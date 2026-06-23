IBM nombrada SSON Europe Service Provider of the Year para 2025 y 2026

Reinventar los servicios compartidos a través de la colaboración, el propósito y la transformación.
Ser reconocido como Proveedor de Servicios del Año SSON Europe durante dos años consecutivos es, sin duda, un honor. Pero lo que es más importante, es una señal de impacto sostenido y progreso constante. Invita a reflexionar, no solo sobre lo que se ha logrado, sino sobre lo que ha cambiado fundamentalmente en nuestro proceso de transformación.
Para nosotros en IBM, este reconocimiento representa un cambio más amplio: cómo los servicios compartidos se están reinventando de motores operativos a habilitadores estratégicos de valor empresarial.
La base de este reconocimiento es nuestra colaboración con Reckitt. Cuando empezamos a trabajar juntos en 2021, el objetivo inmediato era estabilizar e integrar las operaciones financieras dentro de su organización Global Business Services (GBS).
Al principio del camino, nos alineamos con la ambición compartida de construir una función financiera moderna e integrada a nivel global, una que pudiera escalar de forma eficiente, operar con precisión y actuar cada vez más como fuente de perspectivas y visión para el negocio.
Esto nos obligó a ir más allá de los procesos para replantearnos cómo funciona el departamento financiero, cómo colabora y cómo crea valor.
Una organización financiera preparada para el futuro debe basarse en algo más que en la eficiencia. Debe estar habilitada digitalmente, impulsada por perspectivas y en continua evolución. Junto con Reckitt, nos centramos en:
Gracias a la automatización inteligente, los análisis y las intervenciones impulsadas por la IA, las operaciones financieras empezaron a pasar de:
Aquí es donde la transformación se vuelve tangible y cuando la tecnología comienza a remodelar comportamientos, decisiones y resultados.
Uno de los aspectos más definitorios de este viaje ha sido la transición a una "mentalidad de equipo único". En grandes organizaciones globales, la complejidad suele manifestarse en una propiedad fragmentada, procesos inconsistentes y brechas de comunicación. Abordar esto requería un cambio en la forma en que los equipos piensan y operan.
A través de un nuevo modelo operativo basado en la propiedad integral y la responsabilidad compartida, creamos un entorno más alineado, transparente y colaborativo con una toma de decisiones más rápida, una mayor claridad en las funciones y responsabilidades, y una asociación más sólida entre los equipos globales y los mercados.
En última instancia, la transformación debe medirse por los resultados, no por la intención. El impacto que se genera a través de la colaboración IBM-Reckitt refleja este principio:
Quizás el cambio más significativo en este proceso ha sido en cómo se perciben los servicios compartidos. Estamos pasando de un modelo definido por la eficiencia a uno definido por la creación de valor:
El papel de IBM en esta evolución ha sido trabajar junto a Reckitt, no solo como proveedor, sino como socio de transformación, ayudando a dar forma a los modelos operativos, integrar la innovación e impulsar la mejora continua. La ampliación de nuestra colaboración refleja tanto los avances logrados como la oportunidad que se avecina.
Al mirar hacia el futuro, la trayectoria es clara. Continuaremos evolucionando hacia plataformas inteligentes e integradas digitalmente que se adapten a las organizaciones donde se encuentren, en su recorrido y les permitan responder más rápido al cambio, tomar mejores decisiones basadas en datos y escalar capacidades en todos los mercados de manera fluida
Ganar el premio SSON Service Provider of the Year es un hito importante. Es un reflejo de lo que se puede lograr cuando los equipos se alinean en torno a una visión compartida, aceptan el cambio y se comprometen con el progreso continuo.
El viaje con Reckitt demuestra que la transformación no está definida por una sola iniciativa. Se define por la constancia del esfuerzo, la claridad de propósito y la fortaleza de la colaboración.
Para IBM, este es el estándar que pretendemos ofrecer de forma constante.
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