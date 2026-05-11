IBM OpenPages 9.2 lleva la IA a la capa de ejecución de GRC

Los agentes de IA introducen un riesgo continuo y dinámico en los datos, sistemas y flujos de trabajo con los que interactúan. Las organizaciones necesitan supervisión continua para monitorizar, validar y gobernar a los agentes de IA en la nube, en local y entornos multisistema.

Los enfoques tradicionales de GRC que son manuales, fragmentados, puntuales y reactivos crean más complejidad que seguridad. Los equipos revisan los archivos manualmente, detectan los problemas a posteriori, tienen que cambiar de un sistema a otro para realizar tareas rutinarias y dedican más tiempo a gestionar los gastos generales del proceso que a impulsar los resultados.

IBM OpenPages 9.2 está diseñado para cambiar eso.

OpenPages 9.2 refleja un modelo con el que la inteligencia se puede configurar en la plataforma para ayudar a las organizaciones a operar con mayor velocidad, coherencia y control. Esta versión integra aún más la IA en el núcleo operativo de GRC, lo que permite a las organizaciones reducir el trabajo manual, realizar validaciones de forma más temprana y continua, y trabajar con mayor rapidez y eficiencia al aplicar la IA directamente en los flujos de trabajo. También ayuda a las organizaciones a avanzar hacia un gobierno continuo e integrado para los sistemas de IA y los flujos de trabajo agénticos, en lugar de depender únicamente de revisiones periódicas o comprobaciones de cumplimiento a posteriori.

En lugar de añadir IA en los edges, OpenPages 9.2 permite configurar la IA en flujos de trabajo, validaciones y en la propia experiencia del usuario. Para las empresas impulsadas por IA, esto significa que el gobierno puede realizarse más cerca de donde se ejecuta el trabajo habilitado por IA. El resultado es un enfoque más inteligente, utilizable y orientado a la ejecución del GRC moderno.