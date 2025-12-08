Nos complace compartir que IBM ha sido posicionada como líder en el IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment.

A medida que las empresas buscan escalar sus iniciativas de IA, el gobierno de la IA ayuda a acelerar la adopción fiable de la IA. Para nuestros clientes y socios, la conclusión es sencilla: con watsonx.governance puede gestionar modelos, agentes y riesgos a través de nubes, integrándolos de forma flexible en la pila tecnológica existente para gobernar cualquier IA dondequiera que se encuentre.

El informe señala: "Las organizaciones deberían considerar IBM watsonx.governance cuando necesiten un gobierno integral de la IA independiente de la plataforma en machine learning, IA generativa e IA agéntica en entornos multinube o híbridos. Es ideal para sectores regulados como finanzas, sanidad y gobierno que requieren el cumplimiento de marcos como la Ley de IA de la UE, el RMF de IA del NIST y la ISO 42001. La plataforma ofrece flujos de trabajo de cumplimiento automatizados, controles basados en AI Risk Atlas y barreras de protección en tiempo real, respaldados por una implementación modular, integraciones abiertas e innovaciones respaldadas por IBM Research para una gobernanza escalable y de nivel empresarial".