IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA
La posición de IBM como líder reconoce el impulso continuo de nuestro portfolio watsonx.
La posición de IBM como líder reconoce el impulso continuo de nuestro portfolio watsonx.
Nos sentimos honrados de que Gartner haya nombrado a IBM líder en el 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms. Creemos que este reconocimiento subraya nuestro compromiso de ofrecer una IA de confianza y de nivel empresarial que apoye a los desarrolladores en la construcción, implementar y escalabilidad de aplicaciones en diferentes sectores.
IBM cree que esta posición de liderazgo reconoce el impulso continuo de nuestro portfolio watsonx, una suite integrada que incluye watsonx.ai. watsonx.data, watsonx.governance y watsonx Orchestrate. Disponible como un servicio totalmente gestionado en IBM Cloud o a través de AWS Marketplace e implementable en cualquier lugar que los clientes prefieran, watsonx ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones con IA de forma rápida, segura y responsable.
Recientemente, IBM ha presentado innovaciones clave, entre las que se incluyen:
Además, con soporte para OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx mejora las métricas y la observabilidad y proporciona una sólida capacidad de gestión de instrucciones que permite a los equipos gestionar y compartir de manera eficiente las instrucciones reutilizables en todos los flujos de trabajo.
A medida que las empresas se apresuran a integrar la IA en cada parte de su negocio, IBM sigue centrándose en ayudar a los clientes a crear sistemas de IA escalables y responsables.
Lea el informe completo del 2025 Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms aquí para explorar por qué IBM fue reconocida como líder y cómo IBM cree que watsonx ayuda a las empresas a acelerar su viaje hacia la IA.
Gartner. Magic Quadrant for AI Application Development Platforms. Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng. 17 de noviembre de 2025
Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. dentro de un documento de investigación, y debería evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a IBM.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en U.S. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.