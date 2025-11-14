Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

IBM® MQ SaaS on AWS: mensajería diseñada para la conectividad híbrida y multinube

Disponible a partir del 28 de noviembre de 2025, esta nueva opción de implementación acerca la mensajería de nivel empresarial a sus aplicaciones y datos de AWS.

Publicado 14 noviembre 2025
Trabajador sentado en su escritorio durante una llamada virtual, sonriendo a su ordenador portátil con un cuaderno abierto

Nos complace anunciar el lanzamiento de IBM MQ como una oferta SaaS totalmente gestionada y de un solo inquilino en AWS. Este plan se basa en el exitoso lanzamiento de IBM MQ as a Service Reserved Instance en IBM Cloud el año pasado y lo complementa.

¿Por qué elegir IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS?

Durante décadas, empresas de todo el mundo han confiado en IBM MQ para ayudar a garantizar que los datos críticos para el negocio se transfieran de forma segura, fiable y exactamente una sola vez, independientemente de lo complejo que sea el entorno de TI. A medida que las organizaciones aceleran su transición hacia entornos híbridos y multinube, la demanda de servicios de mensajería que generen confianza a nivel empresarial con la flexibilidad nativa de la nube nunca ha sido tan grande.

Las empresas que ejecutan cargas de trabajo en AWS necesitan una infraestructura de mensajería tan segura y fiable como sus sistemas más críticos, pero sin la carga operativa que supone gestionarla ellas mismas. IBM MQ SaaS on AWS ofrece exactamente eso:

  • Proporcione gestores de colas IBM MQ de alta disponibilidad con infraestructura dedicada en AWS.
  • Aborde los gastos generales operativos con actualizaciones, parches y monitorización gestionados por IBM.
  • Escale las redes IBM MQ de forma dinámica y acelere la conectividad en entornos híbridos y multinube.
  • IBM MQ as a Service tiene como objetivo ofrecer los más altos niveles de disponibilidad y ofrece un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de hasta el 99,99 %, que proporciona créditos contra los cargos por servicio en caso de que un servicio no cumpla su objetivo de disponibilidad establecido.
  • Ejecute cargas de trabajo críticas para el negocio con MQ SaaS, totalmente compatible con IBM, incluyendo correcciones, para el código de software subyacente.

4 características clave en IBM MQ SaaS on AWS

Las aplicaciones modernas requieren velocidad, resiliencia y seguridad integrada. Con IBM MQ SaaS on AWS, estos son fundamentales, no opcionales:

  1. Arquitectura de casos reservados con clústeres dedicados para un mayor rendimiento y aislamiento, lo que mejora la posición de seguridad.
  2. La alta disponibilidad nativa replica los datos en tres zonas de disponibilidad, diseñadas para proteger contra la pérdida de mensajes en caso de fallo de una zona de disponibilidad.
  3. La automatización de la implementación mediante API REST permite la implementación programática de gestores de colas, creados para implementaciones más rápidas y repetibles con menos errores.
  4. Mejoras continuas y parches de seguridad automatizados diseñados para mantener los sistemas actualizados y seguros con un tiempo de inactividad mínimo.

Casos de uso reales de IBM MQ SaaS

Desde las transacciones bancarias hasta la logística de la cadena de suministro, IBM MQ SaaS on AWS da soporte a sectores en los que la fiabilidad no es negociable:

  • Las instituciones financieras pueden modernizar los sistemas de transacciones y conectarse a las redes de pagos y compensación.
  • Los minoristas mejoran la satisfacción del cliente asegurándose de que no se pierdan los pedidos, a la vez que escalan de manera fluida para satisfacer la demanda estacional.
  • Los proveedores de viajes y transporte pueden ofrecer actualizaciones en tiempo real sobre vuelos, gestión de equipajes y reservas, a la vez que se integran con redes globales de seguimiento.
  • Y en el sector automovilístico y de fabricación, MQ permite una comunicación resiliente entre los equipos de la línea de producción y los sistemas de inventario, lo que promueve la eficiencia y la tolerancia a fallos.

Modernice sus mensajes

El lanzamiento de IBM MQ SaaS on AWS marca un paso importante para llevar la mensajería empresarial a los entornos en los que operan las empresas modernas. Al combinar la fiabilidad de IBM MQ con la agilidad de AWS, las empresas pueden acelerar la modernización y, al mismo tiempo, garantizar que sus datos más críticos lleguen a donde deben ir. IBM MQ SaaS Reserved Instance en AWS estará disponible a partir del 28 de noviembre de 2025.

Explore IBM MQ SaaS

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Más información Visite IBM MQ SaaS