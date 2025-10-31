IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para herramientas de gobierno, riesgo y cumplimiento, líderes de garantía para IBM OpenPages

IBM ha sido nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para herramientas de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC), líderes de garantía para IBM OpenPages.
Para nosotros, este reconocimiento refleja cómo hemos trabajado junto a los clientes para modernizar sus prácticas de gobierno, riesgo y cumplimiento, utilizando IA, automatización y datos para ayudarles a responder al riesgo con mayor agilidad y confianza.
La evaluación de Gartner reconoció a IBM por su "Capacidad de ejecución e integridad de la visión".
Creemos que este reconocimiento subraya tres puntos fuertes de nuestro enfoque:
Juntas, estas capacidades ayudan a nuestros clientes a convertir el gobierno y el cumplimiento de una obligación en una ventaja estratégica, y eso es lo que creemos que diferencia a IBM en el cambiante panorama de GRC.
El viaje de GRC de IBM comenzó con la adquisición de OpenPages en 2010. Desde entonces, hemos pasado de ser una potente herramienta de cumplimiento a una plataforma GRC habilitada para IA que admite la gestión moderna de riesgos empresariales.
"Durante más de una década, hemos estado reinventando el funcionamiento del gobierno, el riesgo y el cumplimiento normativo, incorporando la IA y la automatización en OpenPages para que la gestión de riesgos sea más rápida, más inteligente y esté más conectada en toda la empresa", afirma Sripriya Srinivasan, directora general de Productos de Software Básicos, Soporte de Software y SRE.
IBM fue uno de los primeros proveedores de GRC en integrar la IA en su plataforma, a partir de 2016, y desde entonces hemos seguido liderando de manera responsable. En 2023, introdujimos la IA generativa y las capacidades de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en OpenPages, lo que permitió a los clientes automatizar procesos clave de GRC, como el mapeo de controles, la recopilación de pruebas y la documentación de políticas. Estas innovaciones han transformado GRC de supervisión manual en una función inteligente basada en conocimientos que acelera la forma en que las organizaciones responden al cambio.
Basándose en estos avances, IBM ha desarrollado ahora capacidades de IA agéntica que permiten a un agente inteligente hacer recomendaciones de aplicabilidad de conformidad, lo que avanza aún más en la automatización y el conocimiento en GRC.
Junto con IBM watsonx.governance, OpenPages ayuda a los clientes a adoptar la IA de forma responsable a escala, proporcionando supervisión tanto para los riesgos empresariales tradicionales como para los desafíos emergentes de gobierno de la IA.
El gobierno, el riesgo y el cumplimiento ya no se gestionan de forma aislada, sino que ahora abarcan las áreas de TI, operaciones, finanzas, asuntos legales y estrategia. Es esencial conectar a estos equipos a través de datos compartidos y automatización.
La IA está transformando la forma en que se realiza ese trabajo. Antes visto como puramente reactivo, GRC se está volviendo proactivo y predictivo, lo que permite a las organizaciones identificar riesgos potenciales antes de que se intensifiquen, optimizar los controles de forma dinámica y mejorar la velocidad y precisión de las decisiones, lo que tiene un impacto positivo en los resultados.
En todos los sectores, la investigación de IBM muestra que las organizaciones están replanteándose la forma de gestionar el riesgo en la era de la IA:
Esa transformación ya se está produciendo en toda nuestra base de clientes.
Nuestros clientes están liderando este cambio, utilizando IBM OpenPages para simplificar el cumplimiento, conectar datos y reforzar la visibilidad de los riesgos en toda la empresa.
En los servicios financieros, CNP Vita Assicura , una de las principales compañías de seguros de Italia, adoptó IBM OpenPages para modernizar su marco de riesgo y cumplimiento empresarial. Al automatizar las evaluaciones de riesgos y centralizar las actividades de control, la aseguradora redujo los requisitos de entrada de datos hasta en un 70 %, mejoró la eficiencia de los informes y optimizó la visibilidad en todas las unidades de negocio. El resultado es una mayor transparencia, coherencia y preparación para las auditorías en toda la organización.
En el sector de la energía y el transporte, Navigator Gas, propietario y operador líder de transportadores de gas licuado, se asoció con IBM y Deloitte para implementar Deloitte Sense, una plataforma GRC personalizada basada en IBM OpenPages. La plataforma centraliza los flujos de trabajo de cumplimiento, permite la elaboración de informes en tiempo real y ha ayudado a la empresa a reducir las tarifas de auditoría interna en más de un 50 %, al tiempo que mejora la colaboración entre los equipos internos y los auditores externos.
Estos clientes reflejan una tendencia más amplia: las organizaciones están utilizando IBM OpenPages no solo para cumplir con los requisitos de cumplimiento, sino también para desbloquear una ventaja estratégica, convirtiendo el gobierno y la gestión de riesgos en controladores de resiliencia y crecimiento.
IBM OpenPages continúa siendo la solución elegida por las empresas con requisitos de gobierno avanzados, entornos normativos complejos y programas ERM maduros. Su arquitectura admite una integración profunda entre sistemas y permite a los líderes de riesgos gestionar controles y marcos de forma coherente en toda la empresa.
Aplicando las lecciones aprendidas al trabajar con empresas globales, IBM ha ampliado sus ofertas de SaaS para hacer que esas mismas capacidades sean accesibles para las organizaciones pequeñas y medianas. Estas ofertas reducen el coste y la complejidad de la implementación, al tiempo que permiten un tiempo de obtención de valor más rápido mediante una implementación eficiente y una escalabilidad integrada. A medida que evolucionan las expectativas normativas y se acelera la adopción de la IA, IBM mantiene su compromiso de ayudar a los clientes a gestionar el riesgo de forma inteligente y generar confianza mediante el diseño, mediante la automatización impulsada por la IA, la implementación simplificada y la adopción de IA responsable a escala.
Para nosotros, este reconocimiento de Gartner subraya el éxito de nuestros clientes y nuestro compromiso compartido con el avance del gobierno inteligente con IA.
Explore cómo IBM OpenPages e IBM watsonx.governance ayudan a las organizaciones a fortalecer el gobierno, gestionar el riesgo y escalar la IA de forma responsable.
Lea el informe del Gartner Magic Quadrant
Más información sobre IBM OpenPages
