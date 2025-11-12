IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant de 2025 para sistemas de gestión de bases de datos en la nube

Esta es la quinta vez este año que IBM ha sido reconocida como líder por Gartner, en áreas de productos que IBM reconoce como datos e IA, incluido el Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, el Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, el Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms, y el Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders.

Estamos emocionados de compartir que IBM ha sido nombrada líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems.

Los datos fiables son la base de una IA precisa y fiable, y IBM lidera ese camino. Las organizaciones que utilizan watsonx.data están mejorando la precisión de la IA hasta en un 40 %*, reduciendo el tiempo de preparación manual de los datos e implementando modelos más rápido en entornos híbridos.

Creemos que este rendimiento es lo que posicionó a IBM como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems. Desde nuestro punto de vista, el reconocimiento de este año es una afirmación del objetivo de IBM de impulsar el éxito creciente de nuestros clientes con watsonx.data, Db2, Netezza y la reciente adquisición de DataStax. En conjunto, estos productos permiten a las empresas modernizar las cargas de trabajo, simplificar las operaciones de datos y potenciar una IA fiable y escalable con datos preparados para ella.

Puede recibir su copia gratuita del informe aquí.