IBM nombrada líder en The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

11 de agosto de 2025
En un mundo ahogado por la exageración de la IA, el verdadero valor empresarial proviene de decisiones más inteligentes.
Aunque las empresas persiguen la promesa de la IA, la mayoría sigue atrapada en la trampa de la experimentación. Según una entrada de blog de Forrester, "la revolución de la IA continúa creciendo a un ritmo sin precedentes, incluso en medio de cierto escepticismo este año sobre el valor empresarial que ofrece". ¿La realidad? La encuesta del estado de IA de Forrester de 2024 reveló que dos tercios de los encuestados aceptarían menos de un 50 % de retorno de las inversiones en IA, lo que pone de manifiesto un cambio preocupante en las expectativas.
IBM adopta una postura diferente: la IA sin una toma de decisiones inteligente es solo una automatización costosa.
El problema no es la tecnología; es la brecha entre la capacidad de la IA y el impacto empresarial.
Según Sharyn Leaver, directora de investigación de Forrester, "no todas las iniciativas de IA produjeron los resultados empresariales previstos" en 2024 (Predicciones de tecnología y seguridad de Forrester 2025, octubre de 2024). Aunque el sector suele perseguir la innovación por sí misma, IBM se centra en lo que realmente impulsa la transformación: convertir cada decisión empresarial en una ventaja estratégica.
Por eso IBM ha sido reconocida como líder en The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025.
Forrester no solo evaluó la tecnología; evaluaron el impacto empresarial. El perfil de proveedor de IBM en el informe indica:
Ingeniería de decisiones de clase mundial. Según el análisis de Forrester, la plataforma de IBM destaca en la toma de decisiones, las pruebas y, sobre todo, en la optimización, ya que ofrece sofisticadas herramientas de machine learning.
Nuestros clientes no solo implementan la IA, sino que potencian las decisiones:
Transformación de los servicios financieros
Revolución de la experiencia del cliente
Excelencia operativa
Mientras el mercado de la IA se dispara, la inteligencia de decisiones es donde vive el valor:
Más allá de la automatización: inteligencia de decisiones
Cada empresa toma millones de decisiones a diario. IBM no solo los automatiza, sino que los hace inteligentes, adaptables y alineados estratégicamente.
Más allá de los experimentos: escala de producción
IBM impulsa a las empresas más grandes del mundo con plataformas que manejan la complejidad, la escala y el gobierno que exigen las empresas reales.
Más allá de las promesas: resultados probados
Para nosotros, la investigación de Forrester valida lo que nuestros clientes ya saben: cuando las decisiones son más importantes, IBM ofrece.
El reconocimiento de Forrester de hoy es solo el comienzo.
IBM es pionera en el futuro de la toma de decisiones, donde la automatización se convierte en inteligencia y las decisiones aprenden, se adaptan y mejoran continuamente. A medida que la IA evoluciona más allá de los modelos estáticos, las empresas necesitan sistemas que optimicen los resultados en tiempo real.
Estamos construyendo un futuro en el que:
IBM está en una posición única para ofrecer esta visión, combinando nuestro liderazgo probado en la toma de decisiones con las capacidades de IA de watsonx y el gobierno de nivel empresarial en el que confían las organizaciones más grandes del mundo.
Porque el futuro no pertenecerá a las organizaciones con más IA, sino a aquellas que tomen las decisiones más inteligentes y con mayor rapidez.
La era de la IA la ganarán las decisiones más inteligentes, no solo los mejores algoritmos.
Tanto si es un líder en gestión de riesgos, un ejecutivo de operaciones o un estratega tecnológico, IBM le ayuda a integrar la inteligencia en cada decisión empresarial.
Pruebe IBM® Operational Decision Manager sin coste
Explore IBM® Automation Decision Services
Descargo de responsabilidad importante: Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí.