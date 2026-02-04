IBM nombrada líder en el IDC MarketScape 2026 para aplicaciones de planificación empresarial, presupuesto y Forecasting

Cada ciclo de planificación puede empezar a resultar familiar: hojas de cálculo desconectadas, demasiadas suposiciones y muy poco tiempo para producir una previsión en la que la empresa pueda confiar. A medida que aumenta la volatilidad y los líderes exigen respuestas más rápidas, es imposible ignorar las brechas en las herramientas de planificación tradicionales.

Por eso nos complace Compartir que IBM ha sido nombrada líder en el IDC MarketScape: Enterprise Planning, Presupuesto, y Forecasting Aplicaciones 2026 evaluación del proveedor.

Creemos que este reconocimiento refleja un cambio más amplio en el mercado. La planificación ya no es un ejercicio financiero periódico, sino que se está convirtiendo en una capacidad continua de toda la empresa que exige rendimiento, flexibilidad e inteligencia a escala.