IBM nombrada líder en el 2025 IDC MarketScape for Business Intelligence and Analytics Platforms

25 de julio de 2025
IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Este reconocimiento refleja el impacto creciente y la innovación continua de IBM® Cognos Analytics, así como el compromiso de IBM de satisfacer las demandas modernas de inteligencia empresarial fiable, escalable e infundida con IA.
"Las organizaciones buscan constantemente ser 'basadas en datos' o desean 'velocidad de decisión' para responder mejor a la dinámica interna o del mercado", dice el informe IDC MarketScape. "Sin embargo, el mercado de la inteligencia empresarial y el análisis ha evolucionado, y las organizaciones quieren ir más allá de los paneles de control. El uso de la IA/ML y el procesamiento del lenguaje natural no es nuevo en BIA, pero la capacidad de automatizar estas características y simplificar las interacciones promete impulsar una mayor adopción.
IBM fue reconocida por los siguientes puntos fuertes:
IDC MarketScape también señaló: "Los proveedores están haciendo inversiones que destacan la trazabilidad y explicabilidad de sus respuestas de IA. También están construyendo su capa semántica para garantizar respuestas precisas". Creemos que esto se alinea con el enfoque de IBM de basar la IA en una capa semántica gobernada y apoyar la adopción responsable a escala empresarial.
A medida que las organizaciones modernizan sus entornos de BI e invierten en estrategias de datos "preparadas para la IA", la capacidad de escalar los análisis entre usuarios y casos de uso es crítico. Cognos Analytics respalda este viaje a través de la automatización, la arquitectura flexible y la Integración en todo el cloud híbrido y el ecosistema de IA de IBM.
