IBM® MQ AI Agents para acelerar la resolución de problemas y mejorar la resiliencia de los mensajes

Hoy, IBM ha anunciado IBM MQ AI Agents, una nueva capacidad con IA incluida como parte de IBM MQ Advanced, diseñada para ayudar a los equipos de operaciones de TI a diagnosticar y resolver problemas de IBM MQ más rápido, mejorar la productividad de los administradores y reducir la dependencia de la escasa experiencia en MQ.

Los IBM MQ AI Agents aplican IA y sistemas agénticos a las operaciones de mensajería, lo que permite a los equipos comprender y responder a los problemas en sus redes MQ utilizando lenguaje natural, lo que ayuda a responder preguntas operativas críticas en minutos en lugar de horas.