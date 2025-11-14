IBM® MQ SaaS on AWS: mensajería diseñada para la conectividad híbrida y multinube
Disponible a partir del 28 de noviembre de 2025, esta nueva opción de implementación acerca la mensajería de nivel empresarial a sus aplicaciones y datos de AWS.
Nos complace anunciar el lanzamiento de IBM MQ como una oferta SaaS totalmente gestionada y de un solo inquilino en AWS. Este plan se basa en el exitoso lanzamiento de IBM MQ as a Service Reserved Instance en IBM Cloud el año pasado y lo complementa.
Durante décadas, empresas de todo el mundo han confiado en IBM MQ para ayudar a garantizar que los datos críticos para el negocio se transfieran de forma segura, fiable y exactamente una sola vez, independientemente de lo complejo que sea el entorno de TI. A medida que las organizaciones aceleran su transición hacia entornos híbridos y multinube, la demanda de servicios de mensajería que generen confianza a nivel empresarial con la flexibilidad nativa de la nube nunca ha sido tan grande.
Las empresas que ejecutan cargas de trabajo en AWS necesitan una infraestructura de mensajería tan segura y fiable como sus sistemas más críticos, pero sin la carga operativa que supone gestionarla ellas mismas. IBM MQ SaaS on AWS ofrece exactamente eso:
Las aplicaciones modernas requieren velocidad, resiliencia y seguridad integrada. Con IBM MQ SaaS on AWS, estos son fundamentales, no opcionales:
Desde las transacciones bancarias hasta la logística de la cadena de suministro, IBM MQ SaaS on AWS da soporte a sectores en los que la fiabilidad no es negociable:
El lanzamiento de IBM MQ SaaS on AWS marca un paso importante para llevar la mensajería empresarial a los entornos en los que operan las empresas modernas. Al combinar la fiabilidad de IBM MQ con la agilidad de AWS, las empresas pueden acelerar la modernización y, al mismo tiempo, garantizar que sus datos más críticos lleguen a donde deben ir. IBM MQ SaaS Reserved Instance en AWS estará disponible a partir del 28 de noviembre de 2025.