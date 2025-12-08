Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM nombrada líder en el 2025 IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment

Con IBM watsonx.governance, puede gestionar modelos, agentes y riesgos en la nube, integrándolos de forma flexible dentro de la pila tecnológica existente para gobernar la IA dondequiera que resida. 

Publicado el 8 de diciembre de 2025
Nos complace compartir que IBM ha sido posicionada como líder en el IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment.  

A medida que las empresas buscan escalar sus iniciativas de IA, el gobierno de la IA ayuda a acelerar la adopción fiable de la IA. Para nuestros clientes y socios, la conclusión es sencilla: con watsonx.governance puede gestionar modelos, agentes y riesgos a través de nubes, integrándolos de forma flexible en la pila tecnológica existente para gobernar cualquier IA dondequiera que se encuentre.  

El informe señala: "Las organizaciones deberían considerar IBM watsonx.governance cuando necesiten un gobierno integral de la IA independiente de la plataforma en machine learning, IA generativa e IA agéntica en entornos multinube o híbridos. Es ideal para sectores regulados como finanzas, sanidad y gobierno que requieren el cumplimiento de marcos como la Ley de IA de la UE, el RMF de IA del NIST y la ISO 42001. La plataforma ofrece flujos de trabajo de cumplimiento automatizados, controles basados en AI Risk Atlas y barreras de protección en tiempo real, respaldados por una implementación modular, integraciones abiertas e innovaciones respaldadas por IBM Research para una gobernanza escalable y de nivel empresarial".

El modelo de análisis de proveedores IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de la tecnología y los proveedores en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. La puntuación de capacidades mide el producto del proveedor, la comercialización y la ejecución empresarial a corto plazo. La puntuación de la estrategia mide la alineación de las estrategias de los proveedores con los requisitos de los clientes en un plazo de 3 a 5 años. La participación de mercado de los proveedores se representa por el tamaño de los iconos.

Por qué el gobierno unificado de la IA es más importante ahora

La pila de IA se está diversificando rápidamente: las canalizaciones de ML tradicionales se sitúan junto a los LLM ajustados y la IA agéntica. Las empresas están aprovechando activos de múltiples fuentes e implementándolos en diferentes plataformas. Por lo tanto, un gobierno que solo monitorice un tipo de IA no será suficiente.  

El gobierno debe abarcar el ML, la IA generativa y la IA agéntica con controles en tiempo real y cumplimiento por diseño. Las empresas necesitan una solución independiente de la plataforma que pueda aplicar políticas, demostrar el cumplimiento y gestionar los controles en entornos híbridos y multinube. Con la presión y los mandatos para hacer más con la IA, esto se ha convertido en un requisito a nivel directivo.  

Tres fuerzas que impulsan esta urgencia: 

  1. Ampliación de la necesidad de evaluación y observación: a medida que crecen los sistemas de ML, generativos y agénticos, también lo hacen la complejidad operativa y el riesgo. Los agentes de IA están pasando rápidamente de los pilotos a la producción, y las empresas buscan cada vez más formas de optimizar los flujos de trabajo al mismo tiempo que minimizan la exposición y mejoran el control. 
  2. Necesidad de monitorización en tiempo real: la inyección de instrucciones, las fugas de datos y las alucinaciones ahora requieren la aplicación de políticas, evaluadores en el bucle y medidas de seguridad en tiempo real, no solo revisiones offline y revisiones post-hoc.  
  3. Necesidad de ajustarse a normativas cambiantes y complicadas: las organizaciones deben demostrar su conformidad con marcos como la Ley de IA de la UE, la RMF de IA del NIST y la ISO 42001 con pruebas auditables.  

Marco de evaluación de IDC MarketScape

El marco de evaluación riguroso de IDC MarketScape proporciona una evaluación objetiva de terceros en la que las organizaciones pueden confiar a la hora de tomar decisiones tecnológicas de evaluación de modelos de IA en función de:  

  • Capacidades: la evaluación de IDC MarketScape examina el gobierno de la IA unificada a lo largo de todo el ciclo de vida del ML tradicional, la IA generativa y la IA agéntica. Evalúan capacidades que abarcan la definición y planificación de problemas, el desarrollo de modelos, la implementación, la monitorización del tiempo de ejecución y la gestión continua de riesgos, seguridad y cumplimiento. 
  • Pruebas de los clientes: IDC MarketScape incorpora referencias directas de los clientes que los proveedores ofrecen sobre el valor entregado, la facilidad de uso, la experiencia de implementación y la satisfacción general, proporcionando puntos de prueba tangibles más allá de las demostraciones de productos o las pruebas de laboratorio. 
  • Preparación para el futuro: la lente de estrategia de IDC MarketScape evalúa qué tan bien un proveedor está posicionado para los próximos 3-5 años, analizando los programas de éxito del cliente, la cobertura de entrega, la funcionalidad planificada, las soluciones de sectores, el ecosistema de socios, la estrategia de crecimiento y el ritmo de I+D. 

