Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA

La posición de IBM como líder reconoce el impulso continuo de nuestro portfolio watsonx.

Publicado el 19 de noviembre de 2025
Dos personas sentadas frente a un escritorio, una sentada en una silla y la otra de pie

Nos sentimos honrados de que Gartner haya nombrado a IBM líder en el 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms. Creemos que este reconocimiento subraya nuestro compromiso de ofrecer una IA de confianza y de nivel empresarial que apoye a los desarrolladores en la construcción, implementar y escalabilidad de aplicaciones en diferentes sectores.

Gráfico que muestra a IBM posicionado como líder en el MQ

Aceleración del desarrollo de la IA con watsonx

IBM cree que esta posición de liderazgo reconoce el impulso continuo de nuestro portfolio watsonx, una suite integrada que incluye watsonx.ai. watsonx.data, watsonx.governance y watsonx Orchestrate. Disponible como un servicio totalmente gestionado en IBM Cloud o a través de AWS Marketplace e implementable en cualquier lugar que los clientes prefieran, watsonx ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones con IA de forma rápida, segura y responsable.

Recientemente, IBM ha presentado innovaciones clave, entre las que se incluyen:

  • Nuevos modelos fundacionales Granite 4.0, así como acceso a cualquier modelo abierto de terceros a través de AI Gateway, incluidos Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) y muchos más.
  • Observabilidad ampliada, puesta a tierra y gestión del estado de los agentes para ayudar a las empresas a monitorizar, depurar y optimizar las aplicaciones de IA,
  • El kit de desarrollo de agentes (ADK) y la integración de Langflow proporcionan a los desarrolladores la infraestructura y los flujos de trabajo que necesitan para llevar sus proyectos desde el prototipo hasta la implementación empresarial sin compromiso.
  • Flujos de trabajo agénticos que permiten a los clientes prescribir el grado de agencia o determinismo para sus agentes de IA.

Además, con soporte para OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx mejora las métricas y la observabilidad y proporciona una sólida capacidad de gestión de instrucciones que permite a los equipos gestionar y compartir de manera eficiente las instrucciones reutilizables en todos los flujos de trabajo.

Continuar con nuestro compromiso con la IA responsable y escalable

A medida que las empresas se apresuran a integrar la IA en cada parte de su negocio, IBM sigue centrándose en ayudar a los clientes a crear sistemas de IA escalables y responsables. 

  • La conexión a tierra, el gobierno y la observabilidad proporcionan servicios avanzados de vectorización creados específicamente para la IA empresarial. La conexión a tierra utiliza servicios avanzados de vectorización que transforman los datos empresariales en representaciones estructuradas y sensibles al contexto, lo que permite a los modelos y agentes de IA recuperar la información más precisa y relevante a la hora de generar respuestas. Esto garantiza que los outputs se mantengan alineadas con el conocimiento empresarial verificado, reduciendo las alucinaciones y mejorando la confianza en los resultados de la IA.
  • IBM watsonx integra OpenTelemetry (OTel): un marco de observabilidad de código abierto que captura y estandariza rastreos, métricas y registros en sistemas de IA distribuidos. Al adoptar OTel, los desarrolladores y los equipos de operaciones obtienen una visibilidad profunda de cómo funcionan los componentes de IA en tiempo real, desde la inferencia de modelos hasta las llamadas a la API.
  • Los agentes de IA en watsonx aprovechan la gestión de estados y flujos de trabajo para mantener el contexto a lo largo del tiempo: seguimiento de conversaciones, decisiones y memoria a corto plazo. Esto permite a los agentes mantener interacciones consistentes y similares a las humanas, manteniendo la conciencia de los pasos previos en un flujo de trabajo o diálogo.
  • A medida que el prompt engineering se convierte en un elemento central en el desarrollo de aplicaciones de IA, IBM ofrece un sistema sólido de gestión de instrucciones dentro de watsonx que permite a los equipos crear, versionar, catalogar y compartir instrucciones entre proyectos. Esto respalda un comportamiento coherente del modelo, lo que permite a las empresas estandarizar la forma en que se instruyen los modelos de lenguaje y garantizar que los outputs sigan cumpliendo con los marcos de gobierno.
  • IBM proporciona orquestación abierta y la capacidad de conectarse y orquestar a través de múltiples tipos de agentes: agentes personalizados creados de forma nativa en watsonx Orchestrate, agentes de dominio prediseñados de nuestro catálogo, agentes de socios externos en nuestro catálogo, agentes creados con A2A, agentes creados a través de Langflow y agentes con herramientas que se importan a través de servidores MCP. Permitimos la orquestación entre todos estos tipos de agentes.

Explore por qué IBM fue reconocida como líder

Lea el informe completo del 2025 Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms aquí para explorar por qué IBM fue reconocida como líder y cómo IBM cree que watsonx ayuda a las empresas a acelerar su viaje hacia la IA.

Lea el informe

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

Declaración de limitación de responsabilidad

Gartner. Magic Quadrant for AI Application Development Platforms. Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng.  17 de noviembre de 2025

Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. dentro de un documento de investigación, y debería evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a IBM.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, y Magic Quadrant  es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en U.S. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.