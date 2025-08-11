IBM nombrada líder en The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

En un mundo ahogado por la exageración de la IA, el verdadero valor empresarial proviene de decisiones más inteligentes.

Aunque las empresas persiguen la promesa de la IA, la mayoría sigue atrapada en la trampa de la experimentación. Según una entrada de blog de Forrester, "la revolución de la IA continúa creciendo a un ritmo sin precedentes, incluso en medio de cierto escepticismo este año sobre el valor empresarial que ofrece". ¿La realidad? La encuesta del estado de IA de Forrester de 2024 reveló que dos tercios de los encuestados aceptarían menos de un 50 % de retorno de las inversiones en IA, lo que pone de manifiesto un cambio preocupante en las expectativas.

IBM adopta una postura diferente: la IA sin una toma de decisiones inteligente es solo una automatización costosa.