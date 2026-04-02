IBM® Planning Analytics as a Service refuerza la confianza empresarial con el cumplimiento de SOC 2 y la evaluación de IRAP.
IBM anuncia nuevos hitos de seguridad y cumplimiento para IBM Planning Analytics as a Service, reforzando su papel como solución de planificación de confianza para organizaciones que operan en entornos regulados y conscientes del riesgo.
Los datos de planificación actuales reflejan más que números. Las previsiones, los planes de capital y los escenarios laborales indican dónde invierten las organizaciones y cómo se preparan los líderes para el futuro. En este contexto, el gobierno no es solo un requisito de cumplimiento, es una prioridad empresarial.
Con la incorporación del cumplimiento de SOC 2 y la evaluación de IRAP en el nivel PROTEGIDO, IBM Planning Analytics as a Service proporciona una mayor garantía de que los entornos de planificación permanecen seguros, controlados y listos para auditorías a medida que escalan.
IBM Planning Analytics as a Service está diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar la planificación manteniendo el control. Estas últimas actualizaciones refuerzan que los controles se aplican de forma coherente, la colaboración sigue controlada y la preparación para auditorías está integrada en la plataforma.
A medida que la planificación se amplía en todas las funciones y zonas geográficas, las organizaciones pueden mantener un enfoque coherente del gobierno sin introducir complejidad adicional. Los equipos de seguridad pueden confiar en los controles establecidos, mientras que los equipos de planificación pueden ampliar el uso con confianza.
IBM Planning Analytics as a Service, disponible en AWS y Azure, ha logrado la evaluación IRAP, demostrando su idoneidad para sectores altamente regulados y organizaciones del sector público.
Esto ayuda a las organizaciones a reducir la incertidumbre a la hora de evaluar la posición de seguridad, avanzar de forma más eficiente a través de las aprobaciones normativas y mantener una responsabilidad clara en todos los controles. Además, contribuye a los debates sobre gobierno a nivel ejecutivo, donde la transparencia y la garantía son críticas.
IBM Planning Analytics as a Service ahora cumple con SOC 2, ofreciendo validación independiente en seguridad, disponibilidad y confidencialidad.
Esto refleja una monitorización continua y disciplina operativa, más que una certificación única. Las organizaciones se benefician de pruebas más claras y estandarizadas que respaldan auditorías, procesos de compras y evaluaciones de riesgos de terceros.
El cumplimiento de la norma SOC 2 puede ayudar a agilizar la incorporación de proveedores y a reducir el esfuerzo necesario para responder a las revisiones de seguridad. Las pruebas de penetración periódicas apoyan aún más la gestión proactiva de los riesgos.
La planificación empresarial requiere una coordinación entre los equipos de finanzas, recursos humanos, operaciones y regionales, que a menudo trabajan con datos confidenciales.
Con los resultados de las evaluaciones del SOC 2 y el IRAP, las organizaciones pueden ampliar la planificación en todos los equipos y zonas geográficas y, al mismo tiempo, mantener un gobierno sólido. Las revisiones de seguridad y cumplimiento se pueden completar de manera más eficiente, lo que ayuda a reducir los retrasos que a menudo ralentizan la adopción.
Gracias al cumplimiento de la norma SOC 2 y a la superación de una evaluación IRAP, IBM Planning Analytics as a Service ofrece el nivel de confianza que las organizaciones esperan de una plataforma de planificación moderna.
Proporciona un entorno de planificación listo para escalar y alineado tanto con las expectativas empresariales como regulatorias, permitiendo a los equipos centrarse en mejores decisiones y resultados, manteniendo al mismo tiempo un gobierno y control sólidos.
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