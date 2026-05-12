IBM nombrada líder en el 2025-2026 IDC MarketScape for Salesforce Implementation Services

El enfoque de IBM para la transformación empresarial se basa en una premisa sencilla: la IA solo es tan poderosa como los procesos y personas que permite, así como los datos y la plataforma que hay debajo.

Al unificar los datos estructurados y no estructurados de toda la empresa (desde Salesforce Data Cloud hasta los sistemas mainframe y ERP), IBM ofrece a los clientes una base de datos completa y fiable en la que la automatización de Salesforce y la inteligencia artificial son el verdadero motor que impulsa "Client 360". A partir de ahí, la profunda experiencia de IBM en plataformas abarca todo el ciclo de vida de Salesforce, conectando todo el ecosistema de productos de Salesforce en soluciones coherentes e integrales adaptadas al negocio de cada cliente.

Es en esta intersección de datos y plataforma donde la IA da vida a la transformación. La arquitectura multiagente de IBM, basada en Salesforce Einstein y watsonx Orchestrate, permite a los agentes de IA actuar en entornos de Salesforce, SAP y mainframe simultáneamente, optimizando tanto los procesos internos como las interacciones con los clientes externos a escala.

IBM demuestra liderazgo en todo el ciclo de vida de implementación de Salesforce, desde la estrategia de cliente inicial y específica del sector y el diseño de la plataforma hasta los servicios gestionados, al tiempo que aporta sólidas capacidades de integración que conectan Salesforce con SAP, entornos mainframe y otras plataformas empresariales básicas. IBM es, además, el único partner en el que se confía para respaldar los cuatro pilares de la estrategia de comercialización "Agentforce" de Salesforce, una distinción que pone de manifiesto la amplitud de la experiencia de IBM en el sector y en diversas áreas funcionales.