Cómo triunfa IBM watsonx.governance

Gobierno de extremo a extremo e independiente de la plataforma: 

  • Gobierne la IA independientemente de dónde se construya (IBM, código abierto, OpenAI, AWS, Meta u otras plataformas) o dónde se ejecute en IBM Cloud, AWS (incl. GovCloud), Azure, Oracle Cloud, on-prem e híbrido, sin necesidad de cambiar de plataforma. 

Observabilidad de los agentes de IA

  • Observe el rendimiento de los agentes más allá del tiempo de actividad. Realice un seguimiento preciso de la precisión, las alucinaciones y la relevancia del contexto con una telemetría fluida y la captura de trazas de razonamiento para una auditabilidad completa. 
  • Evalúe continuamente el comportamiento de los agentes mediante pruebas automatizadas y puntos de referencia versionados para garantizar la seguridad, fiabilidad y reproducibilidad en todas las actualizaciones. 
  • Equilibre el coste, la latencia y el rendimiento con información visualizada que identifique los problemas, recomiende mejoras y permita un ajuste continuo del rendimiento del agente. 

Garantía de decisiones en producción:  

  • Tratar a los agentes como activos gobernados; evaluación continua en el bucle, aplicación de políticas y bloqueo/ruta/retroceso automatizados cuando sea necesario.
  • Enrutamiento dinámico, como activar automáticamente una búsqueda web externa o flujos de trabajo alternativos cuando la calidad contextual es baja. 

Cumplimiento y seguridad integrados: 

  • Evaluaciones integradas de riesgos y planes de cumplimiento para identificar proactivamente obligaciones y controles que mitiguen riesgos y faciliten el cumplimiento de políticas internas, normas y estándares del sector.
  • La integración con Guardium IA Seguridad añade detección de IA en la sombra y una visión unificada de las métricas de gobierno y seguridad. 

Lo que nos dicen los clientes 

Los clientes nos dicen constantemente que watsonx.governance puede acortar las auditorías, mejorar la supervisión del tiempo de ejecución, gobernar dondequiera que residan los modelos y escalar las iniciativas de IA de manera responsable. Organizaciones como Deloitte lo utilizan como una capa unificada de gobierno de la IA dentro de sus prácticas de riesgo y cumplimiento, gestionando las obligaciones normativas, los riesgos de la IA y los controles a lo largo del ciclo de vida, y utilizándolo como plan para los clientes que desean poner en práctica la IA responsable a escala.

Otras empresas líderes piensan lo mismo. EY, por ejemplo, está incorporando un sólido gobierno de la IA en sus plataformas fiscales y financieras para ayudar a los clientes a poner en práctica la IA responsable a escala.

"A medida que las funciones fiscales aceleran el uso de la IA, los marcos sólidos se vuelven esenciales para garantizar la confianza, la transparencia y el cumplimiento en todos los modelos y procesos", dijo Christopher Aiken, líder de plataformas fiscales en EY. "En EY, consideramos que las plataformas de gobierno de la IA como IBM watsonx.governance son fundamentales para ayudar a los líderes financieros a implementar la IA de manera responsable, vinculando la supervisión de modelos, la alineación normativa y la gestión de riesgos operativos. Este enfoque holístico no solo gestiona el riesgo, sino que permite a las organizaciones escalar la IA con confianza y ofrecer resultados fiscales más precisos, auditables y fiables". 

Creemos que el reconocimiento de IDC MarketScape pone de relieve una realidad muy sencilla: pasar de los proyectos piloto de IA a la producción es más rápido y menos arriesgado cuando el gobierno se lleva a cabo correctamente. 

¿Quiere el análisis completo? Lea el extracto de IDC MarketScape aquí y descubra cómo watsonx.governance puede adaptarse a sus necesidades de gobierno de la IA. 

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance