IBM nombrada líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms

*

Gartner. Magic Quadrant for Observability Platforms. Gregg Siegfried, Matt Crossley, Padraig Byrne, Andre Bridges, Martin Caren. 7 de julio de 2025. Gartner es una marca registrada y una marca de servicio, y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas o otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. dentro de un documento de investigación, y debería evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a IBM