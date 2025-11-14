IBM® MQ SaaS on AWS: mensajería diseñada para la conectividad híbrida y multinube

Durante décadas, empresas de todo el mundo han confiado en IBM MQ para ayudar a garantizar que los datos críticos para el negocio se transfieran de forma segura, fiable y exactamente una sola vez, independientemente de lo complejo que sea el entorno de TI. A medida que las organizaciones aceleran su transición hacia entornos híbridos y multinube, la demanda de servicios de mensajería que generen confianza a nivel empresarial con la flexibilidad nativa de la nube nunca ha sido tan grande.

Las empresas que ejecutan cargas de trabajo en AWS necesitan una infraestructura de mensajería tan segura y fiable como sus sistemas más críticos, pero sin la carga operativa que supone gestionarla ellas mismas. IBM MQ SaaS on AWS ofrece exactamente eso: