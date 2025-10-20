IBM nombrada líder en el 2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms

Nos complace anunciar que IBM ha sido nombrada líder en el 2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms.
Creemos que este reconocimiento es un testimonio de nuestra estrategia y nos centramos en ofrecer capacidades de integración innovadoras que ayuden a las organizaciones de reenvío de datos a desbloquear todo el potencial de sus datos.
Las organizaciones se apresuran a integrar la IA en sus operaciones, pero muchas no llegan a aprovechar todo su valor. La eficacia de cualquier sistema de IA depende de la calidad y la puntualidad de los datos que hay detrás, ya que el 95 % de los proyectos de IA no cumplen sus promesas debido a la mala calidad de los datos.
A medida que crece la demanda de datos fiables y preparados para la IA, los equipos de ingeniería se enfrentan a retos cada vez mayores (fuentes fragmentadas, entornos híbridos, restricciones de soberanía y formatos diversos) que conducen a silos de datos, ineficiencias y resultados poco fiables. Para desbloquear el potencial de la IA, es esencial un enfoque moderno de la integración de datos, que conecte cualquier dato, en cualquier entorno, con flexibilidad y escala.
IBM responde a estos desafíos con watsonx.data integration, un software de integración de datos con IA diseñado para ofrecer ganancias de productividad y eficiencia a los equipos de datos. Agiliza la ingesta, la transformación y la entrega de datos con un plano de control unificado para integrar datos estructurados y datos no estructurados, utilizando lotes y streaming en tiempo real y replicación.
El portfolio de integración de datos de IBM se ve reforzado por la profunda interoperabilidad con watsonx.data y las ofertas de watsonx.data intelligence, ofreciendo una solución de gestión de datos unificada e integral para los clientes.
Exploraremos cómo los clientes pueden beneficiarse de watsonx.data integration
IBM infunde IA en todo el ciclo de vida de la integración de datos, agilizando cada paso, desde el diseño del pipeline hasta las operaciones de datos y la calidad de los datos. Los enfoques de diseño de pipelines asistidos por IA ayudan a los equipos a crear y perfeccionar pipelines utilizando lenguaje natural. Esto no solo aumenta la productividad de los ingenieros de datos, sino que también permite a los usuarios de todos los niveles de habilidad crear pipelines. Con observabilidad de los datos y detección con IA, los profesionales de DataOps pueden identificar y resolver problemas antes de que afecten a las cargas de trabajo.
Además de los enfoques asistidos por IA, watsonx.data integration proporciona a los equipos de datos un lienzo visual, no-code y de low-code, para diseñar pipelines reutilizables y compartibles. Arrastre y suelte componentes para ensamblar flujos de datos complejos que siguen buenas prácticas sin necesidad de codificación. Los desarrolladores pueden beneficiarse de las capacidades de creación de código primero con un SDK de Python para un mayor control y un mantenimiento más sencillo de los pipelines.
Watsonx.data integration simplifica la integración de datos estructurados y datos no estructurados mediante técnicas de transmisión, lote y replicación, todo desde un único plano de control. Tanto si está procesando datos en tiempo real, actualizando informes empresariales o replicando entre entornos, cree y gestione pipelines desde un plano de control unificado, escalando la eficiencia de las operaciones de ingeniería y datos. Al centralizar los pipelines bajo un único plano de control, los clientes reducen la proliferación de herramientas y la sobrecarga operativa, lo que les permite desbloquear el valor de todos sus datos en un solo lugar y optimizar los resultados en todos los casos de uso.
Cree pipelines una vez y ejecútelos dondequiera que residan sus datos, ya sea on-premises, en la nube o en otras zonas geográficas. Implemente lo más cerca posible de sus datos con planos remotos, minimizando el movimiento de datos, reduciendo las tarifas de salida y garantizando el cumplimiento de la soberanía. Este modelo de ejecución híbrida le permite escalar hacia arriba o hacia abajo sin esfuerzo con adaptabilidad consciente de la carga de trabajo, para que pueda construir su base de datos con confianza.
IBM le acompaña allí donde esté con una sólida conectividad a plataformas de datos de terceros y al ecosistema de datos de IBM, incluido watsonx.data, para ayudarle a unificar el acceso a datos con facilidad. Esta conectividad simplifica la forma de conectar y gestionar los datos en todos los entornos, mientras que watsonx.data intelligence garantiza el gobierno y el linaje trazable en cada paso del camino.
Conéctese de manera fluida a datos en plataformas como AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake y Databricks, todo sin reescrituras ni bloqueos. La integración nativa con los principales ecosistemas de datos garantiza operaciones coherentes y un rendimiento superior sin comprometer la elección de la plataforma. Al aprovechar sus inversiones existentes en infraestructura y análisis, watsonx.data integration ayuda a maximizar el ROI a la vez que prepara su arquitectura de datos para el futuro.
Organizaciones de todos los sectores utilizan watsonx.data integration para:
IBM watsonx.data integration permite a las organizaciones convertir los datos fragmentados en un activo, impulsando conocimientos más rápidos, resultados de IA fiables y valor empresarial medible.
Creemos que el reconocimiento de IBM como líder en el 2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms valida nuestro compromiso de proporcionar soluciones de integración de datos líderes en el sector que aborden las necesidades cambiantes de las empresas modernas.
Lea el extracto para saber por qué IDC MarketScape nombró a IBM líder.
¿Listo para descubrir las capacidades de integración de datos de IBM?Solicite una demo en directo