IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 for Data Integration Tools por vigésimo año consecutivo

Para nosotros, dos décadas de reconocimiento en el cuadrante del Líder subrayan la innovación continua de IBM para ayudar a las organizaciones a simplificar la integración, reducir la complejidad mediante automatización agente y ofrecer datos fiables a gran escala.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
By Scott Brokaw

Según una encuesta de Gartner, el 63 % de las organizaciones no tienen o no están seguras de tener las prácticas adecuadas de gestión de datos para la IA. A medida que aumentan los volúmenes de datos y se diversifican los formatos, las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores:

  • Escasez de competencias: la falta de recursos de ingeniería de datos frena la integración.
  • Proliferación de herramientas: unir herramientas de integración fragmentadas es costoso e ineficiente.
  • Deuda de pipeline: cada cambio en la tecnología de almacenamiento de datos hace que los pipelines de datos existentes queden obsoletos.
  • Brechas de rendimiento y calidad: visibilidad limitada de la fiabilidad, el coste y el rendimiento.

Estos no son solo obstáculos operativos; son barreras estratégicas para el éxito de la IA.

En IBM, nos hemos comprometido a convertir la integración de datos en la columna vertebral inteligente de la IA empresarial. Creemos que este enfoque ha convertido a IBM en líder en el Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools por vigésimo año consecutivo.

Lea un extracto del informe de Gartner aquí.

La próxima era de integración de datos: simplicidad y escalabilidad con IA

La próxima evolución de la integración de datos no consiste en mover los datos más rápido. Se trata de hacer la integración más inteligente. A medida que la IA reconfigura la forma en que diseñamos, operamos y monitorizamos los pipelines. IBM está infundiendo inteligencia en cada etapa del ciclo de vida de la integración de datos.

IBM® watsonx.data integration reimagina la integración para la era de la IA al incorporar el poder de asistentes y agentes de IA para simplificar la creación de pipelines, unificar operaciones y empoderar a usuarios de todos los niveles de habilidad.

Capacitar a cada usuario mediante la creación de pipelines impulsados por IA

La demanda de ingenieros de datos nunca ha sido tan alta, pero escalar la integración de datos no debería depender únicamente del acceso a conocimientos especializados.

Watsonx.data integration reimagina este proceso ampliando la creación de pipelines de datos más allá de los equipos técnicos. Con la creación de pipelines agénticos, tanto los usuarios empresariales como los técnicos pueden definir su intención en un lenguaje sencillo y dejar que la herramienta la traduzca en pipelines optimizados para su caso de uso. El agente de IA genera un diseño propuesto, lo valida con entrada humana y produce tuberías listas para la producción, acelerando el tiempo de obtención de valor.

El papel de la IA en la integración no se limita a la autoría. Una vez en producción, los agentes inteligentes monitorizan y optimizan continuamente los pipelines a través de la capacidad de observabilidad de los datos impulsada por IA que predice y previene fallos. Al combinar el análisis de las causas raíz basado en el linaje con las correcciones recomendadas por la IA, los agentes de observabilidad reducen drásticamente el tiempo medio de detección (MTTD) y el tiempo medio de resolución (MTTR), lo que garantiza que todos los pipelines funcionen según lo previsto en todo momento.

Datos para la IA: convertir los datos no estructurados en inteligencia preparada

La mayoría de las empresas dominan los datos estructurados. La verdadera oportunidad y complejidad reside en el 80 %-90 % de los datos empresariales que permanecen sin estructurar: documentos, correos electrónicos, registros de chat, transcripciones e imágenes. Estas fuentes contienen información crítica sobre las necesidades de los clientes, los riesgos de cumplimiento normativo y las tendencias del mercado, si tan solo se pudiera acceder a ellas de manera eficiente.

Para abordar estos desafíos, la solución de IBM proporciona a los equipos de datos una plataforma low-code para consumir automáticamente datos en bruto no estructurados, organizarlos con funcionalidad de arrastrar y soltar y repoblar los resultados en objetivos como bases de datos vectoriales. Esta capacidad desbloquea completamente nuevos casos de uso, permitiendo a las organizaciones aprovechar sus datos no estructurados para impulsar los pipelines de generación aumentada por recuperación (RAG), impulsar agentes de IA más precisos y generar análisis más profundos en toda la empresa.

