IBM nombrado líder en el 2026 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions

IBM anunció hoy que ha sido nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant 2026 for Augmented Data Quality Solutions. Creemos que este reconocimiento subraya el papel de IBM en la redefinición de la calidad de los datos para la era de la IA.
A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA generativa y la automatización inteligente, la calidad de los datos se ha convertido en fundamental para el rendimiento empresarial. Los sistemas de IA, las plataformas de análisis y los flujos de trabajo agénticos dependen de datos precisos, gobernados y ricos en contexto. Los enfoques tradicionales (creación manual de reglas, limpieza reactiva y herramientas aisladas) no están diseñados para la escala y complejidad de los ecosistemas de datos modernos.
El enfoque de IBM para aumentar la calidad de los datos, ofrecido a través de watsonx.data intelligence, aplica la IA y la automatización para ayudar a las organizaciones a gestionar de forma proactiva la confianza a lo largo del ciclo de vida de los datos.
Watsonx.data intelligence integra metadatos, gobierno y capacidades en una plataforma unificada que permite a las organizaciones pasar de la corrección reactiva a la confianza continua.
Entre sus Capacidades clave figuran:
Al aplicar la IA para automatizar el descubrimiento, la creación de perfiles y la generación de reglas, IBM permite a las organizaciones escalar los esfuerzos de gobierno y calidad sin aumentar la sobrecarga manual.
Esto es especialmente crítico a medida que los sistemas de IA evolucionan hacia arquitecturas agénticas, en las que los agentes automatizados dependen de entradas de datos de confianza para ejecutar tareas y tomar decisiones. El aumento de la calidad de los datos contribuye a garantizar que estos sistemas funcionen con transparencia y control.
Las iniciativas modernas de IA dependen de diversas fuentes de datos, incluidos los datos estructurados, los contenidos semiestructurados y los documentos no estructurados.
Watsonx.data intelligence admite la extracción, clasificación y vectorización de contenido no estructurado, preparándolo para casos de uso de IA y manteniendo al mismo tiempo la supervisión del gobierno. Las capacidades de linaje integradas proporcionan trazabilidad desde los documentos fuente iniciales hasta conjuntos de datos seleccionados y las entradas de modelos de IA posteriores.
Esta visibilidad integral apoya el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la explicabilidad, requisitos esenciales cuando las organizaciones implementan IA en entornos regulados y de misión crítica.
Las capacidades de calidad de los datos de IBM están diseñadas para operar en entornos híbridos, multinube y on-premises. Esta flexibilidad permite a las organizaciones modernizar sus activos de datos manteniendo los estándares de gobierno en todas las arquitecturas distribuidas.
IBM sigue invirtiendo en capacidades que respaldan un tejido de datos activa e inteligente, en la que los metadatos, la calidad y el gobierno informan dinámicamente a los sistemas de inteligencia artificial y los flujos de trabajo de automatización.
Además de ser nombrada líder en el 2026 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions, IBM también fue reconocida como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions y en el 2026 Gartner Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms. Juntos, creemos que estos reconocimientos reflejan el enfoque integrado de IBM para ofrecer bases de datos fiables para la IA.
A medida que las empresas pasan de la experimentación con IA a la implementación a nivel empresarial, la calidad de los datos se convierte en fundamental para el rendimiento, el cumplimiento y la confianza.
La plataforma de IBM watsonx.data intelligence ayuda a las organizaciones a integrar la calidad de los datos en todo el ciclo de vida de los datos y la IA, lo que respalda la automatización, la transparencia y la resiliencia en ecosistemas digitales cada vez más complejos.
IBM sigue invirtiendo en la curación autónoma de productos de datos, el gobierno con IA y la gestión unificada de datos estructurados y no estructurados a través de watsonx.watsonx. Creemos que este reconocimiento refleja el compromiso continuo de IBM de ayudar a las organizaciones a construir bases de confianza para los datos y la IA hoy y en el futuro.
Más información sobre el liderazgo de IBM en calidad de datos aumentada y cómo watsonx.data intelligence puede ayudar a su organización a crear sistemas de IA de confianza.
Gartner, Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions. Sue Waite, Divya Radhakrishnan, Amy Bickel. 11 de febrero de 2026.
Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales.
Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de conocimientos y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions. Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali. 19 de noviembre de 2025.
Gartner, Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms. Anurag Raj, Guido De Simoni, Sarah Turkaly. 6 de enero de 2026.