IBM OpenPages 9.2 lleva la IA a la capa de ejecución de GRC

Esta versión integra aún más la IA en el núcleo operativo de GRC, lo que ayuda a las organizaciones a gestionar los agentes de IA y los flujos de trabajo basados en IA con mayor control.
Los agentes de IA introducen un riesgo continuo y dinámico en los datos, sistemas y flujos de trabajo con los que interactúan. Las organizaciones necesitan supervisión continua para monitorizar, validar y gobernar a los agentes de IA en la nube, en local y entornos multisistema.
Los enfoques tradicionales de GRC que son manuales, fragmentados, puntuales y reactivos crean más complejidad que seguridad. Los equipos revisan los archivos manualmente, detectan los problemas a posteriori, tienen que cambiar de un sistema a otro para realizar tareas rutinarias y dedican más tiempo a gestionar los gastos generales del proceso que a impulsar los resultados.
IBM OpenPages 9.2 está diseñado para cambiar eso.
OpenPages 9.2 refleja un modelo con el que la inteligencia se puede configurar en la plataforma para ayudar a las organizaciones a operar con mayor velocidad, coherencia y control. Esta versión integra aún más la IA en el núcleo operativo de GRC, lo que permite a las organizaciones reducir el trabajo manual, realizar validaciones de forma más temprana y continua, y trabajar con mayor rapidez y eficiencia al aplicar la IA directamente en los flujos de trabajo. También ayuda a las organizaciones a avanzar hacia un gobierno continuo e integrado para los sistemas de IA y los flujos de trabajo agénticos, en lugar de depender únicamente de revisiones periódicas o comprobaciones de cumplimiento a posteriori.
En lugar de añadir IA en los edges, OpenPages 9.2 permite configurar la IA en flujos de trabajo, validaciones y en la propia experiencia del usuario. Para las empresas impulsadas por IA, esto significa que el gobierno puede realizarse más cerca de donde se ejecuta el trabajo habilitado por IA. El resultado es un enfoque más inteligente, utilizable y orientado a la ejecución del GRC moderno.
OpenPages 9.2 incluye nuevas características que amplían cómo se aplica la IA en los flujos de trabajo, la validación previa al tiempo de ejecución y las interacciones de los usuarios dentro de la plataforma. Las mejoras incluyen:
OpenPages 9.2 mejora la usabilidad centrada en las tareas al tiempo que da soporte a los equipos globales que operan en todas las regiones y localidades.
OpenPages 9.2 amplía las capacidades de GRC Canvas para diseñar y visualizar flujos de trabajo.
OpenPages 9.2 introduce actualizaciones en los cuestionarios que proporcionan una mayor flexibilidad para configurar y gestionar las evaluaciones y los procesos de recopilación de datos. Los cuestionarios ahora admiten:
Estas actualizaciones ayudan a mejorar la forma en que se recopila la información y agilizan una parte importante de la ejecución diaria de GRC.
OpenPages 9.2 introduce soporte para tipos de objetos personalizados en todos los planes de servicio, incluidos nuestros planes SaaS Essentials y Standard, lo que proporciona una mayor flexibilidad en la forma en que las organizaciones modelan y gestionan los datos GRC en SaaS. Esto proporciona a las organizaciones un mayor control sobre cómo estructuran los datos para reflejar sus entornos específicos de riesgo y cumplimiento. A medida que maduran los programas de GRC y gobierno de la IA, esta flexibilidad puede ayudar a las organizaciones a representar los riesgos, controles, obligaciones y pruebas relacionados con la IA de formas que se ajusten a su modelo operativo.
OpenPages 9.2 también incluye mejoras en los controles administrativos y opciones de configuración que admiten la gestión y la implementación del sistema.
Una de esas nuevas capacidades es Configuration Packaging, que permite un mayor control sobre la configuración de importación y exportación existente. Proporciona una agrupación y un ciclo de vida para gestionar selecciones de cambios de configuración de un entorno de origen que luego pueden promocionarse e implementarse en un entorno de destino.
OpenPages 9.2 destaca por incorporar inteligencia, usabilidad y configurabilidad a los flujos de trabajo donde se realiza el trabajo GRC. Las mejoras de la IA ayudan a los equipos a revisar los documentos con mayor rapidez, interactuar con los flujos de trabajo de forma más natural y validar los modelos antes. Las mejoras en la IU y en la experiencia de las tareas reducen la fricción, mientras que las capacidades ampliadas de GRC Canvas, cuestionarios, objetos personalizados y empaquetado de configuraciones ofrecen a las organizaciones más flexibilidad para diseñar y escalar los procesos de gobierno en función de sus necesidades.
Juntas, estas actualizaciones ayudan a los equipos de GRC a trabajar más rápido, reducir el esfuerzo manual y adaptar OpenPages a las necesidades únicas de su organización. Con OpenPages 9.2, la IA se convierte en una parte más práctica del trabajo diario de riesgo y cumplimiento.
Además, OpenPages 9.2 refuerza la estrategia de software abierto, híbrido y de confianza de IBM para la IA empresarial. Abierto, a través del OpenPages MCP Server de código abierto para una integración de agentes estandarizada y extensible. Híbrido, al ayudar a gobernar la IA y los datos en la nube, en local y en entornos multisistema. Confiable, gracias a la validación continua, la auditabilidad y la aplicación de políticas integradas directamente en los flujos de trabajo.
IBM OpenPages 9.2 está disponible de la siguiente manera:
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