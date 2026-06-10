Los productos de IBM reconocidos en los premios TrustRadius 2026 Top Rated Awards

Los compradores de tecnología confían cada vez más en los conocimientos de sus compañeros para evaluar soluciones, comprender los resultados del mundo real y tomar decisiones con confianza. El feedback independiente de los clientes se ha convertido en una de las señales más fiables de si la tecnología aporta valor en la práctica.

Por eso nos enorgullece compartir que, basándonos enteramente en opiniones de clientes verificadas, 22 productos de IBM han sido nombrados ganadores de los premios TrustRadius 2026 mejor valorados. Este reconocimiento refleja las experiencias de los clientes y socios que utilizan estas soluciones a diario para gestionar, proteger y modernizar sus empresas.