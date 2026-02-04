IBM nombrada líder en el IDC MarketScape 2026 para aplicaciones de planificación empresarial, presupuesto y Forecasting

IBM reconocida como líder en IDC MarketScape para aplicaciones de planificación empresarial. La plataforma responde a la creciente demanda de planificación continua e integrada que sustituya presupuestos estáticos por previsiones en tiempo real en finanzas y operaciones.
Cada ciclo de planificación puede empezar a resultar familiar: hojas de cálculo desconectadas, demasiadas suposiciones y muy poco tiempo para producir una previsión en la que la empresa pueda confiar. A medida que aumenta la volatilidad y los líderes exigen respuestas más rápidas, es imposible ignorar las brechas en las herramientas de planificación tradicionales.
Por eso nos complace Compartir que IBM ha sido nombrada líder en el IDC MarketScape: Enterprise Planning, Presupuesto, y Forecasting Aplicaciones 2026 evaluación del proveedor.
Creemos que este reconocimiento refleja un cambio más amplio en el mercado. La planificación ya no es un ejercicio financiero periódico, sino que se está convirtiendo en una capacidad continua de toda la empresa que exige rendimiento, flexibilidad e inteligencia a escala.
IBM Planning Analytics apoya a las organizaciones a medida que avanzan más allá de los ciclos presupuestarios estáticos hacia una planificación continua e integrada. La plataforma aúna la planificación financiera y operativa en toda la empresa, ayudando a los equipos a responder más rápidamente a los cambios y manteniendo al mismo tiempo el gobierno y el control.
Un diferenciador clave es la elección de la experiencia. Los planificadores pueden trabajar en un entorno moderno basado en la web o seguir utilizando Excel como interfaz de primera clase, sin sacrificar la auditabilidad, el rendimiento o la integridad de los datos. Esta combinación ayuda a impulsar la adopción tanto en el sector financiero como en el sector empresarial, al tiempo que apoya la planificación integrada a escala.
Las capacidades de IA de Planning Analytics se integran directamente en los flujos de trabajo de planificación. Basada en los cimientos de watsonx, la plataforma soporta forecasting predictivo, detección y análisis basado en el controlador para ayudar a los equipos a identificar patrones, comprender los controladores y evaluar escenarios de forma más eficaz. Planning Analytics Assistant añade una interfaz de lenguaje natural que permite a los usuarios hacer preguntas, explorar conocimientos y explicar los resultados en contexto. En conjunto, estas capacidades están diseñadas para ayudar a las Organizaciones a mejorar la confianza en las predicciones, identificar riesgos y valores atípicos más temprano en el ciclo de planificación y reducir el tiempo entre el análisis y la decisión, sin requerir conocimientos profundos en ciencia de datos.
Es importante destacar que estas capacidades están disponibles en producción hoy en día y están diseñadas para mejorar la planificación diaria, no para quedar fuera del proceso.
A medida que la IA se vuelve más central en la planificación, la confianza en los datos y en el proceso se vuelve crítico. Planning Analytics proporciona auditabilidad en todo el sistema, rastreando las acciones de los usuarios y permitiendo la reversión a puntos históricos. Esta base permite a las organizaciones adoptar una planificación impulsada por IA y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de gobernanza y cumplimiento.
El mercado de la planificación empresarial está evolucionando rápidamente. Las organizaciones buscan plataformas que combinen la facilidad de uso con una gran flexibilidad, que admitan varios enfoques de planificación y que se adapten a todas las regiones y funciones. IBM Planning Analytics aborda estas necesidades con opciones de implementación flexibles, flujos de trabajo configurables y una base probada de gestión del rendimiento empresarial.
Creemos que ser nombrado líder refuerza el compromiso de IBM de ayudar a los equipos financieros y a los planificadores de negocio a operar con mayor rapidez, confianza y resiliencia. A medida que la incertidumbre se convierte en la norma, las plataformas de planificación deben hacer algo más que calcular: deben conectar datos, personas y decisiones en tiempo real.
Para saber más sobre IBM Planning Analytics y cómo puede apoyar la planificación, presupuestación y forecasting modernas, accede a IDC MarketScape o Solicite una demo hoy.
Este anuncio se basa en la evaluación de proveedores de IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting and Forecasting Applications 2026 (IDC #US52978625e, enero de 2026).