IBM nombrada líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management

Por décima vez consecutiva, IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.
Lea el informe 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management.
Para nosotros, este reconocimiento destaca la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y nuestra misión continua de ofrecer soluciones API seguras, escalables e innovadoras.
Aviso: este gráfico del Magic Quadrant fue publicado por Gartner, Inc. como parte de una nota de investigación más amplia y debe evaluarse en el contexto de todo el informe. El informe de Gartner está disponible solicitándolo a IBM.
El informe Critical Capabilities for API Management es un estudio complementario del 2025 Gartner Magic Quadrant y proporciona un mayor conocimiento de las ofertas de los proveedores, centrándose en 12 capacidades clave dentro de la gestión de API que abarcan seis casos de uso.
Lea el informe 2025 Gartner Critical Capabilities for API Management.
API Connect es una solución integral de gestión de API que permite a los clientes crear, gestionar, proteger y socializar API en entornos multicloud híbridos, on-premises. Con su sólido conjunto de características, que incluye API Agent, AI Gateway, Developer Portal; API Connect ofrece una gestión integral del ciclo de vida de las API que impulsan la transformación digital.
API Connect, la capacidad de gestión de API dentro de IBM® webMethods Hybrid Integration, ofrece un entorno híbrido unificado que reinventa la integración para la era de la IA. Obtenga un nuevo valor con IBM webMethods Hybrid Integration, que incluye IBM® Cloud Pak for Integration, IBM® App Connect, Sterling, IBM® MQ y puertas de enlace de terceros, lo que permite a las organizaciones ampliar los casos de uso, optimizar los flujos de trabajo e impulsar ecosistemas de aplicaciones modernos con múltiples estilos de integración.
Las empresas modernas funcionan con API. Asegúrese de que los suyos estén protegidos, producidos y listos para escalar. API Connect ofrece:
Más allá del reconocimiento de los analistas, nos enorgullece poder destacar a clientes de todo el mundo que están obteniendo resultados que impulsan su éxito:
Creemos que el reconocimiento de Gartner subraya el liderazgo de IBM a la hora de ayudar a las empresas a convertir las API en activos estratégicos que aceleran el crecimiento y la innovación.
Explore API Connect para descubrir cómo su organización puede desbloquear todo el potencial de las API.
Gartner, 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management. 7 de octubre de 2025. Por Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent, Nicholas Carter. El informe se tituló Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management from 2016-2022 y Magic Quadrant for Application Services Governance from 2013-2015.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en U.S. e internacionalmente, Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.