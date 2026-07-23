IBM OpenPages 9.2.1: Desde la base de la IA hasta la IA a escala

A medida que las organizaciones evolucionan de experimentar con IA a operacionalizarla en toda la empresa, los equipos de gobierno se enfrentan a un nuevo desafío: escalar la supervisión sin introducir complejidad. Se está pidiendo a los equipos GRC que revisen más documentación, gestionen relaciones de riesgo cada vez más complejas, respondan más rápido a los cambios regulatorios y a los riesgos emergentes de la tecnología de IA, y gobiernen tanto los procesos humanos como los impulsados por IA en toda la empresa. Los enfoques tradicionales suelen crear cuellos de botella que ralentizan la toma de decisiones y aumentan la complejidad operativa.

El primer paso para operacionalizar el gobierno con IA es eliminar las barreras para la adopción. OpenPages 9.2.1 ayuda a las organizaciones a hacer exactamente eso con capacidades de IA preconfiguradas, infraestructura de agentes gestionada y experiencias de IA más ricas integradas directamente en los flujos de trabajo de GRC.