Presentamos IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

Independientemente del sector o de la región global, IBM Netezza as a Service BYOC on AWS está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes. Para los clientes que desean aprovechar la potencia de Netezza y prefieren implementar dentro de su propio entorno de nube, BYOC es una solución ideal. El modelo de implementación BYOC, junto con la oferta SaaS existente, proporcionará flexibilidad a la hora de elegir el entorno de nube en función de los requisitos específicos del cliente. Experiencia el futuro de los datos y el análisis con IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud. ¡No pierda la oportunidad de transformar su estrategia de análisis y datos en la nube!

