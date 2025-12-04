IBM nombrada líder emergente en la 2025 Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providers

Gartner afirma que “debido a los recursos de datos, computación e ingeniería necesarios para construir modelos de IA generativa, el mercado está altamente concentrado en unos pocos proveedores”.

A medida que las organizaciones valoran las opciones entre modelos abiertos, API comerciales, arquitecturas multimodales y modelos de dominio especializados, enfrentan una presión creciente para alinear las decisiones de tecnología con los resultados empresariales a largo plazo en lugar de la experimentación a corto plazo.

IBM cree que hay una serie de dinámicas que están remodelando el mercado de la IA generativa, incluidas tres fuerzas clave que son especialmente relevantes para la adopción de la IA por parte de las empresas:

Crecimiento de los modelos de código abierto: los modelos de código abierto, como IBM® Granite, ofrecen a las organizaciones la flexibilidad, el control y la posibilidad de afinar los modelos utilizando datos propios.

Según Gartner, "las opciones de código abierto son muy atractivas para las empresas que prueban y prueban casos de uso, así como para las empresas que cuentan con equipos de ingeniería y operaciones experimentados que pueden alojar los modelos y asumir su mantenimiento operativo (incluidas las pruebas). e incluso contribuir a los proyectos".

Explosión de los agentes de IA: los agentes crean bucles de inferencia de varios pasos que impulsan un rápido aumento de la demanda de modelos eficientes y de costes optimizados.

Según Gartner, "la explosiva trayectoria de crecimiento de los agentes de IA representa un viento de cola transformador para los proveedores de modelos de IA generativa, creando oportunidades de ingresos sin precedentes a través del escalado exponencial del uso y diversos canales de monetización, especialmente en el espacio de inferencia de modelos".

Cambio hacia modelos especializados: existe una creciente necesidad de modelos optimizados para las tareas que ofrezcan una mayor precisión, un menor coste y una mejor alineación con los flujos de trabajo específicos de cada dominio.

Según Gartner, "los modelos especializados se centran en cumplir un conjunto limitado de tareas específicas o específicas del dominio, y operar en un contexto o categoría de información específicos, como un tema, sectores o conjunto de problemas".

En IBM, creemos que la próxima ola de productividad empresarial no vendrá de experimentar con modelos cada vez más grandes, sino de alinear estratégicamente la selección de modelos con la forma en que realmente se realiza el trabajo. Para apoyar esto, nos centramos en proporcionar flexibilidad al modelo y el gobierno necesario para poner en práctica la IA de forma responsable y a gran escala.