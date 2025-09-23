IBM ha sido nombrada líder en el informe IDC MarketScape 2025 de evaluación mundial de productos tecnológicos para IA generativa.
Creemos que este reconocimiento refleja el impacto creciente y la innovación continua de IBM® watsonx.governance, y el compromiso de IBM de satisfacer las demandas modernas de una IA fiable, escalable y responsable.
"Las empresas que tienen un entorno tecnológico diverso pueden encontrar que IBM representa un proveedor neutral (no está vinculado a un servicio cloud en particular, por ejemplo). Además, las empresas que valoran el conjunto más amplio de ofertas adyacentes de IBM, incluida la documentación automatizada, las barreras de seguridad y las ofertas de seguridad, deberían considerar IBM", dice el informe de IDC MarketScape.
El modelo de análisis de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de la tecnología y los proveedores en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una sistema de puntuación riguroso basado en criterios tanto cualitativos como cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. La puntuación de capacidades mide el producto del proveedor, la comercialización y la ejecución empresarial a corto plazo. La puntuación de estrategia mide la alineación de las estrategias de los proveedores con los requisitos de los clientes en un plazo de 3 a 5 años. La cuota de mercado de los proveedores está representada por el tamaño de los iconos
El riguroso marco de evaluación de IDC MarketScape proporciona una evaluación objetiva y de terceros en la que las organizaciones pueden confiar a la hora de tomar decisiones tecnológicas de evaluación de modelos de IA generativa.
El marco considera las siguientes 5 categorías:
Lo que creemos que son los puntos fuertes de IBM:
IBM watsonx.governance ofrece un enfoque unificado para gestionar todo el ciclo de vida de la IA, desde el desarrollo hasta la implementación. Con un cuestionario guiado, los usuarios pueden definir los problemas empresariales, ayudar a descubrir e identificar los riesgos potenciales y descubrir estrategias de mitigación.
Estas dimensiones de riesgo se asignan a métricas que pueden utilizarse durante el proceso de evaluación. Además, este proceso integrado extrae automáticamente los metadatos durante el proceso de evaluación, almacenándolos en una ficha técnica centralizada y proporciona un registro transparente del proceso de desarrollo de la aplicación, incluida información sobre el modelo, instrucciones y mucho más. Al incorporar la tecnología de evaluación en este ciclo de vida estrechamente integrado, que incluye la documentación, nos diferenciamos como una solución ideal para los usuarios empresariales.
Al integrar datos de riesgo, evaluaciones de riesgo y control, eventos de pérdida internos y externos e indicadores o métricas clave de riesgo, los equipos pueden obtener una visión completa de su posición de riesgo en toda la empresa. Esto puede ayudar a las empresas a identificar automáticamente los riesgos a medida que surgen, en tiempo real. Además, IBM watsonx.governance proporciona una calificación de riesgo automática, lo que aporta a los equipos de riesgo una evaluación clara y objetiva del nivel de riesgo. Los paneles de control y los gráficos dinámicos facilitan la identificación, la medición, la monitorización y el análisis rápidos, mientras que las alertas automatizadas permiten una rápida corrección cuando se superan los umbrales de riesgo.
Con IBM watsonx.governance, los usuarios tienen acceso a una amplia gama de métricas prediseñadas para evaluar el rendimiento y la eficacia del sistema de IA. Estos incluyen métricas para la identificación de desviaciones, el rendimiento del modelo y otras áreas clave:
Estas métricas, entre otras, proporcionan un marco integral para evaluar el rendimiento y la eficacia del sistema de IA. Además, los usuarios pueden crear métricas personalizadas para adaptar sus evaluaciones a requisitos empresariales y perfiles de riesgo específicos, proporcionando un marco de evaluación integral.
Otra innovación del equipo de IBM es el "Evaluation Studio". Esta característica proporciona dos capacidades clave:
Evaluation Studio ayuda a los desarrolladores a evaluar diferentes versiones de la instrucción en un conjunto de datos y comparar los resultados en una interfaz de usuario intuitiva. También proporciona soporte para una clasificación personalizada única en la que los usuarios pueden crear un esquema de clasificación personalizado seleccionando métricas y asignándoles ponderaciones en función de la importancia. Esto ayuda a los usuarios a optimizar fácilmente una instrucción que se utilizará en una herramienta o agente.
watsonx.governance, evaluation studio, también admite el seguimiento de experimentos, que es una potente herramienta para crear mejores sistemas de IA agéntica. Puede configurar rápidamente experimentos, probar diferentes variantes (del agente) y etiquetarlos con detalles como el modelo, el recuperador o la instrucción que utilizó. Las comparaciones en paralelo basadas en la latencia, el coste y la calidad (como la fidelidad) facilitan ver qué funciona mejor. Importante, la plataforma le ayuda a almacenar el código exacto para cada ejecución, lo que libera a los desarrolladores del tiempo de guardar cada versión y les permite centrarse en crear y mejorar el agente.
La solución IBM watsonx.governance admite evaluadores In-the-loop listos para usar, basados en decoradores, lo que establece un nuevo estándar para el gobierno de agentes, proporcionando a los clientes la capacidad de evaluar métricas y utilizarlas para decidir el flujo de ejecución del agente. IBM watsonx.governance también admite la evaluación de agentes fuera de línea a través de evaluadores de agentes que ayudan a evaluar los agentes de IA en los datos de prueba a medida que se crean. Las características clave incluyen:
Esta innovadora herramienta ofrece una visibilidad y un control sin precedentes sobre el rendimiento de los agentes, lo que permite a los clientes optimizar sus flujos de trabajo e impulsar mejores resultados.
Para empoderar aún más a los equipos de operaciones de IA/ML, IBM se compromete a impulsar la innovación con una cartera de nuevas características. En las próximas versiones, experimentará características adicionales de gobierno, como:
El gobierno ya no es una barrera definida por el cumplimiento y la auditoría. Ahora es un facilitador de escala, que permite a los equipos crear sistemas de IA generativa que sean robustos, transparentes y listos para la implementación empresarial. El gobierno se trata de crear agentes de IA, aplicaciones y modelos que son eficientes, seguros y fiables desde cero.
A medida que la IA generativa sigue evolucionando, watsonx.governance permite a los equipos avanzar rápidamente con confianza, transparencia y control. Nuestro enfoque de evaluación se centra en la gestión de riesgos en tiempo real, la gestión automatizada de experimentos y el seguimiento y la transparencia en cada etapa. Creado teniendo en cuenta la complejidad del mundo real, watsonx.governance ayuda a los equipos a escalar de forma responsable, reducir el riesgo y desbloquear todo el potencial de la IA generativa sin ralentizarle.
