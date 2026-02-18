Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® MQ AI Agents para acelerar la resolución de problemas y mejorar la resiliencia de los mensajes

Los IBM MQ AI Agents introducen una interfaz inteligente y conversacional para la administración y resolución de problemas de MQ.

Publicado el 18 de febrero de 2026
Tres compañeros de trabajo sonriendo mientras miran un ordenador portátil, uno sentado en el escritorio y señalando la pantalla

Hoy, IBM ha anunciado IBM MQ AI Agents, una nueva capacidad con IA incluida como parte de IBM MQ Advanced, diseñada para ayudar a los equipos de operaciones de TI a diagnosticar y resolver problemas de IBM MQ más rápido, mejorar la productividad de los administradores y reducir la dependencia de la escasa experiencia en MQ.

Los IBM MQ AI Agents aplican IA y sistemas agénticos a las operaciones de mensajería, lo que permite a los equipos comprender y responder a los problemas en sus redes MQ utilizando lenguaje natural, lo que ayuda a responder preguntas operativas críticas en minutos en lugar de horas.

Novedades de IBM MQ AI Agents

Los IBM MQ AI Agents introducen una interfaz inteligente y conversacional para la administración y resolución de problemas de MQ. Los agentes proporcionan un único punto de entrada para descubrir, analizar y comprender situaciones en una red MQ, ofreciendo conocimientos, explicaciones y acciones sugeridas a través de la interacción en lenguaje natural.

En su lanzamiento, los MQ AI Agents se centran en uno de los retos operativos más comunes y críticos para la empresa a los que se enfrentan a diario los usuarios de MQ: comprender por qué no fluyen los mensajes.

Capacidades clave de los IBM MQ AI Agents

Con IBM MQ AI Agents, los administradores pueden:

  • Hacer preguntas en lenguaje natural sobre los conceptos, la configuración y el comportamiento en tiempo de ejecución de MQ
  • Identificar y analizar problemas como la acumulación de mensajes, los fallos de los canales y el estado de las colas de aplicaciones
  • Comprender las causas de los mensajes sin respuesta y los fallos de enrutamiento.
  • Recibir explicaciones contextuales para acelerar el aprendizaje y la resolución de problemas

Los agentes reducen la necesidad de diagnósticos manuales, análisis fragmentados y compromisos de soporte prolongados.

Diseñado para entornos MQ híbridos y empresariales

Los IBM MQ AI Agents funcionan en todas las implementaciones de IBM MQ, incluyendo:

  • IBM MQ y MQ Advanced
  • Dispositivo MQ
  • MQ en z/OS
  • MQ SaaS
  • Entornos on-premises y en la nube

No hay límite en el número de instancias de agente que se pueden implementar. Cada instancia está diseñada para administrar hasta 20 gestores de colas, lo que refleja la responsabilidad operativa típica y las expectativas de rendimiento.

Permitir que los equipos se centren en aportar valor

Al integrar la IA directamente en las operaciones de MQ, los IBM MQ AI Agents ayudan a las organizaciones a:

  • Mejorar el MTTR (tiempo medio de resolución) y reducir el volumen de casos de soporte de IBM
  • Agilizar el esfuerzo administrativo diario de MQ
  • Tener una menor dependencia de la profunda experiencia en MQ, lo que ayuda a dirección las brechas de habilidades
  • Reducir la duración y el coste de las interrupciones
  • Mejorar la eficiencia de las operaciones de TI y la fiabilidad de los mensajes

Estos resultados permiten a los equipos centrarse menos en apagar incendios y más en aportar valor empresarial.

Construido sobre IA agéntica

IBM MQ AI Agents aprovechan los sistemas agénticos que admiten el razonamiento autónomo, la resolución de problemas autodirigida y el análisis contextual. Esto permite a los agentes ir más allá de las respuestas estáticas, proporcionando conocimiento adaptado a cada entorno MQ del cliente.

IBM MQ AI Agents se ofrecen como componente de IBM MQ Advanced, incluido IBM MQ Advanced en Cloud Pak for Integration, y están disponibles en general desde el 24 de marzo de 2026.

Obtenga más información sobre IBM MQ Advanced e IBM MQ AI Agents hoy mismo.

Visite la página del producto IBM MQ Advanced

Póngase en contacto con su representante de IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation