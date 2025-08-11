IBM nombrada líder en The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

11 de agosto de 2025

Autores

Lenny Bromberg

Program Director, Decisions

Ritu Chakraborty

Product Marketing Manager, Intelligent Process Automation

IBM

En un mundo ahogado por la exageración de la IA, el verdadero valor empresarial proviene de decisiones más inteligentes.

Aunque las empresas persiguen la promesa de la IA, la mayoría sigue atrapada en la trampa de la experimentación. Según una entrada de blog de Forrester, "la revolución de la IA continúa creciendo a un ritmo sin precedentes, incluso en medio de cierto escepticismo este año sobre el valor empresarial que ofrece". ¿La realidad? La encuesta del estado de IA de Forrester de 2024 reveló que dos tercios de los encuestados aceptarían menos de un 50 % de retorno de las inversiones en IA, lo que pone de manifiesto un cambio preocupante en las expectativas.

IBM adopta una postura diferente: la IA sin una toma de decisiones inteligente es solo una automatización costosa.

Por qué fracasan la mayoría de las iniciativas de IA

El problema no es la tecnología; es la brecha entre la capacidad de la IA y el impacto empresarial.

Según Sharyn Leaver, directora de investigación de Forrester, "no todas las iniciativas de IA produjeron los resultados empresariales previstos" en 2024 (Predicciones de tecnología y seguridad de Forrester 2025, octubre de 2024). Aunque el sector suele perseguir la innovación por sí misma, IBM se centra en lo que realmente impulsa la transformación: convertir cada decisión empresarial en una ventaja estratégica.

Por eso IBM ha sido reconocida como líder en The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025.

Lo que Forrester descubrió sobre IBM

Forrester no solo evaluó la tecnología; evaluaron el impacto empresarial. El perfil de proveedor de IBM en el informe indica:

Ingeniería de decisiones de clase mundial. Según el análisis de Forrester, la plataforma de IBM destaca en la toma de decisiones, las pruebas y, sobre todo, en la optimización, ya que ofrece sofisticadas herramientas de machine learning.

La prueba está en el rendimiento

Nuestros clientes no solo implementan la IA, sino que potencian las decisiones:

Transformación de los servicios financieros

  • PNC Financial Services Group automatizó 50 procesos empresariales e implementó más de cinco millones de normas empresariales
  • Resultado: reducción del 80-90 % en las revisiones manuales de préstamos, al tiempo que se amplían las operaciones sin un aumento proporcional del personal.
  • La ventaja de la toma de decisiones: decisiones crediticias en tiempo real que equilibran el riesgo y la oportunidad

Revolución de la experiencia del cliente

  • Camping World implementó IBM® watsonx Assistant para un servicio de atención al cliente inteligente
  • Resultado: aumento del 40 % en el compromiso del consumidor, aumento del 33 % en la productividad de los agentes
  • La ventaja de la toma de decisiones: cada interacción con el cliente se convierte en un punto de decisión basado en datos

Excelencia operativa

  • Vodafone aprovechó IBM watsonx.ai para optimizar el recorrido conversacional
  • Resultado: los plazos de prueba se redujeron de 6,5 horas a menos de un minuto\La ventaja de la toma de decisiones: validación instantánea de decisiones en millones de puntos de contacto con el cliente

La realidad del mercado

Mientras el mercado de la IA se dispara, la inteligencia de decisiones es donde vive el valor:

  • Crecimiento del mercado: el software de IA crece un 50 % más rápido que el mercado de software en general, alcanzando los 64 000 millones de dólares en 2025
  • Demanda de infraestructura: los líderes tecnológicos triplicarán la adopción de plataformas AIOps en 2025
  • El reto: el 75 % de los responsables de la toma de decisiones tecnológicas esperan que la deuda técnica alcance una gravedad moderada o alta en 2026

El enfoque diferenciado de IBM para la toma de decisiones empresariales

Más allá de la automatización: inteligencia de decisiones

Cada empresa toma millones de decisiones a diario. IBM no solo los automatiza, sino que los hace inteligentes, adaptables y alineados estratégicamente.

Más allá de los experimentos: escala de producción

IBM impulsa a las empresas más grandes del mundo con plataformas que manejan la complejidad, la escala y el gobierno que exigen las empresas reales.

Más allá de las promesas: resultados probados

Para nosotros, la investigación de Forrester valida lo que nuestros clientes ya saben: cuando las decisiones son más importantes, IBM ofrece.

Qué es lo siguiente: el futuro de la toma de decisiones empresariales

El reconocimiento de Forrester de hoy es solo el comienzo.

IBM es pionera en el futuro de la toma de decisiones, donde la automatización se convierte en inteligencia y las decisiones aprenden, se adaptan y mejoran continuamente. A medida que la IA evoluciona más allá de los modelos estáticos, las empresas necesitan sistemas que optimicen los resultados en tiempo real.

Estamos construyendo un futuro en el que:

  • El lenguaje natural se une a la lógica de decisión: permitiendo a los usuarios empresariales traducir las políticas en reglas que se pueden ejecutar a través de interfaces intuitivas, sin complejidad técnica
  • La inteligencia de decisiones se mejora automáticamente: con bucles de feedback integrados que evalúan los resultados, detectar patrones y recomiendan optimizaciones en tiempo real
  • El gobierno empresarial se escala sin problemas: garantiza que cada decisión automatizada siga siendo transparente, conforme y alineada con los objetivos empresariales en todas las operaciones globales
  • Las decisiones evolucionan de reglas estáticas a activos vivos: refinados continuamente por datos operativos, cambios en el mercado y prioridades estratégicas

IBM está en una posición única para ofrecer esta visión, combinando nuestro liderazgo probado en la toma de decisiones con las capacidades de IA de watsonx y el gobierno de nivel empresarial en el que confían las organizaciones más grandes del mundo.

Porque el futuro no pertenecerá a las organizaciones con más IA, sino a aquellas que tomen las decisiones más inteligentes y con mayor rapidez.

¿Listo para transformar su toma de decisiones?

La era de la IA la ganarán las decisiones más inteligentes, no solo los mejores algoritmos.

Tanto si es un líder en gestión de riesgos, un ejecutivo de operaciones o un estratega tecnológico, IBM le ayuda a integrar la inteligencia en cada decisión empresarial.

Pruebe IBM® Operational Decision Manager sin coste

Explore IBM® Automation Decision Services

Descargo de responsabilidad importante: Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí.

Más información Pruebe IBM® Operational Decision Manager sin coste Explore IBM® Automation Decision Services