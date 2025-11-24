IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for Metadata Management para watsonx.data intelligence
Creemos que este reconocimiento subraya el papel de IBM en la redefinición de la gestión de metadatos para la era de la IA.
Estamos orgullosos de compartir que IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ for Metadata Management Solutions para watsonx.data intelligence. IBM se situó en la posición más alta y lejana tanto en Integridad de la visión como en capacidad de ejecución entre los 15 proveedores evaluados.
Con watsonx.data intelligence, IBM reúne la catalogación, el gobierno, el linaje y el intercambio de datos en una plataforma unificada con IA, lo que permite a las empresas activar los metadatos como un activo estratégico en todo el ciclo de vida de los datos.
A medida que las organizaciones se expanden en entornos híbridos y multinube, la complejidad del panorama de datos crece exponencialmente. El desafío no es solo gestionar los datos, sino entenderlos. Ahí es donde los metadatos, los "datos sobre los datos", se convierten en el tejido conectivo que determina si la IA y analytics cumplen su promesa.
La gestión de metadatos no es solo un requisito de cumplimiento; es la base de una IA de confianza. Las organizaciones dependen de los metadatos para rastrear el linaje de datos, asegurar la calidad y ofrecer transparencia en cómo la IA utiliza los datos. watsonx.data intelligence de IBM también utiliza la automatización infundida por IA para descubrir continuamente, clasificar y enriquecer los metadatos en fuentes de datos estructuradas y datos no estructurados.
El resultado es un ecosistema de datos vivo en el que coexisten la gobernanza y la innovación. Los usuarios empresariales pueden encontrar y confiar en los datos adecuados más rápido, los ingenieros de datos pueden reducir el tiempo dedicado a la conservación manual de datos y los equipos de IA pueden acceder a conjuntos de datos fiables y con mucho contexto para entrenar y ajustar modelos de forma responsable.
Las empresas modernas operan en entornos complejos y distribuidos que abarcan centros de datos en las instalaciones, plataformas SaaS, nubes públicas y entornos locales regulados. El enfoque de gestión de metadatos de IBM está diseñado para esta realidad.
Con watsonx.data intelligence, las organizaciones pueden gestionar y gobernar los metadatos dondequiera que residan los datos, independientemente de la infraestructura o la geografía. Desde sectores regulados que deben cumplir estrictas leyes de residencia de datos, hasta empresas globales que ejecutan cargas de trabajo en AWS, Azure, Google nube e IBM nube, IBM garantiza una base de metadatos coherente que abarca todo el ecosistema.
Esta flexibilidad híbrida no es un complemento, sino que forma parte de la filosofía de diseño central de IBM, que garantiza que los clientes puedan cumplir los objetivos de gobierno, conformidad y preparación para la IA sin sacrificar la agilidad.
La interoperabilidad es fundamental en la visión de IBM sobre los datos y la IA. watsonx.data intelligence es abierto por diseño, integrándose de manera fluida con herramientas de terceros y ecosistemas abiertos.
Al apoyar iniciativas como OpenLineage, Open Data Contract Specification (ODCS) y Model Context Protocol (MCP), IBM ayuda a los clientes a crear una base de datos conectada, transparente y fiable. Estos ecosistemas abiertos facilitan a las organizaciones la conexión de metadatos a través de catálogos de datos, canalizaciones ETL, plataformas de IA y herramientas de inteligencia empresarial, creando una vista única y unificada de los datos empresariales.
Esta apertura no solo reduce el vendor lock-in, sino que también permite la innovación a través de la colaboración, permitiendo a las empresas integrar ecosistemas de datos existentes con watsonx para acelerar la realización de valor.
IBM continúa ampliando las capacidades de watsonx.data intelligence a través de la innovación estratégica y la integración. La adquisición de DataStax por parte de IBM introdujo en la plataforma watsonx capacidades de búsqueda vectorial avanzada, generación aumentada por recuperación (RAG) y gestión de datos no estructurados.
Estas mejoras permiten a las Organizaciones descubrir y contextualizar los datos de forma más eficaz, impulsando la IA generativa, analytics y casos de uso de automatización inteligente. Ya sea mejorando la descubribilidad de datos para los usuarios empresariales o permitiendo respuestas de IA más precisas, la integración de capacidades de datos no estructurados ayuda a las organizaciones a desbloquear nuevos conocimientos de forma más rápida y responsable.
En IBM, creemos que la gestión de metadatos no tiene que ver solo con la gobernanza, sino con la habilitación. Los metadatos fiables son los que hacen que la IA sea explicable, responsable y escalable. Al proporcionar un registro transparente de la procedencia de los datos, cómo se transforman y cómo se utilizan, watsonx.data intelligence ayuda a las organizaciones a aplicar los principios de la IA responsable en todos sus flujos de trabajo.
A medida que las empresas aceleran la adopción de la IA, necesitan sistemas que simplifiquen la complejidad de los datos, garanticen el cumplimiento normativo y mantengan la confianza en cada paso. Para nosotros, el reconocimiento de IBM por parte de Gartner afirma nuestro compromiso de construir esa base.
Durante décadas, IBM ha ayudado a las empresas a transformar los datos en valor empresarial, desde ser pionera en bases de datos relacionales hasta avanzar en los actuales ecosistemas con IA. Watsonx.data intelligence representa la próxima evolución: un enfoque basado en metadatos que unifica la gobernanza y la innovación en una única plataforma.
En nuestra opinión, este reconocimiento de Gartner® refuerza la posición única de IBM en la intersección de los datos, la IA y la innovación abierta, ayudando a los clientes a moverse más allá de gestionar los datos para dominarlos.
Gartner, Magic Quadrant para soluciones de gestión de metadatos, Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 19 de noviembre de 2025.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en U.S. e internacionalmente, Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.