IBM nombrada líder en el 2025-2026 IDC MarketScape for Salesforce Implementation Services

El reconocimiento de IBM como líder en el IDC MarketScape 2025–2026 refleja lo que necesitan ahora las empresas que están llevando a cabo una transformación de Salesforce basada en IA: una ejecución unificada e integral que conecte la IA, los datos y el núcleo de la empresa.
Las transformaciones de Salesforce más exitosas comparten un hilo común: conectan datos, plataforma e IA en una experiencia unificada que impulsa un mejor compromiso con el cliente, una visibilidad más profunda e integral y resultados empresariales medibles. Esa es la labor que IBM® Consulting lleva más de 25 años realizando con sus clientes, y es la base sobre la que IBM se ha ganado el reconocimiento como líder en el informe IDC MarketScape 2025–2026 sobre servicios de implementación de Salesforce a nivel mundial.
Este reconocimiento refleja la capacidad de IBM Consulting para ofrecer una transformación integral de Salesforce que abarca toda la empresa (desde la estrategia y el diseño hasta los servicios gestionados) y la solidez del enfoque de IBM para unificar datos, plataformas e IA con el fin de ayudar a los clientes a aumentar sus ingresos, mejorar el servicio y operar de forma más eficiente.
El enfoque de IBM para la transformación empresarial se basa en una premisa sencilla: la IA solo es tan poderosa como los procesos y personas que permite, así como los datos y la plataforma que hay debajo.
Al unificar los datos estructurados y no estructurados de toda la empresa (desde Salesforce Data Cloud hasta los sistemas mainframe y ERP), IBM ofrece a los clientes una base de datos completa y fiable en la que la automatización de Salesforce y la inteligencia artificial son el verdadero motor que impulsa "Client 360". A partir de ahí, la profunda experiencia de IBM en plataformas abarca todo el ciclo de vida de Salesforce, conectando todo el ecosistema de productos de Salesforce en soluciones coherentes e integrales adaptadas al negocio de cada cliente.
Es en esta intersección de datos y plataforma donde la IA da vida a la transformación. La arquitectura multiagente de IBM, basada en Salesforce Einstein y watsonx Orchestrate, permite a los agentes de IA actuar en entornos de Salesforce, SAP y mainframe simultáneamente, optimizando tanto los procesos internos como las interacciones con los clientes externos a escala.
IBM demuestra liderazgo en todo el ciclo de vida de implementación de Salesforce, desde la estrategia de cliente inicial y específica del sector y el diseño de la plataforma hasta los servicios gestionados, al tiempo que aporta sólidas capacidades de integración que conectan Salesforce con SAP, entornos mainframe y otras plataformas empresariales básicas. IBM es, además, el único partner en el que se confía para respaldar los cuatro pilares de la estrategia de comercialización "Agentforce" de Salesforce, una distinción que pone de manifiesto la amplitud de la experiencia de IBM en el sector y en diversas áreas funcionales.
Los clientes de IBM Consulting de diversos sectores ya están reconociendo el valor de este liderazgo en entornos de producción.
Servicios financieros
Las instituciones financieras se enfrentan a una presión cada vez mayor para acceder a nuevos mercados, acelerar y agilizar la incorporación y originación de clientes, reducir los costes de los servicios y cumplir los complejos requisitos normativos, todo ello sin comprometer la seguridad ni el acceso a los datos bancarios básicos. Los Agent Packs de IBM, diseñados para sectores específicos, ofrecen agentes de IA que cumplen con la normativa directamente dentro de Salesforce, lo que ayuda a las instituciones a hacer frente a estos retos al tiempo que acceden de forma segura a los datos bancarios básicos o de mainframe mediante la integración Zero Copy.
Comercio minorista y consumidor
Los minoristas tienen dificultades para unificar datos fragmentados de clientes entre canales, lo que dificulta ofrecer experiencias personalizadas y consistentes que fomentan la fidelidad y la compra repetida. IBM ayuda a los minoristas a utilizar Salesforce Data Nube y Agentforce para unificar los datos de los clientes en tiempo real y monitorizar las actividades actuales y del mercado objetivo, automatizar las ofertas personalizadas, las interacciones de servicio y las recomendaciones basadas en el inventario en todos los puntos de contacto.
Operaciones empresariales complejas
Las organizaciones que ejecutan sistemas SAP o mainframe junto con Salesforce a menudo se enfrentan a importantes fricciones entre las operaciones de front-office y back-office, lo que ralentiza la resolución de casos, crea lagunas en el servicio y limita la eficacia sobre el terreno. Las capacidades de integración de IBM permiten a los agentes de IA orquestados a través de watsonx y Einstein actuar en ambos entornos simultáneamente, mejorando la gestión de servicios y acelerando la resolución sin necesidad de una costosa migración de datos o consolidación de plataformas.
La práctica de Salesforce de IBM Consulting es una de las más consolidadas del ecosistema. Durante más de 25 años, IBM y Salesforce han colaborado en consejos asesores, soluciones de sectores e iniciativas conjuntas de comercialización, construyendo una relación que ha evolucionado desde las implementaciones fundacionales de CRM hasta la transformación actual de la IA agéntica.
En la actualidad, la práctica de Salesforce de IBM Consulting abarca más de 80 países, respaldada por casi 7100 profesionales certificados con más de 27 000 certificaciones. La práctica combina un profundo conocimiento de los sectores, experiencia en procesos y especialización en plataformas, llevando las capacidades más amplias de nube híbrida e IA de IBM directamente a los entornos de Salesforce, incluidos watsonx Granite, los modelos fundacionales y el enfoque Zero Copy de IBM para la Integración de datos.
El liderazgo de IBM en el IDC MarketScape refleja una convicción sencilla: la transformación de Salesforce que no conecta con toda la empresa no aporta todo su valor. IBM Consulting aporta la escala, la profundidad y la metodología centrada en la IA para hacer realidad esa conexión en todos los sectores, en cada etapa de su viaje a Salesforce.
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Lea el informe IDC MarketScape 2025–2026 Vendor Assessment