IBM nombrada líder en 2025 HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services

El liderazgo de IBM en el informe HFS Horizons no es solo una insignia, sino un reflejo de cómo ayudamos a los clientes a reimaginar las adquisiciones como un impulsor estratégico del valor empresarial.

Publicado el 27 de enero de 2026
Las compras de hoy van más allá de la reducción de costes. Se trata de fomentar la resiliencia, la agilidad y la creación de valor en toda la empresa. Como señala HFS, la próxima frontera es la orquestación, donde la tecnología, los datos y las personas trabajan juntos para ofrecer mejores resultados.

En las operaciones de compras de IBM, nuestra misión sigue siendo clara: ayudar a los clientes a superar las crecientes expectativas, la reducción de los presupuestos y la creciente complejidad. Al entrar en 2026, comenzamos el año con energía renovada y el objetivo de seguir impulsando la transformación y aportando valor estratégico a nuestros clientes. El informe HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 (PDF) subraya nuestro compromiso de hacer posible esta transformación y crear un impacto tangible en la empresa.

Tendencias clave que dan forma a las compras

El informe de HFS Horizons señala varios cambios que redefinen las operaciones de compras:

  • IA a escala: los agentes inteligentes y la IA generativa están pasando de la fase piloto a la producción, impulsando la compra guiada, los copilotos de negociación y el análisis de riesgos contractuales.
  • Orquestación como servicio: las empresas quieren socios que puedan integrarse en diversas pilas de tecnología sin necesidad de cambiar de plataforma por completo, lo que hace de la interoperabilidad una prioridad.
  • Modelos basados en resultados: los proveedores se centran en un impacto empresarial medible, mejora del cumplimiento, tiempos de ciclo más rápidos y mayor colaboración con los proveedores.
  • Ganancias de compras directas: más allá del gasto indirecto, las estrategias de abastecimiento ahora se extienden más profundamente a los materiales directos y la logística, respaldadas por modelos basados en escenarios.
  • Los datos como la verdadera barrera: mala calidad de los datos

Cómo está cambiando IBM las operaciones de compras

En IBM, integramos intencionadamente la IA y la automatización en el tejido de nuestro proceso de pago a pagar, desde la compra guiada y el análisis de riesgos contractuales hasta el procesamiento de facturas inteligente, para crear una función de compras más inteligente y ágil.

Los expertos del sector coinciden en que estamos transformando la forma en que se llevan a cabo las operaciones de compras. “IBM está impulsando la coordinación de las compras con una mayor automatización y agentes aumentados con IA en la cadena de valor Source-to-Pay, centrándose en los resultados empresariales a gran escala para la función de compras de la empresa”, afirma Srini Vadepalli, líder de prácticas en HFS. “Mientras las empresas luchan por una cobertura del 100 % del gasto y buscan resiliencia en cadenas de suministro complejas, el enfoque de IBM posiciona la compra como una experiencia inteligente, adaptativa y reimaginada. Esto permite a los responsables de compras centrarse en las decisiones estratégicas, el cumplimiento y la creación de valor para las empresas”.

Al combinar la tecnología con la experiencia y el juicio de nuestro personal, podemos ofrecer resultados transformadores que son a la vez pragmáticos e impactantes. Este enfoque equilibrado garantiza que el conocimiento humano y la inteligencia digital trabajen juntos en armonía, impulsando una mayor eficiencia, eficacia y valor para nuestros clientes.

Lo que diferencia a IBM en la transformación de las compras

El informe HFS Horizons posiciona a IBM como líder por su capacidad para combinar tecnología avanzada con una profunda experiencia en el dominio para transformar las compras en una función estratégica. Esto es lo que distingue a IBM:

  • Orquestación impulsada por IA: IBM integra la IA agéntica y generativa en todo el proceso source-to-pay, lo que permite flujos de trabajo inteligentes que simplifican las compras y mejoran la toma de decisiones.
  • Modelo humano y digital: nuestro enfoque combina la automatización con la experiencia humana, creando una experiencia de “conserjería digital” que mejora el compromiso del usuario y la agilidad operativa.
  • Soluciones modulares e interoperables: la estrategia de IBM apoya la orquestación a través de diversas pilas tecnológicas, ayudando a las empresas a modernizar sin cambios disruptivos en la plataforma.
  • Colaboración en el ecosistema: las sólidas asociaciones con plataformas e innovadores líderes, como SAP Ariba, ServiceNow y socios de gastos menores como Zycus, Fairmarkit y Globality para el abastecimiento autónomo, garantizan flexibilidad y escalabilidad para los clientes.
  • Innovación a escala: respaldada por importantes inversiones en I+D y capacidades de entrega global, IBM aúna tecnología y consultoría para ofrecer transformación para entornos de compras complejos.
  • Visión para las compras autónomas: IBM avanza hacia flujos de trabajo autónomos, comenzando por los gastos menores y ampliándose a todo el ciclo de vida de las compras, lo que posiciona a los clientes para alcanzar la madurez en las compras de próxima generación.

Vea lo que sigue

Descargue el informe completo de HFS Horizons para explorar los conocimientos y ver por qué IBM lidera las operaciones de compras.

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader