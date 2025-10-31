IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para herramientas de gobierno, riesgo y cumplimiento, líderes de garantía para IBM OpenPages

El viaje de GRC de IBM comenzó con la adquisición de OpenPages en 2010. Desde entonces, hemos pasado de ser una potente herramienta de cumplimiento a una plataforma GRC habilitada para IA que admite la gestión moderna de riesgos empresariales.

"Durante más de una década, hemos estado reinventando el funcionamiento del gobierno, el riesgo y el cumplimiento normativo, incorporando la IA y la automatización en OpenPages para que la gestión de riesgos sea más rápida, más inteligente y esté más conectada en toda la empresa", afirma Sripriya Srinivasan, directora general de Productos de Software Básicos, Soporte de Software y SRE.

IBM fue uno de los primeros proveedores de GRC en integrar la IA en su plataforma, a partir de 2016, y desde entonces hemos seguido liderando de manera responsable. En 2023, introdujimos la IA generativa y las capacidades de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en OpenPages, lo que permitió a los clientes automatizar procesos clave de GRC, como el mapeo de controles, la recopilación de pruebas y la documentación de políticas. Estas innovaciones han transformado GRC de supervisión manual en una función inteligente basada en conocimientos que acelera la forma en que las organizaciones responden al cambio.

Basándose en estos avances, IBM ha desarrollado ahora capacidades de IA agéntica que permiten a un agente inteligente hacer recomendaciones de aplicabilidad de conformidad, lo que avanza aún más en la automatización y el conocimiento en GRC.

Junto con IBM watsonx.governance, OpenPages ayuda a los clientes a adoptar la IA de forma responsable a escala, proporcionando supervisión tanto para los riesgos empresariales tradicionales como para los desafíos emergentes de gobierno de la IA.