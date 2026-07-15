IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms de 2026

IBM está ayudando a las organizaciones a afrontar la próxima era de la observabilidad con inteligencia operativa con IA para los entornos de nube híbrida, nativos de la nube e impulsados por IA actuales.
Nos complace anunciar que IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms de 2026.
A los compradores de observabilidad se les pide que gestionen aplicaciones híbridas, plataformas nativas de la nube y cargas de trabajo de IA, a la vez que reducen el riesgo, el coste y el tiempo medio de resolución (MTTR). En nuestra opinión, este reconocimiento es importante porque la categoría se está expandiendo más allá de la telemetría hacia la inteligencia operativa. La observabilidad en 2026 consiste en comprender el impacto, explicar la causa y tomar medidas de confianza en las aplicaciones, la infraestructura, los sistemas de IA y los servicios empresariales.
Creemos que este reconocimiento refleja el compromiso continuo de IBM con ayudar a las organizaciones a alcanzar estos objetivos en evolución de observabilidad y operar con confianza entornos híbridos, nativos de la nube e impulsados por IA cada vez más complejos.
Las empresas actuales se enfrentan a una realidad difícil: las aplicaciones modernas se distribuyen en nubes, contenedores, servicios, API y, cada vez más, cargas de trabajo con IA. El reto ya no es simplemente recolectar telemetría. Es comprender lo que importa, identificar rápidamente las causas raíz y tomar decisiones operativas con confianza.
IBM Instana se creó para abordar este desafío a través de un enfoque diferenciado de la observabilidad:
Juntas, estas capacidades ayudan a las organizaciones a reducir la complejidad operativa, acelerar la resolución de incidentes y mejorar la confianza en la toma de decisiones. En un mercado donde a menudo se pide a los equipos que equilibren la fidelidad de los datos, la flexibilidad de implementación, la apertura y el control de costes, Instana está diseñado para reducir esos compromisos.
A medida que la IA se integra cada vez más en las aplicaciones críticas para el negocio, la observabilidad debe evolucionar junto con ella.
Las innovaciones recientes de Instana incluyen la observabilidad dedicada para las aplicaciones de IA generativa, los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y los agentes de IA, que ayudan a las organizaciones a entender el rendimiento de la aplicación, los flujos de instrucciones, el consumo de tokens, las dependencias y el comportamiento operativo en los sistemas con IA.
IBM también ha introducido agentes de IA que aceleran la investigación de incidentes y el análisis de causas raíz. En lugar de confiar en conclusiones opacas generadas por IA, Instana combina análisis deterministas, modelos estadísticos y explicaciones de IA generativa para ayudar a los operadores a comprender no solo qué sucedió, sino también por qué sucedió y qué acciones ayudarán a resolver el problema más rápido.
Este enfoque refleja el compromiso de larga data de IBM con la IA de confianza y el uso de la IA para mejorar la toma de decisiones humanas, manteniendo la transparencia, el gobierno y el control operativo. A medida que las organizaciones escalan la IA en toda la empresa, la confianza en la inteligencia operativa se vuelve tan importante como la velocidad.
En IBM THINK, IBM anunció la plataforma IBM Concert, que representa la evolución de las inversiones de IBM en observabilidad, automatización, resiliencia y optimización del rendimiento hacia una plataforma unificada de operaciones agentes.
La observabilidad es la base de las operaciones modernas. En esta era de observabilidad, los equipos necesitan algo más que perspectivas. Los equipos necesitan compartir el contexto, la priorización, el gobierno y la ejecución coordinada entre las herramientas y los equipos responsables de mantener los sistemas críticos para la empresa en funcionamiento continuo.
Instana desempeña un papel fundamental en la plataforma Concert, proporcionando un contexto de observabilidad en tiempo real que impulsa la inteligencia operativa. A través de la telemetría de fidelidad total, la inteligencia de dependencias en tiempo real, la conciencia de la topología y la observabilidad de la carga de trabajo de IA, Instana ofrece el contexto de confianza necesario para comprender el estado y el rendimiento de las aplicaciones, la infraestructura y los sistemas de IA en entornos híbridos.
Concert se basa en ese fundamento conectando la evidencia operativa con los flujos de trabajo de riesgo, impacto empresarial y corrección dentro de un modelo operativo compartido. Esto ayuda a las organizaciones a ir más allá de la observabilidad tradicional y la respuesta a incidentes hacia una inteligencia operativa fiable, ayudando a los equipos a priorizar y tomar medidas coordinadas con confianza para reducir el riesgo, mejorar el rendimiento, mantener la continuidad del negocio y optimizar el coste y el rendimiento en entornos empresariales cada vez más complejos.
Estamos agradecidos a nuestros clientes, partners y equipos de IBM, cuyo feedback, innovación y colaboración continúan moldeando la evolución de Instana.
A medida que la observabilidad, la IA y las operaciones continúan convergiendo, seguimos comprometidos con ayudar a las organizaciones a operar con mayor confianza, flexibilidad y control.
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Gartner® Magic Quadrant™ for Observability Platforms, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 13 de julio de 2026.
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