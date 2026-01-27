IBM nombrada líder en 2025 HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services

El liderazgo de IBM en el informe HFS Horizons no es solo una insignia, sino un reflejo de cómo ayudamos a los clientes a reimaginar las adquisiciones como un impulsor estratégico del valor empresarial.
Las compras de hoy van más allá de la reducción de costes. Se trata de fomentar la resiliencia, la agilidad y la creación de valor en toda la empresa. Como señala HFS, la próxima frontera es la orquestación, donde la tecnología, los datos y las personas trabajan juntos para ofrecer mejores resultados.
En las operaciones de compras de IBM, nuestra misión sigue siendo clara: ayudar a los clientes a superar las crecientes expectativas, la reducción de los presupuestos y la creciente complejidad. Al entrar en 2026, comenzamos el año con energía renovada y el objetivo de seguir impulsando la transformación y aportando valor estratégico a nuestros clientes. El informe HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 (PDF) subraya nuestro compromiso de hacer posible esta transformación y crear un impacto tangible en la empresa.
El informe de HFS Horizons señala varios cambios que redefinen las operaciones de compras:
En IBM, integramos intencionadamente la IA y la automatización en el tejido de nuestro proceso de pago a pagar, desde la compra guiada y el análisis de riesgos contractuales hasta el procesamiento de facturas inteligente, para crear una función de compras más inteligente y ágil.
Los expertos del sector coinciden en que estamos transformando la forma en que se llevan a cabo las operaciones de compras. “IBM está impulsando la coordinación de las compras con una mayor automatización y agentes aumentados con IA en la cadena de valor Source-to-Pay, centrándose en los resultados empresariales a gran escala para la función de compras de la empresa”, afirma Srini Vadepalli, líder de prácticas en HFS. “Mientras las empresas luchan por una cobertura del 100 % del gasto y buscan resiliencia en cadenas de suministro complejas, el enfoque de IBM posiciona la compra como una experiencia inteligente, adaptativa y reimaginada. Esto permite a los responsables de compras centrarse en las decisiones estratégicas, el cumplimiento y la creación de valor para las empresas”.
Al combinar la tecnología con la experiencia y el juicio de nuestro personal, podemos ofrecer resultados transformadores que son a la vez pragmáticos e impactantes. Este enfoque equilibrado garantiza que el conocimiento humano y la inteligencia digital trabajen juntos en armonía, impulsando una mayor eficiencia, eficacia y valor para nuestros clientes.
El informe HFS Horizons posiciona a IBM como líder por su capacidad para combinar tecnología avanzada con una profunda experiencia en el dominio para transformar las compras en una función estratégica. Esto es lo que distingue a IBM:
El liderazgo de IBM en el informe HFS Horizons no es solo una insignia, sino un reflejo de cómo ayudamos a los clientes a reimaginar las adquisiciones como un impulsor estratégico del valor empresarial.
Descargue el informe completo de HFS Horizons para explorar los conocimientos y ver por qué IBM lidera las operaciones de compras.