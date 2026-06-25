IBM nombrada líder en el 2026 Gartner Magic Quadrant for AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms

IBM ha sido nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning (DSML) de 2026, por segundo año consecutivo. IBM cree que este reconocimiento refleja el enfoque continuo de la organización en ayudar a las empresas a operacionalizar la IA con gobierno, flexibilidad y resultados comerciales medibles.

A medida que las organizaciones pasan de la fase experimental de la IA a su aplicación en producción, necesitan plataformas capaces de adaptarse a la escalabilidad, gestionar la complejidad y garantizar un uso responsable. El portfolio de watsonx está diseñado para satisfacer estas necesidades permitiendo a los equipos construir, implementar y gobernar IA en entornos de nube híbrida con confianza.

El portfolio de productos de IA de watsonx reúne a watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance watsonx Orchestrate, watsonx BI e IBM® Bob en una pila de IA modular e integral. Apoya la colaboración entre equipos de datos, ingeniería y negocios, para convertir los datos empresariales en IA gobernada, transparente y valiosa.



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