desarrollo con IA

Bob representa la próxima evolución en ingeniería de software: ayuda a los equipos a modernizar sistemas heredados, construir aplicaciones y mantener estándares de nivel empresarial con facilidad.

Con el anuncio de hoy, Bob entra en la fase de vista previa, lo que marca un paso importante hacia la operacionalización de la IA en todo el ciclo de vida del software. El futuro de la codificación con IA no está a años de distancia, ya está aquí.

¿Quiere acceso anticipado? Inscríbase en la lista de espera para obtener actualizaciones y tener la oportunidad de ser seleccionado para la vista previa.

Más información Inscríbase en la lista de espera