IBM nombrada líder en el 2025 IDC MarketScape for Business Intelligence and Analytics Platforms

IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Este reconocimiento refleja el impacto creciente y la innovación continua de IBM® Cognos Analytics, así como el compromiso de IBM de satisfacer las demandas modernas de inteligencia empresarial fiable, escalable e infundida con IA.

"Las organizaciones buscan constantemente ser 'basadas en datos' o desean 'velocidad de decisión' para responder mejor a la dinámica interna o del mercado", dice el informe IDC MarketScape. "Sin embargo, el mercado de la inteligencia empresarial y el análisis ha evolucionado, y las organizaciones quieren ir más allá de los paneles de control. El uso de la IA/ML y el procesamiento del lenguaje natural no es nuevo en BIA, pero la capacidad de automatizar estas características y simplificar las interacciones promete impulsar una mayor adopción.

Lea un extracto del informe.