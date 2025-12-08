Los clientes nos dicen constantemente que watsonx.governance puede acortar las auditorías, mejorar la supervisión del tiempo de ejecución, gobernar dondequiera que residan los modelos y escalar las iniciativas de IA de manera responsable. Organizaciones como Deloitte lo utilizan como una capa unificada de gobierno de la IA dentro de sus prácticas de riesgo y cumplimiento, gestionando las obligaciones normativas, los riesgos de la IA y los controles a lo largo del ciclo de vida, y utilizándolo como plan para los clientes que desean poner en práctica la IA responsable a escala.
Otras empresas líderes piensan lo mismo. EY, por ejemplo, está incorporando un sólido gobierno de la IA en sus plataformas fiscales y financieras para ayudar a los clientes a poner en práctica la IA responsable a escala.
"A medida que las funciones fiscales aceleran el uso de la IA, los marcos sólidos se vuelven esenciales para garantizar la confianza, la transparencia y el cumplimiento en todos los modelos y procesos", dijo Christopher Aiken, líder de plataformas fiscales en EY. "En EY, consideramos que las plataformas de gobierno de la IA como IBM watsonx.governance son fundamentales para ayudar a los líderes financieros a implementar la IA de manera responsable, vinculando la supervisión de modelos, la alineación normativa y la gestión de riesgos operativos. Este enfoque holístico no solo gestiona el riesgo, sino que permite a las organizaciones escalar la IA con confianza y ofrecer resultados fiscales más precisos, auditables y fiables".
Creemos que el reconocimiento de IDC MarketScape pone de relieve una realidad muy sencilla: pasar de los proyectos piloto de IA a la producción es más rápido y menos arriesgado cuando el gobierno se lleva a cabo correctamente.
¿Quiere el análisis completo? Lea el extracto de IDC MarketScape aquí y descubra cómo watsonx.governance puede adaptarse a sus necesidades de gobierno de la IA.