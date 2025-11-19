IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA

IBM cree que esta posición de liderazgo reconoce el impulso continuo de nuestro portfolio watsonx, una suite integrada que incluye watsonx.ai. watsonx.data, watsonx.governance y watsonx Orchestrate. Disponible como un servicio totalmente gestionado en IBM Cloud o a través de AWS Marketplace e implementable en cualquier lugar que los clientes prefieran, watsonx ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones con IA de forma rápida, segura y responsable.

Recientemente, IBM ha presentado innovaciones clave, entre las que se incluyen:

Nuevos modelos fundacionales Granite 4.0, así como acceso a cualquier modelo abierto de terceros a través de AI Gateway, incluidos Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) y muchos más.

así como acceso a cualquier modelo abierto de terceros a través de AI Gateway, incluidos Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) y muchos más. Observabilidad ampliada , puesta a tierra y gestión del estado de los agentes para ayudar a las empresas a monitorizar, depurar y optimizar las aplicaciones de IA,

, puesta a tierra y gestión del estado de los agentes para ayudar a las empresas a monitorizar, depurar y optimizar las aplicaciones de IA, El kit de desarrollo de agentes (ADK) y la integración de Langflow proporcionan a los desarrolladores la infraestructura y los flujos de trabajo que necesitan para llevar sus proyectos desde el prototipo hasta la implementación empresarial sin compromiso.

y la integración de Langflow proporcionan a los desarrolladores la infraestructura y los flujos de trabajo que necesitan para llevar sus proyectos desde el prototipo hasta la implementación empresarial sin compromiso. Flujos de trabajo agénticos que permiten a los clientes prescribir el grado de agencia o determinismo para sus agentes de IA.

Además, con soporte para OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx mejora las métricas y la observabilidad y proporciona una sólida capacidad de gestión de instrucciones que permite a los equipos gestionar y compartir de manera eficiente las instrucciones reutilizables en todos los flujos de trabajo.