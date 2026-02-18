IBM® MQ AI Agents para acelerar la resolución de problemas y mejorar la resiliencia de los mensajes

Los IBM MQ AI Agents introducen una interfaz inteligente y conversacional para la administración y resolución de problemas de MQ.
Hoy, IBM ha anunciado IBM MQ AI Agents, una nueva capacidad con IA incluida como parte de IBM MQ Advanced, diseñada para ayudar a los equipos de operaciones de TI a diagnosticar y resolver problemas de IBM MQ más rápido, mejorar la productividad de los administradores y reducir la dependencia de la escasa experiencia en MQ.
Los IBM MQ AI Agents aplican IA y sistemas agénticos a las operaciones de mensajería, lo que permite a los equipos comprender y responder a los problemas en sus redes MQ utilizando lenguaje natural, lo que ayuda a responder preguntas operativas críticas en minutos en lugar de horas.
Los IBM MQ AI Agents introducen una interfaz inteligente y conversacional para la administración y resolución de problemas de MQ. Los agentes proporcionan un único punto de entrada para descubrir, analizar y comprender situaciones en una red MQ, ofreciendo conocimientos, explicaciones y acciones sugeridas a través de la interacción en lenguaje natural.
En su lanzamiento, los MQ AI Agents se centran en uno de los retos operativos más comunes y críticos para la empresa a los que se enfrentan a diario los usuarios de MQ: comprender por qué no fluyen los mensajes.
Con IBM MQ AI Agents, los administradores pueden:
Los agentes reducen la necesidad de diagnósticos manuales, análisis fragmentados y compromisos de soporte prolongados.
Los IBM MQ AI Agents funcionan en todas las implementaciones de IBM MQ, incluyendo:
No hay límite en el número de instancias de agente que se pueden implementar. Cada instancia está diseñada para administrar hasta 20 gestores de colas, lo que refleja la responsabilidad operativa típica y las expectativas de rendimiento.
Al integrar la IA directamente en las operaciones de MQ, los IBM MQ AI Agents ayudan a las organizaciones a:
Estos resultados permiten a los equipos centrarse menos en apagar incendios y más en aportar valor empresarial.
IBM MQ AI Agents aprovechan los sistemas agénticos que admiten el razonamiento autónomo, la resolución de problemas autodirigida y el análisis contextual. Esto permite a los agentes ir más allá de las respuestas estáticas, proporcionando conocimiento adaptado a cada entorno MQ del cliente.
IBM MQ AI Agents se ofrecen como componente de IBM MQ Advanced, incluido IBM MQ Advanced en Cloud Pak for Integration, y están disponibles en general desde el 24 de marzo de 2026.
Obtenga más información sobre IBM MQ Advanced e IBM MQ AI Agents hoy mismo.
Visite la página del producto IBM MQ Advanced