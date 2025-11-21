IBM OpenPages as a Service se expande a IBM Cloud Alemania, fortaleciendo las capacidades GRC centradas en la UE

IBM OpenPages as a Service ya está disponible en nuestro centro de datos de IBM Cloud Alemania, lo que marca una importante expansión de nuestra huella global de SaaS.

Esta implementación añade capacidad dentro de Europa continental y proporciona a las organizaciones una solución de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) diseñada para satisfacer las expectativas cambiantes de rendimiento, seguridad y residencia de datos.

El despliegue de IBM Cloud Alemania refleja la inversión continua de IBM en opciones de nube regional, lo que garantiza que los clientes de toda la UE puedan elegir dónde y cómo se alojan sus cargas de trabajo de gestión de riesgos, sin comprometer la agilidad o la escalabilidad.