Con estas características, los equipos pueden construir pipelines reutilizables y repetibles que procesan y transforman todos los datos de la Organización, mientras reducen el tedioso trabajo manual que a menudo implica preparar datos no estructurados para IA de nivel empresarial.

Simplificar para escalar: el poder de la integración unificada

El 70 % de las organizaciones utiliza más de una herramienta de integración de datos y la mitad utiliza al menos tres, lo que aumenta el coste y la complejidad y limita la agilidad.

Watsonx.data integration elimina esta fragmentación al unificar los datos por lotes, el streaming en tiempo real, la replicación, la observabilidad de los datos y la integración de datos no estructurados dentro de un solo plano de control.

Esta arquitectura unificada admite experiencias de creación de pipelines asistidas por IA, low-code y code-first, permitiendo que cada miembro del equipo, independientemente de su nivel de habilidad, contribuya a la integración de datos. Por ejemplo, con el nuevo SDK de Python, los desarrolladores pueden desbloquear una experiencia de creación centrada en el código para crear y gestionar canalizaciones versionadas, documentadas y fáciles de mantener. Este enfoque permite pipelines más rápidos y seguros con automatización impulsada por SDK, acelerando la entrega y asegurando la reproducibilidad y la seguridad. Mientras tanto, los usuarios menos técnicos pueden convertir el lenguaje natural en pipelines completamente desarrollados, implementados y optimizados de manera fluida a través de la autoría agente, permitiendo que equipos de cualquier tamaño escalen su integración de datos para satisfacer las necesidades del negocio.

Con watsonx.data integration, las organizaciones pueden desvincular el diseño de pipelines del estilo de ejecución e implementarlo en todos los entornos con total visibilidad y control. Para las empresas que gestionan miles de flujos de datos a través de sistemas en la nube y on-premises, este enfoque unificado elimina la proliferación de herramientas, reduce la carga de mantenimiento y establece una vista única de la línea de procedencia y el rendimiento. 

Generar confianza en cada canalización: los metadatos como ventaja invisible

La fiabilidad de los datos depende de algo más que del movimiento o la monitorización; requiere una visibilidad integral que permita una detección proactiva, una resolución más rápida de los problemas y una mayor confianza en la calidad de los datos. Las sólidas capacidades de gestión de metadatos de IBM actúan como un diferenciador, apoyándose en conexiones profundas entre watsonx.data integration y watsonx.data intelligence que permiten a los agentes rastrear linajes, adaptar flujos de trabajo y garantizar la integridad continua de los datos.

Esta estructura de metadatos en todo el ecosistema watsonx.data convierte el gobierno de una tarea de cumplimiento en un punto fuerte operativo, proporcionando a los equipos transparencia, trazabilidad y confianza en cada etapa del ciclo de vida de integración de datos.

Por qué pensamos que este reconocimiento es importante (y qué viene después)

Para nosotros, el vigésimo año de IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools no es solo un reflejo de la longevidad. Creemos que es prueba de la innovación continua en simplificar y modernizar cómo los datos alimentan la IA.

Organizaciones de todos los sectores utilizan watsonx.data integration para:

  • Unificar los datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos para que los modelos de IA tengan una visibilidad completa y controlada de la información empresarial
  • Mantener la calidad de los datos y la fiabilidad continuas mediante observabilidad integrada que mantenga los pipelines en buen estado y los datos fiables
  • Potenciar la toma de decisiones y la información en tiempo real para la detección de fraudes, la personalización y la captación de clientes garantizando que los datos lleguen a las aplicaciones a la velocidad del negocio.
  • Convertir los datos operativos y de transacción en formatos listos para análisis que impulsen informes más precisos y una mejor business intelligence
  • Consolidar varias herramientas y métodos de creación en un único plano de control, simplificando la gestión de la integración y reduciendo los gastos operativos

En cada paso, watsonx.data integration aplica agentes inteligentes que monitorizan el movimiento de datos, razonan sobre las dependencias y actúan de forma autónoma para optimizar los resultados, garantizando que los datos sean oportunos, gobernados y de calidad garantizada sin sobrecarga.

Solicite una demo en directo para ver cómo watsonx.data integration puede ayudarle a hacer que cada conjunto de datos esté listo para IA, y que cada resultado de IA sea fiable.

Lea el informe completo para obtener más información sobre nuestro posicionamiento.

