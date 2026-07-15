IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms de 2026

Nos complace anunciar que IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms de 2026.

A los compradores de observabilidad se les pide que gestionen aplicaciones híbridas, plataformas nativas de la nube y cargas de trabajo de IA, a la vez que reducen el riesgo, el coste y el tiempo medio de resolución (MTTR). En nuestra opinión, este reconocimiento es importante porque la categoría se está expandiendo más allá de la telemetría hacia la inteligencia operativa. La observabilidad en 2026 consiste en comprender el impacto, explicar la causa y tomar medidas de confianza en las aplicaciones, la infraestructura, los sistemas de IA y los servicios empresariales.

Creemos que este reconocimiento refleja el compromiso continuo de IBM con ayudar a las organizaciones a alcanzar estos objetivos en evolución de observabilidad y operar con confianza entornos híbridos, nativos de la nube e impulsados por IA cada vez más complejos.

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