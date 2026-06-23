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IBM nombrada SSON Europe Service Provider of the Year para 2025 y 2026

Reinventar los servicios compartidos a través de la colaboración, el propósito y la transformación.

Publicado el 23 de junio de 2026
Actualizado el 25 de junio de 2026

Ser reconocido como Proveedor de Servicios del Año SSON Europe durante dos años consecutivos es, sin duda, un honor. Pero lo que es más importante, es una señal de impacto sostenido y progreso constante. Invita a reflexionar, no solo sobre lo que se ha logrado, sino sobre lo que ha cambiado fundamentalmente en nuestro proceso de transformación.

Para nosotros en IBM, este reconocimiento representa un cambio más amplio: cómo los servicios compartidos se están reinventando de motores operativos a habilitadores estratégicos de valor empresarial. 

Una transformación anclada en la colaboración

La base de este reconocimiento es nuestra colaboración con Reckitt. Cuando empezamos a trabajar juntos en 2021, el objetivo inmediato era estabilizar e integrar las operaciones financieras dentro de su organización Global Business Services (GBS). 

Al principio del camino, nos alineamos con la ambición compartida de construir una función financiera moderna e integrada a nivel global, una que pudiera escalar de forma eficiente, operar con precisión y actuar cada vez más como fuente de perspectivas y visión para el negocio.

Esto nos obligó a ir más allá de los procesos para replantearnos cómo funciona el departamento financiero, cómo colabora y cómo crea valor.

Reimaginando las finanzas para un futuro digital basado en los datos

Una organización financiera preparada para el futuro debe basarse en algo más que en la eficiencia. Debe estar habilitada digitalmente, impulsada por perspectivas y en continua evolución. Junto con Reckitt, nos centramos en:

  • Estandarizar los procesos para crear consistencia global
  • Reforzar el gobierno para mejorar el control y la rendición de cuentas
  • Integrar la automatización y la IA para reducir fricciones y desbloquear capacidad
  • Permitir que los datos se conviertan en un activo estratégico en las finanzas

Gracias a la automatización inteligente, los análisis y las intervenciones impulsadas por la IA, las operaciones financieras empezaron a pasar de:

  • Centrarse en las transacciones a generar perspectivas
  • Los procesos manuales a los procesos sin contacto y escalables
  • Los informes operativos para el apoyo a la toma de decisiones con visión de futuro

Aquí es donde la transformación se vuelve tangible y cuando la tecnología comienza a remodelar comportamientos, decisiones y resultados.

El poder de la alineación: un equipo, una visión

Uno de los aspectos más definitorios de este viaje ha sido la transición a una "mentalidad de equipo único". En grandes organizaciones globales, la complejidad suele manifestarse en una propiedad fragmentada, procesos inconsistentes y brechas de comunicación. Abordar esto requería un cambio en la forma en que los equipos piensan y operan. 

A través de un nuevo modelo operativo basado en la propiedad integral y la responsabilidad compartida, creamos un entorno más alineado, transparente y colaborativo con una toma de decisiones más rápida, una mayor claridad en las funciones y responsabilidades, y una asociación más sólida entre los equipos globales y los mercados.

Impacto que importa

En última instancia, la transformación debe medirse por los resultados, no por la intención. El impacto que se genera a través de la colaboración IBM-Reckitt refleja este principio:

  • El coste de financiación se redujo sustancialmente
  • Eficiencias de FTE realizadas
  • 94 % de pagos puntuales, superando los puntos de referencia del sector
  • Mejoras significativas en la calidad de la conciliación y el control financiero 

Evolución del papel de los servicios compartidos

Quizás el cambio más significativo en este proceso ha sido en cómo se perciben los servicios compartidos. Estamos pasando de un modelo definido por la eficiencia a uno definido por la creación de valor:

  • De centros de costes a facilitadores estratégicos
  • De la ejecución a las perspectivas y la influencia
  • Desde la prestación de servicios hasta la colaboración y la cocreación

El papel de IBM en esta evolución ha sido trabajar junto a Reckitt, no solo como proveedor, sino como socio de transformación, ayudando a dar forma a los modelos operativos, integrar la innovación e impulsar la mejora continua. La ampliación de nuestra colaboración refleja tanto los avances logrados como la oportunidad que se avecina. 

Mirando hacia el futuro: el próximo horizonte para GBS

Al mirar hacia el futuro, la trayectoria es clara. Continuaremos evolucionando hacia plataformas inteligentes e integradas digitalmente que se adapten a las organizaciones donde se encuentren, en su recorrido y les permitan responder más rápido al cambio, tomar mejores decisiones basadas en datos y escalar capacidades en todos los mercados de manera fluida

Ganar el premio SSON Service Provider of the Year es un hito importante. Es un reflejo de lo que se puede lograr cuando los equipos se alinean en torno a una visión compartida, aceptan el cambio y se comprometen con el progreso continuo.

El viaje con Reckitt demuestra que la transformación no está definida por una sola iniciativa. Se define por la constancia del esfuerzo, la claridad de propósito y la fortaleza de la colaboración.

Para IBM, este es el estándar que pretendemos ofrecer de forma constante.

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Autores

Yogi Goyal

Global Managing Partner, AI-First Business Services

Shreeja Puri

Senior Business Consultant

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