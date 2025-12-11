Según una encuesta de Gartner, el 63 % de las organizaciones no tienen o no están seguras de tener las prácticas adecuadas de gestión de datos para la IA. A medida que aumentan los volúmenes de datos y se diversifican los formatos, las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores:

Escasez de competencias: la falta de recursos de ingeniería de datos frena la integración.

Proliferación de herramientas: unir herramientas de integración fragmentadas es costoso e ineficiente.

Deuda de pipeline: cada cambio en la tecnología de almacenamiento de datos hace que los pipelines de datos existentes queden obsoletos.

Brechas de rendimiento y calidad: visibilidad limitada de la fiabilidad, el coste y el rendimiento.

Estos no son solo obstáculos operativos; son barreras estratégicas para el éxito de la IA.

En IBM, nos hemos comprometido a convertir la integración de datos en la columna vertebral inteligente de la IA empresarial. Creemos que este enfoque ha convertido a IBM en líder en el Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools por vigésimo año consecutivo.

