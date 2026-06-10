Los productos de IBM reconocidos en los premios TrustRadius 2026 Top Rated Awards

Este reconocimiento refleja las experiencias compartidas por los clientes y socios que utilizan estos productos todos los días.
Los compradores de tecnología confían cada vez más en los conocimientos de sus compañeros para evaluar soluciones, comprender los resultados del mundo real y tomar decisiones con confianza. El feedback independiente de los clientes se ha convertido en una de las señales más fiables de si la tecnología aporta valor en la práctica.
Por eso nos enorgullece compartir que, basándonos enteramente en opiniones de clientes verificadas, 22 productos de IBM han sido nombrados ganadores de los premios TrustRadius 2026 mejor valorados. Este reconocimiento refleja las experiencias de los clientes y socios que utilizan estas soluciones a diario para gestionar, proteger y modernizar sus empresas.
Los premios TrustRadius Top Rated se basan en el sentimiento directo de los clientes: valoraciones, reseñas y comentarios de uso de profesionales reales. Para los responsables de la adquisición de tecnología, este reconocimiento ofrece una perspectiva objetiva sobre el rendimiento de los productos de IBM en entornos de producción, en distintos sectores y a escala empresarial.
En IA, datos, automatización, seguridad, integración e infraestructura, los productos galardonados reflejan un tema constante: ayudar a las organizaciones a convertir la complejidad en ventaja operativa, al tiempo que cumplen con las exigencias de escala, gobernanza y rendimiento.
Los siguientes productos de IBM fueron reconocidos en las categorías de mercado asociadas:
Cada reconocimiento representa la validación del cliente en las Categories que más importan a las empresas modernas, donde la fiabilidad, el gobierno y los resultados no son negociables.
Estos premios son posibles gracias a los clientes y socios que se tomaron el tiempo de compartir sus experiencias. Cada revisión ayuda a sus homólogos a evaluar las soluciones con mayor confianza y ayuda a los equipos de productos de IBM a seguir mejorando las tecnologías en las que confían los clientes para gestionar sus negocios.
Si es cliente o socio de IBM y aún no ha compartido su experiencia, considere la posibilidad de dejar una reseña en TrustRadius. Tu perspectiva ayuda a moldear el mercado, informar a los compradores e influir en el futuro de los productos que usas.