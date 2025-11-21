Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM OpenPages as a Service se expande a IBM Cloud Alemania, fortaleciendo las capacidades GRC centradas en la UE

Publicado el 21 de noviembre de 2025
Vista aérea de contenedores apilados en filas

IBM OpenPages as a Service ya está disponible en nuestro centro de datos de IBM Cloud Alemania, lo que marca una importante expansión de nuestra huella global de SaaS.

Esta implementación añade capacidad dentro de Europa continental y proporciona a las organizaciones una solución de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) diseñada para satisfacer las expectativas cambiantes de rendimiento, seguridad y residencia de datos.

El despliegue de IBM Cloud Alemania refleja la inversión continua de IBM en opciones de nube regional, lo que garantiza que los clientes de toda la UE puedan elegir dónde y cómo se alojan sus cargas de trabajo de gestión de riesgos, sin comprometer la agilidad o la escalabilidad.

Lo que esto significa para las organizaciones de la región

Muchas empresas europeas operan en entornos normativos en los que la localización, la soberanía y la auditabilidad de los datos son objeto de un escrutinio cada vez mayor.

Con OpenPages ahora alojado en IBM Cloud Alemania:

  • Los datos permanecen dentro de la jurisdicción de Alemania/UE, lo que respalda los requisitos de cumplimiento locales.
  • Los usuarios experimentan un rendimiento mejorado, gracias a un acceso de menor latencia a la plataforma.
  • Las empresas obtienen una opción de SaaS modernizada, que elimina los gastos operativos derivados de la gestión de la infraestructura y, al mismo tiempo, cumplen con los controles regionales.
  • Las empresas globales pueden implementar estrategias multirregionales, garantizando la coherencia en todas las geografías con la flexibilidad de las opciones de alojamiento regional.

OpenPages SaaS: una plataforma creada para el GRC moderno

OpenPages as a Service ofrece todas las capacidades de la plataforma OpenPages a través de un modelo de implementación nativo de la nube y continuamente actualizado.

Las organizaciones se benefician de:

  • Conocimientos asistidos por la IA para ayudar a los equipos de riesgo y cumplimiento a interpretar los datos de manera más eficaz
  • Flujos de trabajo integrados que abarcan el riesgo, el cumplimiento, la seguridad informática, la resiliencia y la auditoría interna
  • Módulos configurables que se alinean con diversos marcos regulatorios
  • Una experiencia de usuario optimizada diseñada para reducir la fricción tanto para los usuarios empresariales como técnicos

Con el centro de datos de IBM Cloud Alemania ahora en línea, estas capacidades son fácilmente accesibles para los clientes que requieren o prefieren operaciones SaaS basadas en la UE.

Fortalecimiento de la presencia europea de IBM en la nube

Este lanzamiento forma parte de un esfuerzo más amplio para ampliar las regiones de nube de IBM y la disponibilidad de SaaS, lo que permite a los clientes combinar el alcance global con el control local. El centro de datos de IBM Cloud Alemania está diseñado para ofrecer seguridad de nivel empresarial, alta disponibilidad y conformidad con los estándares europeos, lo que refuerza el compromiso de IBM con las operaciones responsables en la nube.

Las organizaciones interesadas en implementar OpenPages como servicio en la región de la UE pueden comenzar a aprovisionarlo de inmediato. Los representantes y business partners de IBM están disponibles para ayudar a los equipos a evaluar las opciones de arquitectura, los enfoques de migración y las buenas prácticas de implementación.

Más información sobre IBM OpenPages

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Siva Varada

Senior Manager

IBM OpenPages