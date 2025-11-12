IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant de 2025 para sistemas de gestión de bases de datos en la nube

Esta es la quinta vez este año que IBM ha sido reconocida como líder por Gartner, en áreas de productos que IBM reconoce como datos e IA, incluido el Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, el Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, el Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms, y el Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders.
Estamos emocionados de compartir que IBM ha sido nombrada líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems.
Los datos fiables son la base de una IA precisa y fiable, y IBM lidera ese camino. Las organizaciones que utilizan watsonx.data están mejorando la precisión de la IA hasta en un 40 %*, reduciendo el tiempo de preparación manual de los datos e implementando modelos más rápido en entornos híbridos.
Creemos que este rendimiento es lo que posicionó a IBM como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems. Desde nuestro punto de vista, el reconocimiento de este año es una afirmación del objetivo de IBM de impulsar el éxito creciente de nuestros clientes con watsonx.data, Db2, Netezza y la reciente adquisición de DataStax. En conjunto, estos productos permiten a las empresas modernizar las cargas de trabajo, simplificar las operaciones de datos y potenciar una IA fiable y escalable con datos preparados para ella.
Puede recibir su copia gratuita del informe aquí.
Las empresas se enfrentan hoy a una nueva realidad: la fiabilidad de cualquier modelo de IA depende directamente de la calidad, la puntualidad y el gobierno de los datos que lo alimentan. El 63 % de las organizaciones no tienen o no están seguras de si tienen las prácticas de gestión de datos adecuadas para la IA.
Las organizaciones necesitan una plataforma que integre y enriquezca datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos y multinube, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento, la observabilidad y la confianza. La observabilidad de los datos y el linaje ayudan a reducir los errores del modelo, y el gobierno integrado con estándares abiertos respalda una IA conforme y explicable.
IBM aborda estas necesidades a través de nuestras dos ofertas insignia: Db2 para cargas de trabajo transaccionales de alto rendimiento y watsonx.data para cargas de trabajo de análisis, IA y lakehouse. Proporcionamos a nuestros clientes una plataforma de datos unificada y adaptada a sus necesidades, diseñada para gestionar todo tipo de datos y cargas de trabajo con un rendimiento óptimo. Nuestros clientes pueden crear una vez e implementar en cualquier lugar, ya sea en IBM Cloud, AWS, Azure, Google Cloud Platform o en sus propios centros de datos, manteniendo la coherencia y la portabilidad de la carga de trabajo a través de un único plano de gobierno y control.
IBM se encuentra con líderes de datos donde están, integrándose de manera fluida con su ecosistema existente mediante estándares abiertos, asegurando al tiempo un gobierno de datos responsable que haga que la IA sea tanto precisa como responsable.
Hay tres cosas que diferencian a IBM:
IBM permite a las empresas convertir los datos fiables en un impacto medible. Al combinar la automatización con IA, la gestión de datos y la experiencia de sectores, IBM ayuda a los clientes a mejorar la productividad, acelerar los conocimientos y ampliar la innovación.
Las empresas de todo el mundo están desbloqueando un impacto medible con la plataforma de datos en la nube de IBM convirtiendo sus datos en un activo estratégico para la innovación impulsada por IA:
IBM sigue ampliando los límites de la IA agéntica y ayuda a las organizaciones a acceder, preparar y gestionar datos fiables y de alta calidad para impulsar la inteligencia fiable y acelerar la productividad de la IA en todos los sectores.
Lea el informe del 2025 Gartner Magic Quadrant para obtener más información sobre nuestro reconocimiento como líderes.
Póngase en contacto con nuestro equipo para descubrir cómo la cartera de soluciones de bases de datos de IBM Database Solutions Portfolio puede ayudarle a desbloquear todo el potencial de sus datos y acelerar la innovación en IA.
