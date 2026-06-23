IBM nombrada SSON Europe Service Provider of the Year para 2025 y 2026

Ser reconocido como Proveedor de Servicios del Año SSON Europe durante dos años consecutivos es, sin duda, un honor. Pero lo que es más importante, es una señal de impacto sostenido y progreso constante. Invita a reflexionar, no solo sobre lo que se ha logrado, sino sobre lo que ha cambiado fundamentalmente en nuestro proceso de transformación.

Para nosotros en IBM, este reconocimiento representa un cambio más amplio: cómo los servicios compartidos se están reinventando de motores operativos a habilitadores estratégicos de valor empresarial.