IBM nombrada líder en el 2026 Gartner Magic Quadrant for AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms

La hoja de ruta de productos de IBM está orientada a ayudar a las organizaciones a operacionalizar la IA agéntica y gestionar entornos de IA cada vez más complejos.
IBM ha sido nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning (DSML) de 2026, por segundo año consecutivo. IBM cree que este reconocimiento refleja el enfoque continuo de la organización en ayudar a las empresas a operacionalizar la IA con gobierno, flexibilidad y resultados comerciales medibles.
A medida que las organizaciones pasan de la fase experimental de la IA a su aplicación en producción, necesitan plataformas capaces de adaptarse a la escalabilidad, gestionar la complejidad y garantizar un uso responsable. El portfolio de watsonx está diseñado para satisfacer estas necesidades permitiendo a los equipos construir, implementar y gobernar IA en entornos de nube híbrida con confianza.
El portfolio de productos de IA de watsonx reúne a watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance watsonx Orchestrate, watsonx BI e IBM® Bob en una pila de IA modular e integral. Apoya la colaboración entre equipos de datos, ingeniería y negocios, para convertir los datos empresariales en IA gobernada, transparente y valiosa.
Descargue el informe para obtener más información sobre este reconocimiento.
IBM ofrece a sus clientes una gama completa de capacidades en todo el portfolio watsonx, que abarcan datos, IA y gobierno.
IBM continúa invirtiendo en el portfolio de watsonx para respaldar la próxima generación de IA empresarial, con un enfoque en la expansión de agentes de IA prediseñados y herramientas, mejorando las capacidades para gestionar sistemas de IA a escala y mejorar el valor que las empresas ven de las inversiones en IA existentes. La hoja de ruta de productos de IBM tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a poner en funcionamiento la IA agéntica y a gestionar entornos de IA cada vez más complejos.
IBM Bob es una importante iniciativa de la empresa para 2026. Bob es un sistema de ejecución de IA y un socio agéntico que impulsa la productividad a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, orquestando modelos, agentes y herramientas para automatizar el trabajo mucho más allá de la generación de código.
Desde el ciclo interno hasta el ciclo externo, IBM Bob lo abarca todo: edición, compilación, refactorización, refuerzo de la seguridad, pruebas, documentación, modernización e integración continua y entrega continua CI/CD a escala. Optimiza continuamente la ejecución de la IA haciendo coincidir el modelo adecuado con la tarea adecuada, equilibrando de forma inteligente el coste, la calidad y el rendimiento. IBM Bob no solo ofrece más modelos, sino que ofrece mejores resultados al menor coste necesario, con gobierno integrado y cero complejidad transferida a sus equipos. Esto se alinea directamente con los principios de IBM de ser abierto, híbrido y responsable.
Las últimas innovaciones de watsonx.data y Confluent de IBM abordan directamente la necesidad de una capa de contexto unificada en los sistemas de IA multiagente. Al combinar el contexto semántico, la transmisión en tiempo real, OpenRAG, OpenSearch e inteligencia de datos controlados en entornos híbridos, IBM permite a las empresas operacionalizar una IA fiable y consciente del contexto a escala.
Atribución: Gartner. Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms. Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran. 17 de junio de 2026
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