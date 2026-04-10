IBM nombrada líder del mercado en 2026 BARC Score for Integrated Planning & Analytics

Este reconocimiento refleja la solidez de IBM Planning Analytics y la inversión continua de IBM para ayudar a las organizaciones a modernizar la planificación y la toma de decisiones en los equipos financieros y operativos.
A medida que las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para planificar con mayor precisión y responder más rápidamente a los cambios, la planificación integrada se ha convertido en una capacidad crítica. Las organizaciones buscan soluciones que puedan conectar los planes de todas las funciones, mejorar la colaboración y proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a medida que evolucionan las necesidades empresariales.
IBM Planning Analytics está diseñado para abordar esta necesidad con una solución flexible y escalable que da soporte a la planificación en toda la empresa.
Un punto fuerte clave de IBM Planning Analytics es su flexibilidad. Las organizaciones pueden diseñar soluciones de planificación adaptadas a sus requisitos específicos, manteniendo al mismo tiempo una plataforma coherente en toda la empresa.
Esta flexibilidad respalda la planificación conectada en todas las funciones, lo que permite a los equipos alinear sus planes, mejorar la visibilidad y responder más rápidamente a las condiciones cambiantes. Tanto si se utiliza para la planificación financiera como para escenarios operativos más amplios, la plataforma permite a las organizaciones reunir datos, procesos y personas de forma más coordinada.
IBM sigue integrando las capacidades de IA directamente en Planning Analytics para ayudar a las organizaciones a pasar de los procesos manuales a una planificación más inteligente y automatizada.
La previsión de IA integrada permite a los usuarios generar predicciones utilizando varias metodologías, lo que mejora la precisión y reduce el esfuerzo necesario para planificar los ciclos. Las capacidades de los agentes de IA permiten a los usuarios explorar datos mediante lenguaje natural, analizar resultados y obtener perspectivas de forma más eficiente.
IBM también está avanzando en las capacidades de IA agéntica a través de la integración con watsonx, lo que permite a los usuarios automatizar tareas, activar flujos de trabajo e interactuar con datos de planificación de formas más dinámicas. Estas capacidades están diseñadas para apoyar una toma de decisiones más proactiva y receptiva.
Las recientes mejoras de IBM Planning Analytics se centran en mejorar la usabilidad y ampliar las capacidades de planificación. Estas incluyen una experiencia web modernizada, una visualización mejorada y un entorno de modelado basado en la web.
Las capacidades de flujo de trabajo también se han reforzado con herramientas que apoyan la gestión de tareas, aprobaciones y seguimiento de procesos. Estas mejoras ayudan a las organizaciones a gestionar procesos de planificación complejos con mayor estructura y transparencia.
El reconocimiento de BARC destaca la sólida posición de IBM en un mercado que continúa evolucionando. A medida que la planificación se vuelve más integrada, basada en datos y habilitada para IA, las organizaciones buscan soluciones que puedan respaldar tanto las necesidades actuales como la innovación futura.
IBM Planning Analytics continúa evolucionando en esta dirección, con inversiones continuas en experiencia de usuario, capacidades de IA y automatización de flujos de trabajo. Estas mejoras se centran en ayudar a las organizaciones a mejorar la precisión de las previsiones, agilizar los ciclos de planificación y tomar decisiones más informadas.
La 2026 BARC Score proporciona una evaluación detallada de los proveedores y sus portfolios a través de la planificación integrada y el análisis, incluidas las perspectivas sobre los puntos fuertes, los retos y el posicionamiento en el mercado.
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