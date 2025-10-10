Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

IBM nombrada líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management

Publicado 10/10/2025
Ilustración digital de paneles de control y flujo de trabajo con gestión de API.

Autor

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

Por décima vez consecutiva, IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.

Lea el informe 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.

Para nosotros, este reconocimiento destaca la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y nuestra misión continua de ofrecer soluciones API seguras, escalables e innovadoras.

Aviso: este gráfico del Magic Quadrant fue publicado por Gartner, Inc. como parte de una nota de investigación más amplia y debe evaluarse en el contexto de todo el informe. El informe de Gartner está disponible solicitándolo a IBM.

IBM ocupó el puesto n.º 1 en 5 de los 6 casos de uso en el informe crítico 2025 Gartner Critical Capabilities for API Management

El informe Critical Capabilities for API Management es un estudio complementario del 2025 Gartner Magic Quadrant y proporciona un mayor conocimiento de las ofertas de los proveedores, centrándose en 12 capacidades clave dentro de la gestión de API que abarcan seis casos de uso.

Lea el informe 2025 Gartner Critical Capabilities for API Management.

Por qué creemos que IBM API Connect destaca

API Connect es una solución integral de gestión de API que permite a los clientes crear, gestionar, proteger y socializar API en entornos multicloud híbridos, on-premises. Con su sólido conjunto de características, que incluye API Agent, AI Gateway, Developer Portal; API Connect ofrece una gestión integral del ciclo de vida de las API que impulsan la transformación digital.

API Connect, la capacidad de gestión de API dentro de IBM® webMethods Hybrid Integration, ofrece un entorno híbrido unificado que reinventa la integración para la era de la IA. Obtenga un nuevo valor con IBM webMethods Hybrid Integration, que incluye IBM® Cloud Pak for Integration, IBM® App Connect, Sterling, IBM® MQ y puertas de enlace de terceros, lo que permite a las organizaciones ampliar los casos de uso, optimizar los flujos de trabajo e impulsar ecosistemas de aplicaciones modernos con múltiples estilos de integración.

Una plataforma de API preparada para la IA para producir, proteger y escalar

Las empresas modernas funcionan con API. Asegúrese de que los suyos estén protegidos, producidos y listos para escalar. API Connect ofrece:

  • Gobierno asistido por IA para estandarizar el diseño, las pruebas y el cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida.
  • Protéjase en profundidad con Noname Advanced API Security for IBM para encontrar API ocultas, corregir vulnerabilidades y detener amenazas en tiempo de ejecución.
  • Velocidad del desarrollador a través de portales de autoservicio, activos reutilizables y colaboración optimizada.
  • Control de nivel empresarial para que las API sigan siendo detectables, gobernadas y de alto rendimiento en todas partes.

Por qué a los clientes les encanta API Connect

Más allá del reconocimiento de los analistas, nos enorgullece poder destacar a clientes de todo el mundo que están obteniendo resultados que impulsan su éxito:

  • Actualmente, alrededor del 90 % de la banca abierta en Bulgaria se desarrolla en la pila de integración de IBM y se basa en la tecnología de IBM. IBM API Connect y IBM Cloud Paks son una tecnología de integración sólida. ” — Goran Angelov, CEO y fundador, IBM Business Partner IBS Bulgaria. Lea el caso de éxito de IBS Bulgaria.
  • La personalización realizada en IBM API Connect ha tenido un profundo impacto en nuestros clientes. Las soluciones y mejoras personalizadas han impactado significativamente en la experiencia del cliente. ” — Sameer Shetty, presidente y director de negocio digital y transformación de Axis Bank. Lea el caso de éxito de Axis Bank.
  • API Connect nos ha ayudado a crear, administrar, asegurar y socializar de manera eficiente nuestra API en el mercado. ” — Banco Albilad. Lea el caso de éxito de Bank Albilad.

Descubra por qué IBM es líder

Creemos que el reconocimiento de Gartner subraya el liderazgo de IBM a la hora de ayudar a las empresas a convertir las API en activos estratégicos que aceleran el crecimiento y la innovación.

Lea el informe 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.

Lea el informe 2025 Gartner Critical Capabilities for API Management. 

Explore API Connect para descubrir cómo su organización puede desbloquear todo el potencial de las API.

Gartner, 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management. 7 de octubre de 2025. Por Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent, Nicholas Carter. El informe se tituló Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management from 2016-2022 y Magic Quadrant for Application Services Governance from 2013-2015.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en U.S. e internacionalmente, Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

