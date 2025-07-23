22 de julio de 2025
Nos complace anunciar que IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment. Creemos que este reconocimiento pone de relieve nuestro compromiso continuo de ayudar a las empresas a modernizar y automatizar su desarrollo de software con IA de nivel empresarial.
Los equipos de software actuales se enfrentan a una presión cada vez mayor para entregar más rápido, modernizar los sistemas antiguos y garantizar la seguridad y la escalabilidad en entornos híbridos cada vez más complejos. Los desarrolladores no solo buscan herramientas, sino una solución inteligente que les permita crear, implementar y mantener aplicaciones con facilidad, con la IA como socio de confianza en cada paso del camino.
IBM® watsonx Code Assistant, lanzado en 2023 y basado en los potentes modelos fundacionales Granite de IBM, está diseñado específicamente para las complejas necesidades de las grandes organizaciones. Aporta la generación y modernización de código impulsadas por IA a entornos híbridos en la nube y entornos heredados, donde muchas empresas siguen ejecutando sus cargas de trabajo más críticas.
Watsonx Code Assistant es reconocido por sus puntos fuertes en los siguientes cinco ámbitos:
Aunque su soporte para paradigmas nativos de la nube emergentes como sin servidor y Terraform sigue evolucionando, watsonx Code Assistant ya ofrece un valor excepcional a las empresas con necesidades de modernización complejas y basadas en el cumplimiento.
Desde los servicios financieros hasta el gobierno y la sanidad, las organizaciones que operan en sectores altamente regulados confían en watsonx Code Assistant para modernizarse de forma segura, eficiente y a escala. Sus capacidades de nivel empresarial y su implementación flexible lo convierten en un socio de confianza para aquellos que priorizan la resiliencia operativa y el gobierno.
Lea el extracto de IDC MarketScape para saber por qué IBM es líder en tecnologías de codificación de IA e ingeniería de software.
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" por: Arnal Dayaratna. Julio de 2025. IDC #US52982525IDC
El modelo de análisis de proveedores de MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de los proveedores de TIC en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una metodología de puntuación rigurosa basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. La puntuación de capacidades mide el producto del proveedor, la comercialización y la ejecución empresarial a corto plazo. La puntuación de estrategia mide la alineación de las estrategias de los proveedores con los requisitos del cliente en un plazo de 3-5 años. La cuota de mercado de los proveedores está representada por el tamaño de los círculos.