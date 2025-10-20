IBM nombrada líder en el 2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms

Las organizaciones se apresuran a integrar la IA en sus operaciones, pero muchas no llegan a aprovechar todo su valor. La eficacia de cualquier sistema de IA depende de la calidad y la puntualidad de los datos que hay detrás, ya que el 95 % de los proyectos de IA no cumplen sus promesas debido a la mala calidad de los datos.

A medida que crece la demanda de datos fiables y preparados para la IA, los equipos de ingeniería se enfrentan a retos cada vez mayores (fuentes fragmentadas, entornos híbridos, restricciones de soberanía y formatos diversos) que conducen a silos de datos, ineficiencias y resultados poco fiables. Para desbloquear el potencial de la IA, es esencial un enfoque moderno de la integración de datos, que conecte cualquier dato, en cualquier entorno, con flexibilidad y escala.

IBM responde a estos desafíos con watsonx.data integration, un software de integración de datos con IA diseñado para ofrecer ganancias de productividad y eficiencia a los equipos de datos. Agiliza la ingesta, la transformación y la entrega de datos con un plano de control unificado para integrar datos estructurados y datos no estructurados, utilizando lotes y streaming en tiempo real y replicación.

El portfolio de integración de datos de IBM se ve reforzado por la profunda interoperabilidad con watsonx.data y las ofertas de watsonx.data intelligence, ofreciendo una solución de gestión de datos unificada e integral para los clientes.