IBM nombrada líder en el Magic Quadrant 2025 para la gestión de accesos: la perspectiva de IBM

En IBM, en los últimos años, hemos acelerado la innovación en todo el portfolio de Verify para satisfacer las necesidades cambiantes de los programas modernos de identidad. Hemos ampliado las opciones de autenticación sin contraseña y resistentes al phishing, hemos reforzado nuestra experiencia de usuario para el registro y la incorporación y hemos ampliado el soporte para proveedores de identidades y ecosistemas de aplicaciones modernos. A través de las identidades de personal, cliente y partner (junto con la categoría en rápido crecimiento de identidades de máquinas y carga de trabajo) IBM Verify ofrece fuertes capacidades en datos de identidad, automatización del ciclo de vida, gobierno y acceso adaptativo.

Creemos que este reconocimiento valida la estrategia a largo plazo de IBM: crear una base de seguridad centrada en la identidad que ayude a las organizaciones a unificar el acceso, el gobierno y los conocimientos de riesgos en entornos distribuidos. Con una marca global, una profunda experiencia en los sectores y uno de los mayores ecosistemas de partners de identidad y seguridad del mercado, IBM sigue compitiendo eficazmente en una amplia gama de necesidades de gestión de acceso, desde el acceso del personal hasta la autenticación del consumidor y el acceso a nivel de máquina para las API, cargas de trabajo y sistemas de IA.