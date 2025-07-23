Los equipos de software actuales se enfrentan a una presión cada vez mayor para entregar más rápido, modernizar los sistemas antiguos y garantizar la seguridad y la escalabilidad en entornos híbridos cada vez más complejos. Los desarrolladores no solo buscan herramientas, sino una solución inteligente que les permita crear, implementar y mantener aplicaciones con facilidad, con la IA como socio de confianza en cada paso del camino.

IBM® watsonx Code Assistant, lanzado en 2023 y basado en los potentes modelos fundacionales Granite de IBM, está diseñado específicamente para las complejas necesidades de las grandes organizaciones. Aporta la generación y modernización de código impulsadas por IA a entornos híbridos en la nube y entornos heredados, donde muchas empresas siguen ejecutando sus cargas de trabajo más críticas.