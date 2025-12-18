Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape for Experience Design Services e IDC MarketScape for Experience Build Services

IBM es uno de los pocos socios capaces de ofrecer una verdadera transformación de la experiencia de extremo a extremo, desde la visión hasta la construcción y la adopción, con resultados medibles a gran velocidad.

Publicado el 18 de diciembre de 2025
IBM ha sido nombrada líder tanto en el informe IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (doc. n.º US52973225, octubre de 2025) y en el informe IDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (doc. n.º US52973125, octubre de 2025), tras haber sido nombrada líder en las evaluaciones de proveedores de 2023-2024 para estos mercados.

IDC destacó que "IBM combina capacidades amplias y profundas en servicios de TI con capacidades de diseño y creación de experiencias, especialmente en su unidad IBM iX, parte de IBM Consulting".

Este reconocimiento no es una palmadita en la espalda. Creemos que es la validación de algo mucho más importante: IBM es uno de los pocos socios capaces de ofrecer una verdadera transformación integral de la experiencia, de la visión a la construcción y la adopción, con resultados medibles y rápidos.

Qué significa este reconocimiento para el equipo directivo actual

Cada equipo ejecutivo está navegando un conjunto familiar de presiones: impulsar un crecimiento rentable y una mayor fidelidad, escalar la personalización, modernizar las plataformas sin interrupciones y asegurar que la arquitectura esté lista para la IA. Están trabajando para unificar los datos, los análisis y la activación, de modo que la estrategia pueda finalmente avanzar al ritmo que necesita la empresa. Y se esfuerzan por capacitar a sus personas con nuevas formas de trabajar que aumenten la productividad y aceleren la adopción digital.

Creemos que IBM destaca cuando las organizaciones necesitan una transformación que realmente aterrice, no como una visión de slideware, sino como un sistema escalable entregado en el mundo real.

Según el IDC MarketScape for Experience Design Services, IBM fue reconocida por los siguientes puntos fuertes:

  • "IBM cuenta con una amplia red de innovación y ofrece servicios de diseño de experiencias de vanguardia".
  • "IBM tiene sólidas capacidades de diseño de ofertas digitales y diseño de productos físicos y fuertes capacidades en el cambio organizacional".
  • "En conversaciones con los clientes de referencia de IBM, las tres áreas en las que los compradores de servicios de diseño de experiencia elogiaron mucho al proveedor fueron sus capacidades, la calidad de sus profesionales y su liderazgo intelectual en materia de CX (experiencia del cliente)".

Cómo obtenemos resultados

Las experiencias excepcionales que generan conexión no ocurren por accidente. Se diseñan intencionalmente y se crean meticulosamente, respaldados por conocimientos, se basan en datos y cobran vida gracias a una profunda excelencia técnica.

Nuestra práctica global de estrategia y diseño de la experiencia opera en 177 países, con 280 000 expertos que abarcan la estrategia, el diseño, la ingeniería, los datos y la IA, apoyados por más de 65 centros de innovación de clientes, 55 estudios de diseño y 18 laboratorios de investigación.

Pero lo que realmente marca la diferencia para los clientes es cómo trabajamos:

Pensamiento de diseño empresarial e IBM Garage

Nuestros métodos probados, desde el hilo conductor hasta la coordinación de valores, alinean a los stakeholders, aceleran las decisiones y mantienen a los equipos centrados en resultados medibles para los usuarios y el negocio.

Consultoría basada en activos e infundida con IA

Utilizamos aceleradores reutilizables y capacidades de IA no solo para crear prototipos de ideas, sino para construir, gestionar y optimizar experiencias reales:

  • IBM® Consulting Experience Orchestrator para arquitecturas de experiencia modulares y escalables
  • Sistema de diseño de carbono para una IU accesible y eficaz a gran velocidad
  • IA a escala para mover modelos de POC a producción
  • IBM Design Maturity Assessment para comparar y madurar las capacidades del cliente

Este enfoque basado en activos ofrece a los clientes algo que todo líder desea: mayor velocidad, menos riesgo y un mayor ROI.

Hacia dónde vamos: la IA como multiplicador de fuerza

Estamos diseñando experiencias adaptativas, que aprenden, anticipan y se optimizan a sí mismas en diferentes canales. Desde la investigación acelerada por IA hasta los sistemas de contenidos dinámicos, pasando por las experiencias de los clientes a través de agentes, estamos poniendo en práctica la IA de una forma responsable, escalable y de nivel empresarial, no experimental.

En IBM, estamos profundizando en el conocimiento del consumidor y aumentando el valor percibido para los clientes. A medida que la IA remodela la forma en que las personas interactúan con las marcas, las organizaciones necesitan experiencias que no solo cumplan con las expectativas, sino que evolucionen con ellas. Esa es la frontera en la que nuestros equipos ya están diseñando.

El valor debe ser visible, cuantificable y rápido. Nuestras inversiones en herramientas como Experience Orchestrator y flujos de trabajo inteligentes tienen como objetivo aumentar el ROI, reducir el tiempo de comercialización y mejorar la eficiencia operativa en todo el ciclo de vida del cliente y del empleado.

¿Qué viene después?

Aunque estamos orgullosos de este reconocimiento, estamos aún más centrados en lo que viene. Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a diseñar y crear experiencias que ofrezcan resultados empresariales medibles y eleven el listón de lo que se puede lograr con la transformación.

Billy Seabrook

Senior Partner, Global Chief Design Officer and ES&D Offering Leader

IBM