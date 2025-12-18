IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape for Experience Design Services e IDC MarketScape for Experience Build Services

Estamos diseñando experiencias adaptativas, que aprenden, anticipan y se optimizan a sí mismas en diferentes canales. Desde la investigación acelerada por IA hasta los sistemas de contenidos dinámicos, pasando por las experiencias de los clientes a través de agentes, estamos poniendo en práctica la IA de una forma responsable, escalable y de nivel empresarial, no experimental.
En IBM, estamos profundizando en el conocimiento del consumidor y aumentando el valor percibido para los clientes. A medida que la IA remodela la forma en que las personas interactúan con las marcas, las organizaciones necesitan experiencias que no solo cumplan con las expectativas, sino que evolucionen con ellas. Esa es la frontera en la que nuestros equipos ya están diseñando.
El valor debe ser visible, cuantificable y rápido. Nuestras inversiones en herramientas como Experience Orchestrator y flujos de trabajo inteligentes tienen como objetivo aumentar el ROI, reducir el tiempo de comercialización y mejorar la eficiencia operativa en todo el ciclo de vida del cliente y del empleado.