IBM nombrada líder emergente en la 2025 Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providers

Creemos que este reconocimiento refleja cómo IBM está impulsando una IA de nivel empresarial basada en la apertura, el gobierno y la eficiencia, a medida que las organizaciones pasan de pilotos a implementaciones a escala de producción.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
Gartner afirma que “el espacio del modelo de IA generativa es el epítome de un mercado en rápido movimiento que sirve de base para la adopción de IA generativa y agéntica, con nuevos modelos fundacionales/fronterizos y especializados que se lanzan semanalmente”.

Nos enorgullece anunciar que IBM ha sido nombrada líder emergente en la 2025 Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providers.

Por qué las empresas necesitan una estrategia modelo diseñada para la productividad y la flexibilidad

Gartner afirma que “debido a los recursos de datos, computación e ingeniería necesarios para construir modelos de IA generativa, el mercado está altamente concentrado en unos pocos proveedores”.

A medida que las organizaciones valoran las opciones entre modelos abiertos, API comerciales, arquitecturas multimodales y modelos de dominio especializados, enfrentan una presión creciente para alinear las decisiones de tecnología con los resultados empresariales a largo plazo en lugar de la experimentación a corto plazo.

IBM cree que hay una serie de dinámicas que están remodelando el mercado de la IA generativa, incluidas tres fuerzas clave que son especialmente relevantes para la adopción de la IA por parte de las empresas:

Crecimiento de los modelos de código abierto: los modelos de código abierto, como IBM® Granite, ofrecen a las organizaciones la flexibilidad, el control y la posibilidad de afinar los modelos utilizando datos propios. 

  • Según Gartner, "las opciones de código abierto son muy atractivas para las empresas que prueban y prueban casos de uso, así como para las empresas que cuentan con equipos de ingeniería y operaciones experimentados que pueden alojar los modelos y asumir su mantenimiento operativo (incluidas las pruebas). e incluso contribuir a los proyectos".

Explosión de los agentes de IA: los agentes crean bucles de inferencia de varios pasos que impulsan un rápido aumento de la demanda de modelos eficientes y de costes optimizados. 

  • Según Gartner, "la explosiva trayectoria de crecimiento de los agentes de IA representa un viento de cola transformador para los proveedores de modelos de IA generativa, creando oportunidades de ingresos sin precedentes a través del escalado exponencial del uso y diversos canales de monetización, especialmente en el espacio de inferencia de modelos".

Cambio hacia modelos especializados: existe una creciente necesidad de modelos optimizados para las tareas que ofrezcan una mayor precisión, un menor coste y una mejor alineación con los flujos de trabajo específicos de cada dominio. 

  • Según Gartner, "los modelos especializados se centran en cumplir un conjunto limitado de tareas específicas o específicas del dominio, y operar en un contexto o categoría de información específicos, como un tema, sectores o conjunto de problemas".

En IBM, creemos que la próxima ola de productividad empresarial no vendrá de experimentar con modelos cada vez más grandes, sino de alinear estratégicamente la selección de modelos con la forma en que realmente se realiza el trabajo. Para apoyar esto, nos centramos en proporcionar flexibilidad al modelo y el gobierno necesario para poner en práctica la IA de forma responsable y a gran escala.

Evaluación de la tecnología de IBM

Gartner define el mercado de proveedores de modelos de IA generativa como "proveedores de modelos que ofrecen acceso a modelos fundacionales comerciales o de código abierto/pesos abiertos".

Para IBM, esta evaluación se centra en dos componentes clave de nuestra pila de IA:

  1. watsonx.ai: un estudio de IA empresarial que unifica el acceso al modelo, herramientas de personalización y opciones de implementación. Creado en torno a la libertad de modelos, proporciona acceso a miles de modelos en un solo entorno. watsonx.ai proporciona las capacidades de ajuste, evaluación e integración necesarias para llevar los modelos de la experimentación a la producción con confianza.
  2. IBM Granite: una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables diseñados para escalar la IA empresarial de manera eficiente y responsable. Los modelos Granite hacen hincapié en la transparencia y el gobierno y son la primera familia de modelos de código abierto en lograr la certificación ISO 42001. Los modelos Granite 4.0 recién lanzados están diseñados para tareas esenciales dentro de los flujos de trabajo agentes y redoblan la eficiencia, reduciendo drásticamente los requisitos de memoria y aumentando la velocidad de inferencia.

Juntos, watsonx.ai y Granite constituyen el núcleo de las capacidades de IBM evaluadas en el informe, pero nuestra estrategia de IA va más allá. El portfolio más amplio de watsonx integra datos, gobierno y orquestación de agentes en una solución unificada que ayuda a las organizaciones a ir más allá de los pilotos aislados y pasar a la automatización a escala y la productividad medible.

La infraestructura adecuada para los modelos correctos

Este enfoque garantiza que las organizaciones dispongan no solo de los modelos adecuados, sino también de la infraestructura, la base de datos y el gobierno adecuados para ampliar la IA de forma responsable.

