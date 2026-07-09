IBM nombrada líder en 2026 Gartner Magic Quadrant para la externalización de procesos de negocio (BPO) de finanzas y contabilidad

IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant 2026 para la externalización de procesos de negocio (BPO) de finanzas y contabilidad.
Para nosotros, este reconocimiento refleja tanto una ejecución sólida hoy como un compromiso sostenido para moldear el futuro de las operaciones financieras. En nuestra opinión, este posicionamiento subraya la continua inversión de IBM en innovación, automatización y transformación impulsada por IA, ayudando a las organizaciones a modernizar las funciones financieras y desbloquear un mayor valor empresarial.
Durante el último año, IBM ha mejorado significativamente sus capacidades de operaciones financieras mediante la integración de IA agéntica en procesos clave, incluyendo el sistema "procure-to-pay" (P2P), "order-to-cash" (O2C) y "record-to-report" (R2R).
Esta evolución va más allá de la automatización y permite una interacción más intuitiva e inteligente entre las finanzas y la empresa.
Con experiencias basadas en personas, los usuarios empresariales pueden ahora interactuar con las operaciones financieras de forma más natural, utilizando interfaces conversacionales y consultas en lenguaje natural para acceder a las perspectivas más rápido. En lugar de navegar por sistemas complejos o informes estáticos, los usuarios pueden simplemente hacer preguntas y recibir recomendaciones que se pueden ejecutar en tiempo real. Este cambio ayuda a posicionar las finanzas como un socio más proactivo y estratégico de la empresa.
El enfoque de IBM para las operaciones financieras también hace hincapié en cómo el conocimiento y la IA pueden integrarse en los flujos de trabajo cotidianos. Soluciones como IBM Knowledge Management Orchestrator ayudan a los equipos a gestionar entornos de entrega complejos organizando y sacando a la luz el conocimiento institucional mediante búsquedas inteligentes, resúmenes automatizados y recomendaciones contextuales. Esto facilita la reutilización de la experiencia, el apoyo a la incorporación y el mantenimiento de la coherencia en todos los procesos.
Paralelamente, se están aplicando capacidades específicas de IA a las principales actividades financieras. Por ejemplo, IBM AI Collections utiliza perspectivas predictivas y flujo de trabajo para priorizar las cuentas y recomendar las siguientes acciones, lo que ayuda a los equipos a centrarse en el trabajo de mayor valor y a mejorar los resultados del flujo de caja. Del mismo modo, IBM AI Reconciliations aplica la automatización y la IA generativa a la comparación de transacciones y la gestión de excepciones, lo que reduce el esfuerzo manual y mejora la transparencia y la preparación para las auditorías.
En conjunto, estas capacidades reflejan un cambio más amplio hacia la integración de la inteligencia directamente en los procesos financieros, apoyando una ejecución más consistente, decisiones mejor informadas y una modernización gradual sin requerir cambios a gran escala del sistema.
A medida que las organizaciones financieras evolucionan, IBM continúa avanzando en un modelo de entrega basado en la tecnología que reduce la dependencia del trabajo manual y refuerza la resiliencia operativa.
Este enfoque híbrido combina talento cualificado con capacidades impulsadas por IA y sólidas prácticas de gestión del conocimiento. Ayuda a garantizar la continuidad, la escalabilidad y el rendimiento constante, incluso en entornos dinámicos en los que los cambios en el personal son inevitables.
Para nosotros, el reconocimiento de IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant de 2026 destaca tanto sus puntos fuertes actuales como su visión a largo plazo para la transformación financiera.
Al integrar IA agéntica, avanzar en la automatización inteligente y permitir experiencias más intuitivas, IBM está ayudando a las organizaciones a reimaginar las finanzas como un controlador estratégico del rendimiento en lugar de una función tradicional de back office.
A medida que los líderes financieros se enfrentan a una complejidad y unas expectativas cada vez mayores, IBM sigue centrándose en ofrecer soluciones que combinen innovación, ejecución y resultados medibles hoy y en el futuro.
Gartner, Magic Quadrant for Finance and Accounting Business Process Outsourcing by Jan Ambergen, Emily Connelly [24 de junio de 2026] Gartner y Magic Quadrant son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus afiliados. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de conocimientos empresariales y tecnológicos de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.