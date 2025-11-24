IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for Metadata Management para watsonx.data intelligence

A medida que las organizaciones se expanden en entornos híbridos y multinube, la complejidad del panorama de datos crece exponencialmente. El desafío no es solo gestionar los datos, sino entenderlos. Ahí es donde los metadatos, los "datos sobre los datos", se convierten en el tejido conectivo que determina si la IA y analytics cumplen su promesa.

La gestión de metadatos no es solo un requisito de cumplimiento; es la base de una IA de confianza. Las organizaciones dependen de los metadatos para rastrear el linaje de datos, asegurar la calidad y ofrecer transparencia en cómo la IA utiliza los datos. watsonx.data intelligence de IBM también utiliza la automatización infundida por IA para descubrir continuamente, clasificar y enriquecer los metadatos en fuentes de datos estructuradas y datos no estructurados.

El resultado es un ecosistema de datos vivo en el que coexisten la gobernanza y la innovación. Los usuarios empresariales pueden encontrar y confiar en los datos adecuados más rápido, los ingenieros de datos pueden reducir el tiempo dedicado a la conservación manual de datos y los equipos de IA pueden acceder a conjuntos de datos fiables y con mucho contexto para entrenar y ajustar modelos de forma responsable.