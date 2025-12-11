El 70 % de las organizaciones utiliza más de una herramienta de integración de datos y la mitad utiliza al menos tres, lo que aumenta el coste y la complejidad y limita la agilidad.
Watsonx.data integration elimina esta fragmentación al unificar los datos por lotes, el streaming en tiempo real, la replicación, la observabilidad de los datos y la integración de datos no estructurados dentro de un solo plano de control.
Esta arquitectura unificada admite experiencias de creación de pipelines asistidas por IA, low-code y code-first, permitiendo que cada miembro del equipo, independientemente de su nivel de habilidad, contribuya a la integración de datos. Por ejemplo, con el nuevo SDK de Python, los desarrolladores pueden desbloquear una experiencia de creación centrada en el código para crear y gestionar canalizaciones versionadas, documentadas y fáciles de mantener. Este enfoque permite pipelines más rápidos y seguros con automatización impulsada por SDK, acelerando la entrega y asegurando la reproducibilidad y la seguridad. Mientras tanto, los usuarios menos técnicos pueden convertir el lenguaje natural en pipelines completamente desarrollados, implementados y optimizados de manera fluida a través de la autoría agente, permitiendo que equipos de cualquier tamaño escalen su integración de datos para satisfacer las necesidades del negocio.
Con watsonx.data integration, las organizaciones pueden desvincular el diseño de pipelines del estilo de ejecución e implementarlo en todos los entornos con total visibilidad y control. Para las empresas que gestionan miles de flujos de datos a través de sistemas en la nube y on-premises, este enfoque unificado elimina la proliferación de herramientas, reduce la carga de mantenimiento y establece una vista única de la línea de procedencia y el rendimiento.