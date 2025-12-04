Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM nombrada líder en el Magic Quadrant 2025 para la gestión de accesos: la perspectiva de IBM

Creemos que este reconocimiento valida la estrategia a largo plazo de IBM: crear una base de seguridad centrada en la identidad que ayude a las organizaciones a unificar el acceso, el gobierno y los conocimientos de riesgos en entornos distribuidos.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
By Bob Slocum

Nos enorgullece compartir que IBM ha sido reconocida como líder en el Magic Quadrant 2025 para la gestión de accesos. Para nosotros, este reconocimiento refleja la solidez de nuestro portfolio de IBM® Security Verify y nuestra continua inversión en ofrecer un acceso seguro y sin fricciones para cada identidad en entornos híbridos y multinube.

Satisfacer las necesidades cambiantes de los programas de identidad modernos

En IBM, en los últimos años, hemos acelerado la innovación en todo el portfolio de Verify para satisfacer las necesidades cambiantes de los programas modernos de identidad. Hemos ampliado las opciones de autenticación sin contraseña y resistentes al phishing, hemos reforzado nuestra experiencia de usuario para el registro y la incorporación y hemos ampliado el soporte para proveedores de identidades y ecosistemas de aplicaciones modernos. A través de las identidades de personal, cliente y partner (junto con la categoría en rápido crecimiento de identidades de máquinas y carga de trabajo) IBM Verify ofrece fuertes capacidades en datos de identidad, automatización del ciclo de vida, gobierno y acceso adaptativo.

Creemos que este reconocimiento valida la estrategia a largo plazo de IBM: crear una base de seguridad centrada en la identidad que ayude a las organizaciones a unificar el acceso, el gobierno y los conocimientos de riesgos en entornos distribuidos. Con una marca global, una profunda experiencia en los sectores y uno de los mayores ecosistemas de partners de identidad y seguridad del mercado, IBM sigue compitiendo eficazmente en una amplia gama de necesidades de gestión de acceso, desde el acceso del personal hasta la autenticación del consumidor y el acceso a nivel de máquina para las API, cargas de trabajo y sistemas de IA.

Centrados en ayudar a los clientes a conectarse de forma segura en cualquier lugar

A medida que la identidad se convierte en el tejido conectivo de la confianza digital, IBM sigue centrándose en ayudar a los clientes a conectar de forma segura a personas, datos y cargas de trabajo en todas partes. Nuestra hoja de ruta prioriza la innovación en experiencias sin contraseña, acceso adaptativo basado en riesgos, gobierno con IA y arquitecturas de identidad híbridas que escalan en la nube, centros de datos y entornos impulsados por IA. Consideramos esto un hito en nuestro compromiso de facilitar un acceso seguro y fluido a escala empresarial.

“La identidad es ahora el tejido conectivo de la confianza digital moderna”, afirma Patrick Wardrop, director de Verify Products. “Creemos que este reconocimiento subraya nuestro progreso en el acceso adaptativo sin contraseña y en el gobierno infundido con IA, que ayuda a los clientes a garantizar una interacción segura y sin fricciones entre usuarios, servicios y cargas de trabajo”.

Los tres pilares principales de la gestión del acceso

IBM Verify se basa en tres pilares básicos que definen el futuro de la gestión de accesos:

1. Acceso seguro y sin fricciones

Autenticación sin contraseña y resistente al phishing impulsada por IA adaptativa, que ofrece experiencias fluidas y seguras para usuarios, partners e identidades de las máquinas.

2. Gobierno unificado y conocimiento del riesgo de identidad

Directorios consolidados, gestión automatizada del ciclo de vida y monitorización continua a través de ITDR e ISPM, lo que permite políticas coherentes que priorizan la identidad en entornos híbridos y multinube.

3. Un tejido de identidad híbrido impulsado por IA

Una base escalable, independiente del proveedor que conecta a las personas, las cargas de trabajo, las API y los agentes de IA mediante el acceso unificado, el gobierno y los análisis, apoyando el zero trust y la transformación digital segura.

Juntas, estas capacidades forman la visión de IBM para el futuro de la identidad: un tejido inteligente y unificado que asegura cada identidad, simplifica las operaciones y permite la confianza en todas partes.

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead