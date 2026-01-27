IBM nombrada líder en 2025 HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services

En IBM, integramos intencionadamente la IA y la automatización en el tejido de nuestro proceso de pago a pagar, desde la compra guiada y el análisis de riesgos contractuales hasta el procesamiento de facturas inteligente, para crear una función de compras más inteligente y ágil.

Los expertos del sector coinciden en que estamos transformando la forma en que se llevan a cabo las operaciones de compras. “IBM está impulsando la coordinación de las compras con una mayor automatización y agentes aumentados con IA en la cadena de valor Source-to-Pay, centrándose en los resultados empresariales a gran escala para la función de compras de la empresa”, afirma Srini Vadepalli, líder de prácticas en HFS. “Mientras las empresas luchan por una cobertura del 100 % del gasto y buscan resiliencia en cadenas de suministro complejas, el enfoque de IBM posiciona la compra como una experiencia inteligente, adaptativa y reimaginada. Esto permite a los responsables de compras centrarse en las decisiones estratégicas, el cumplimiento y la creación de valor para las empresas”.

Al combinar la tecnología con la experiencia y el juicio de nuestro personal, podemos ofrecer resultados transformadores que son a la vez pragmáticos e impactantes. Este enfoque equilibrado garantiza que el conocimiento humano y la inteligencia digital trabajen juntos en armonía, impulsando una mayor eficiencia, eficacia y valor para nuestros clientes.