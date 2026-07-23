IBM OpenPages 9.2.1: Desde la base de la IA hasta la IA a escala

Esta versión se basa en la base de IA introducida en OpenPages 9.2, haciendo que la el gobierno con IA sea más fácil de implementar, de usar y de escalar.
IBM OpenPages 9.2.1 está diseñado para ayudar a las organizaciones a operacionalizar el gobierno con IA sin añadir complejidad. Basándose en la base de IA establecida en OpenPages 9.2, esta versión se centra en tres prioridades:
En conjunto, estas mejoras ayudan a las organizaciones a pasar de la experimentación con IA al gobierno impulsado por IA en producción.
A medida que las organizaciones evolucionan de experimentar con IA a operacionalizarla en toda la empresa, los equipos de gobierno se enfrentan a un nuevo desafío: escalar la supervisión sin introducir complejidad. Se está pidiendo a los equipos GRC que revisen más documentación, gestionen relaciones de riesgo cada vez más complejas, respondan más rápido a los cambios regulatorios y a los riesgos emergentes de la tecnología de IA, y gobiernen tanto los procesos humanos como los impulsados por IA en toda la empresa. Los enfoques tradicionales suelen crear cuellos de botella que ralentizan la toma de decisiones y aumentan la complejidad operativa.
El primer paso para operacionalizar el gobierno con IA es eliminar las barreras para la adopción. OpenPages 9.2.1 ayuda a las organizaciones a hacer exactamente eso con capacidades de IA preconfiguradas, infraestructura de agentes gestionada y experiencias de IA más ricas integradas directamente en los flujos de trabajo de GRC.
Por primera vez, OpenPages se suministra con ocho configuraciones de modelos de IA predefinidas que los equipos pueden activar simplemente proporcionando las credenciales de un proveedor de IA compatible.
Estos modelos preconfigurados soportan una variedad de casos de uso comunes de GRC, incluyendo la detección de similitud de incidencias, la creación de planes de auditoría, la clasificación de Basilea, el análisis de proveedores, el resumen de documentos, la detección de PII y la generación de respuestas de cuestionarios. Los administradores pueden implementar estas capacidades de inmediato y personalizarlas según sea necesario, sin codificación personalizada ni prompt engineering.
El resultado es el camino más rápido desde explorar la IA en GRC hasta incorporar la IA en los flujos de trabajo de producción.
OpenPages 9.2 introdujo el OpenPages MCP Server de código abierto, que permite a los agentes de IA interactuar de forma segura con datos GRC gobernados.
La versión 9.2.1 amplía estas capacidades con un servidor MCP nativo de la nube totalmente gestionado para clientes de SaaS en AWS e IBM Cloud, eliminando la necesidad de implementar y mantener la infraestructura MCP. Las nuevas capacidades de la API REST también exponen un contexto y relaciones de objetos más ricos, permitiendo informes más sofisticados, análisis y automatización de flujos de trabajo.
Las decisiones de gobierno rara vez dependen de un solo documento. Las evaluaciones de riesgos, revisiones de cumplimiento y evaluaciones de proveedores suelen requerir análisis a través de múltiples fuentes de evidencia.
OpenPages 9.2.1 permite a los usuarios cargar y analizar varios archivos dentro de una sola interacción de IA, lo que ayuda a los equipos a descubrir Perspectivas sobre políticas, informes, pruebas y documentación. Disponible con modelos Gemini y OpenAI, esta capacidad ayuda a reducir el esfuerzo de revisión manual mientras mejora la calidad del análisis
Los cuestionarios siguen siendo una de las formas más importantes en que las organizaciones recopilan información sobre riesgos y cumplimiento, pero también pueden ser una de las que más tiempo consumen.
OpenPages 9.2.1 introduce la respuesta asistida por IA directamente dentro de la experiencia del cuestionario. La IA puede generar respuestas iniciales basadas en datos existentes y documentos cargados, manteniendo al mismo tiempo la reseña y aprobación humana.
La versión también introduce nuevos tipos de respuesta estructurada, incluidos campos numéricos, decimales y de fecha, lo que ayuda a las organizaciones a recopilar datos de evaluación más coherentes y que se pueden ejecutar.
El GRC Canvas continúa evolucionando como una forma potente de visualizar las relaciones entre riesgos, controles, políticas, activos, proveedores y otros datos de gobierno.
La versión 9.2.1 introduce varias mejoras que facilitan la configuración, el uso compartido y la gestión de Canvas. Los usuarios ahora pueden aumentar el conjunto de datos definido en su lienzo, deshacer y rehacer cambios mientras diseñan lienzos, copiar lienzos existentes, previsualizar configuraciones antes de la implementación y exportar o importar configuraciones de Canvas entre entornos. En conjunto, estas mejoras facilitan que los equipos creen, perfeccionen, compartan y escalen experiencias de gobierno visual en toda la organización.
OpenPages 9.2.1 también introduce varias mejoras de usabilidad diseñadas para reducir la fricción en el trabajo diario. Entre los aspectos destacados se encuentran:
Estas mejoras ayudan a los usuarios a dedicar menos tiempo a navegar por la plataforma y más tiempo a actuar en función de las perspectivas.
Basándose en el empaquetado de configuración introducido en OpenPages 9.2, esta versión añade comparación de versiones de paquetes, validación de dependencias, búsquedas rápidas y capacidades de filtrado, así como soporte completo de API REST para automatización de empaquetado.
Estas capacidades ayudan a los administradores a mover configuraciones entre entornos con mayor confianza, al tiempo que reducen el riesgo de implementación y la sobrecarga operativa.
La versión 9.2.1 también introduce mejoras para gestionar las jerarquías de objetos de OpenPages. Los administradores ahora pueden mover automáticamente los objetos y sus descendientes al cambiar las relaciones con los padres principales y realizar determinadas operaciones de movimiento de entidades sin necesitar el modo de administración del sistema. Estas mejoras simplifican la reestructuración organizativa y reducen el esfuerzo administrativo.
En conjunto, el empaquetado, la automatización, la gestión de objetos y las mejoras de SaaS en 9.2.1 hacen que OpenPages sea más fácil de administrar y escalar. Ya sea que las organizaciones estén implementando el gobierno impulsado por IA por primera vez o ampliando programas existentes, estas capacidades ayudan a reducir la complejidad y a la vez mejoran la consistencia y el control.
OpenPages 9.2 introdujo la base para la GRC con IA. OpenPages 9.2.1 se centra en hacer que esa base sea más fácil de operacionalizar.
Las organizaciones pueden activar la IA más rápido mediante capacidades de IA preconfiguradas, extender el gobiernoa flujos de trabajo agénticos mediante infraestructuras MCP gestionadas y agilizar el trabajo cotidiano con cuestionarios más inteligentes, capacidades de visualización mejoradas y mejoras en productividad. Al mismo tiempo, los administradores obtienen un mayor control sobre cómo se empaquetan, promueven y gestionan las configuraciones en todos los entornos.
El hilo conductor de cada mejora es la simplificación: simplificar la adopción de la IA, simplificar la ejecución del gobierno y simplificar la escala. El resultado es una plataforma más conectada, inteligente y centrada en la ejecución que ayuda a las organizaciones a gobernar con mayor rapidez, perspectivas y confianza.
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