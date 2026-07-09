IBM nombrada líder en 2026 Gartner Magic Quadrant para la externalización de procesos de negocio (BPO) de finanzas y contabilidad

Durante el último año, IBM ha mejorado significativamente sus capacidades de operaciones financieras mediante la integración de IA agéntica en procesos clave, incluyendo el sistema "procure-to-pay" (P2P), "order-to-cash" (O2C) y "record-to-report" (R2R).

Esta evolución va más allá de la automatización y permite una interacción más intuitiva e inteligente entre las finanzas y la empresa.

Con experiencias basadas en personas, los usuarios empresariales pueden ahora interactuar con las operaciones financieras de forma más natural, utilizando interfaces conversacionales y consultas en lenguaje natural para acceder a las perspectivas más rápido. En lugar de navegar por sistemas complejos o informes estáticos, los usuarios pueden simplemente hacer preguntas y recibir recomendaciones que se pueden ejecutar en tiempo real. Este cambio ayuda a posicionar las finanzas como un socio más proactivo y estratégico de la empresa.