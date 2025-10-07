Presentamos IBM® Project Bob: su socio de IA para un desarrollo de software más rápido e inteligente

Diseñado para funcionar como usted, Project Bob se adapta a su flujo de trabajo desde el diseño hasta la implementación. Tanto si está modernizando sistemas heredados como si está creando algo completamente nuevo, Bob te ayuda a enviar código de calidad con mayor rapidez.

Con flujos de trabajo agénticos, seguridad integrada y flexibilidad de implementación de nivel empresarial, Bob no solo automatiza las tareas, sino que transforma todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Desde proyectos de modernización hasta nuevas compilaciones de aplicaciones, Bob hace que el desarrollo sea más inteligente, seguro y eficiente.