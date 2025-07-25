IBM nombrada líder en el 2025 IDC MarketScape for Business Intelligence and Analytics Platforms

25 de julio de 2025

Autor

Daniel Machacek

Product Marketing Manager, Data & AI

IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Este reconocimiento refleja el impacto creciente y la innovación continua de IBM® Cognos Analytics, así como el compromiso de IBM de satisfacer las demandas modernas de inteligencia empresarial fiable, escalable e infundida con IA.

"Las organizaciones buscan constantemente ser 'basadas en datos' o desean 'velocidad de decisión' para responder mejor a la dinámica interna o del mercado", dice el informe IDC MarketScape. "Sin embargo, el mercado de la inteligencia empresarial y el análisis ha evolucionado, y las organizaciones quieren ir más allá de los paneles de control. El uso de la IA/ML y el procesamiento del lenguaje natural no es nuevo en BIA, pero la capacidad de automatizar estas características y simplificar las interacciones promete impulsar una mayor adopción.

Lea un extracto del informe.

Avanzar con gobierno de la IA y flexibilidad

IBM fue reconocida por los siguientes puntos fuertes:

  • Plataforma madura de nivel empresarial con soporte para informes, paneles de control y detección de datos gobernados
  • Características avanzadas de IA, que incluyen consultas en lenguaje natural, generación automatizada de conocimiento y análisis predictivo impulsados por watsonx
  • Integración con el amplio portfolio de datos e inteligencia artificial de IBM, lo que facilita la gestión y el análisis de datos de extremo a extremo.

IDC MarketScape también señaló: "Los proveedores están haciendo inversiones que destacan la trazabilidad y explicabilidad de sus respuestas de IA. También están construyendo su capa semántica para garantizar respuestas precisas". Creemos que esto se alinea con el enfoque de IBM de basar la IA en una capa semántica gobernada y apoyar la adopción responsable a escala empresarial.

Respaldar las necesidades cambiantes de los equipos analíticos

A medida que las organizaciones modernizan sus entornos de BI e invierten en estrategias de datos "preparadas para la IA", la capacidad de escalar los análisis entre usuarios y casos de uso es crítico. Cognos Analytics respalda este viaje a través de la automatización, la arquitectura flexible y la Integración en todo el cloud híbrido y el ecosistema de IA de IBM.

Descargue el extracto de IDC MarketScape para saber por qué IBM fue nombrada líder y cómo IBM Cognos Analytics ayuda a las organizaciones a acelerar la toma de decisiones basada en datos.

Obtenga más información sobre IBM Cognos Analytics

Fuente: IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. doc #US52034725e. Julio de 2025.

