IBM nombrada líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management

API Connect es una solución integral de gestión de API que permite a los clientes crear, gestionar, proteger y socializar API en entornos multicloud híbridos, on-premises. Con su sólido conjunto de características, que incluye API Agent, AI Gateway, Developer Portal; API Connect ofrece una gestión integral del ciclo de vida de las API que impulsan la transformación digital.

API Connect, la capacidad de gestión de API dentro de IBM® webMethods Hybrid Integration, ofrece un entorno híbrido unificado que reinventa la integración para la era de la IA. Obtenga un nuevo valor con IBM webMethods Hybrid Integration, que incluye IBM® Cloud Pak for Integration, IBM® App Connect, Sterling, IBM® MQ y puertas de enlace de terceros, lo que permite a las organizaciones ampliar los casos de uso, optimizar los flujos de trabajo e impulsar ecosistemas de aplicaciones modernos con múltiples estilos de integración.