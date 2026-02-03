IBM MQ 9.4.5: Ofrecer una implementación más fácil en Amazon EKS con una mejor usabilidad y una mayor seguridad

IBM MQ 9.4.5 ya está disponible, aportando nuevas capacidades que ayudan a las organizaciones a modernizar la forma en que implementan, operan y protegen su infraestructura de mensajería, sin comprometer la fiabilidad por la que MQ es conocido.
Esta versión se centra en tres prioridades que los clientes nos dicen constantemente que son lo más importante: un despliegue nativo de la nube más sencillo, operaciones más intuitivas y mayor seguridad y resiliencia en MQ Appliance.
IBM MQ 9.4.5 se basa en las fortalezas probadas de MQ y facilita su ejecución en arquitecturas modernas, incluyendo contenedores y plataformas cloud gestionadas.
A medida que más empresas adoptan Kubernetes como base para la entrega de aplicaciones, la infraestructura de mensajería debe integrarse de manera fluida en esos entornos. IBM MQ 9.4.5 introduce soporte mejorado para implementar y gestionar IBM MQ en Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) utilizando el operador IBM MQ.
Con la configuración declarativa y la automatización del ciclo de vida, los equipos pueden implementar gestores de colas de forma consistente en diferentes entornos, integrar MQ en los flujos de trabajo de GitOps y reducir la configuración manual que a menudo conlleva riesgos operativos. Las capacidades nativas de Kubernetes, como la recuperación y el escalado automatizados, ayudan a mejorar la disponibilidad y la resiliencia mientras continúan alineando MQ con las prácticas modernas de DevOps.
Al acercar MQ a las aplicaciones que se ejecutan en EKS, los clientes también pueden reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones de extremo a extremo, especialmente para arquitecturas basadas en eventos y microservicios.
IBM MQ 9.4.5 continúa mejorando la consola MQ, haciendo que las tareas administrativas comunes sean más rápidas e intuitivas.
Las nuevas capacidades de gestión de mensajes permiten a los administradores buscar mensajes y copiarlos o moverlos directamente desde la interfaz web, eliminando la dependencia de servicios complejos de línea de comandos para tareas diarias de resolución de problemas. Esto acorta significativamente los tiempos de investigación al diagnosticar problemas de aplicaciones o recuperarse de fallos, lo que ayuda a los equipos a restaurar el servicio más rápidamente y con mayor confianza.
Estas mejoras de usabilidad están diseñadas para reducir la carga operativa de los administradores de MQ, reducir la barrera para los nuevos miembros del equipo y respaldar prácticas operativas coherentes en entornos MQ distribuidos e híbridos.
La seguridad y la resiliencia siguen siendo fundamentales para IBM MQ, y la versión 9.4.5 introduce nuevas mejoras para ayudar a las organizaciones a cumplir con requisitos de cumplimiento y disponibilidad cada vez más estrictos.
Esta versión incluye cifrado adicional para las comunicaciones internas de MQ en el dispositivo, lo que mejora la protección para configuraciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Al cifrar el tráfico crítico de replicación y latido, MQ ayuda a reducir los riesgos de exposición al tiempo que apoya los estándares regulatorios y de seguridad del sector.
IBM MQ 9.4.5 también amplía las capacidades de observabilidad, incluida una integración más profunda de OpenTelemetry para entornos z/OS, lo que permite un mejor rastreo en flujos de mensajes complejos. Esto ayuda a los equipos a obtener un conocimiento más claro de las rutas de los mensajes, identificar cuellos de botella más rápidamente y apoyar la gestión proactiva del conocimiento en plataformas híbridas.
IBM MQ sigue dando soporte a una amplia gama de plataformas, lenguajes de programación y modelos de implementación, desde sistemas tradicionales hasta contenedores, dispositivos, SaaS y z/OS. La versión 9.4.5 refuerza esta portabilidad al tiempo que facilita la adopción incremental de patrones de infraestructura modernos.
Ya sea que estés modernizando una implementación MQ existente, extendiendo la mensajería a Kubernetes o reforzando la seguridad y la observabilidad en diferentes entornos, IBM MQ 9.4.5 está diseñado para ayudarte a mover a tu propio ritmo, sin interrupciones.
IBM MQ 9.4.5 ya está disponible. