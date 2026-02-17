IBM nombrado líder en el 2026 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions

A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA generativa y la automatización inteligente, la calidad de los datos se ha convertido en fundamental para el rendimiento empresarial. Los sistemas de IA, las plataformas de análisis y los flujos de trabajo agénticos dependen de datos precisos, gobernados y ricos en contexto. Los enfoques tradicionales (creación manual de reglas, limpieza reactiva y herramientas aisladas) no están diseñados para la escala y complejidad de los ecosistemas de datos modernos.

El enfoque de IBM para aumentar la calidad de los datos, ofrecido a través de watsonx.data intelligence, aplica la IA y la automatización para ayudar a las organizaciones a gestionar de forma proactiva la confianza a lo largo del ciclo de vida de los datos.