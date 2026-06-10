Tres jóvenes de diferentes procedencias se concentran en un proyecto, utilizando tabletas y ordenadores portátiles en una oficina bien iluminada, lo que refleja el trabajo en equipo y la integración de la tecnología en un entorno corporativo.
Inteligencia artificial Automatización de TI

Los productos de IBM reconocidos en los premios TrustRadius 2026 Top Rated Awards

Este reconocimiento refleja las experiencias compartidas por los clientes y socios que utilizan estos productos todos los días.

Publicado el 10 de junio de 2026

Los compradores de tecnología confían cada vez más en los conocimientos de sus compañeros para evaluar soluciones, comprender los resultados del mundo real y tomar decisiones con confianza. El feedback independiente de los clientes se ha convertido en una de las señales más fiables de si la tecnología aporta valor en la práctica.

Por eso nos enorgullece compartir que, basándonos enteramente en opiniones de clientes verificadas, 22 productos de IBM han sido nombrados ganadores de los premios TrustRadius 2026 mejor valorados. Este reconocimiento refleja las experiencias de los clientes y socios que utilizan estas soluciones a diario para gestionar, proteger y modernizar sus empresas.

Productos ganadores del premio TrustRadius Top Rated 2026

Los premios TrustRadius Top Rated se basan en el sentimiento directo de los clientes: valoraciones, reseñas y comentarios de uso de profesionales reales. Para los responsables de la adquisición de tecnología, este reconocimiento ofrece una perspectiva objetiva sobre el rendimiento de los productos de IBM en entornos de producción, en distintos sectores y a escala empresarial.

En IA, datos, automatización, seguridad, integración e infraestructura, los productos galardonados reflejan un tema constante: ayudar a las organizaciones a convertir la complejidad en ventaja operativa, al tiempo que cumplen con las exigencias de escala, gobernanza y rendimiento.

Los siguientes productos de IBM fueron reconocidos en las categorías de mercado asociadas:

  • IBM API Connect | API Management
  • IBM Apptio | Gestión empresarial de la tecnología
  • IBM Aspera on Cloud | Migración a la nube; transferencia gestionada de archivos
  • IBM Cloud Object Storage | Infraestructura como Servicio; Almacenamiento en la nube; Object Storage
  • IBM Cloudability | Gestión de costes en la nube; Gestión de la nube
  • IBM Cognos Analytics | Full-Stack Business Intelligence; detección de datos y visualización; business intelligence (BI); Data Preparation
  • IBM Db2 | Base de datos como servicio (DBaaS); Almacén de datos; Bases de datos relacionales; Almacén de datos en la nube
  • IBM Guardium | Seguridad de bases de datos; analytics
  • IBM Instana | Monitorización de infraestructura; Gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM); Observabilidad; Monitoreo de Kubernetes; Supervisión de la experiencia digital (DEM)
  • IBM® Maximo Application Suite | gestión de activos empresariales; gestión de servicios de TI (ITSM); sistemas de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS)
  • IBM Planning Analytics | Workforce Analytics; gestión del rendimiento corporativo (CPM); elaboración de presupuestos y previsiones; Planificación y análisis financieros (FP&A)
  • IBM SPSS Statistics | Análisis predictivo; análisis estadístico
  • IBM Storage FlashSystems | Almacenamiento empresarial en matrices flash
  • IBM Targetprocess | Desarrollo ágil; Gestión de productos; Objetivos y resultados clave (OKR)
  • IBM Turbonomic | Gestión de costes en la nube; Gestión de la nube; AIOps
  • IBM Verify | Gestión de identidades; Gestión de identidades y accesos de clientes (CIAM); Gobernanza y administración de identidades; Software de detección y respuesta ante amenazas de identidad
  • Cartera de IBM watsonx Code Assistant | Generación de código de IA
  • IBM watsonx Orchestrate | Asistente virtual inteligente; Agente de IA Constructor
  • IBM watsonx.ai | machine learning; MLOps; IA generativa empresarial; Desarrollo de IA
  • IBM watsonx.data | Lakehouse de datos
  • IBM watsonx.governance | Gobierno de la IA
  • IBM webMethods Hybrid Integration | Intercambio electrónico de datos (EDI); Plataforma de integración como servicio (iPaaS); Gestión de API; Transferencia gestionada de archivos (MFT)

Gracias a nuestros clientes y socios

Cada reconocimiento representa la validación del cliente en las Categories que más importan a las empresas modernas, donde la fiabilidad, el gobierno y los resultados no son negociables.

Estos premios son posibles gracias a los clientes y socios que se tomaron el tiempo de compartir sus experiencias. Cada revisión ayuda a sus homólogos a evaluar las soluciones con mayor confianza y ayuda a los equipos de productos de IBM a seguir mejorando las tecnologías en las que confían los clientes para gestionar sus negocios.

Si es cliente o socio de IBM y aún no ha compartido su experiencia, considere la posibilidad de dejar una reseña en TrustRadius. Tu perspectiva ayuda a moldear el mercado, informar a los compradores e influir en el futuro de los productos que usas.

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Rebecca Green

Director, Client Voice (Reviews, Stories and Advocacy)

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