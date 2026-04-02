IBM anuncia nuevos hitos de seguridad y cumplimiento para IBM Planning Analytics as a Service, reforzando su papel como solución de planificación de confianza para organizaciones que operan en entornos regulados y conscientes del riesgo.

Los datos de planificación actuales reflejan más que números. Las previsiones, los planes de capital y los escenarios laborales indican dónde invierten las organizaciones y cómo se preparan los líderes para el futuro. En este contexto, el gobierno no es solo un requisito de cumplimiento, es una prioridad empresarial.

Con la incorporación del cumplimiento de SOC 2 y la evaluación de IRAP en el nivel PROTEGIDO, IBM Planning Analytics as a Service proporciona una mayor garantía de que los entornos de planificación permanecen seguros, controlados y listos para auditorías a medida que escalan.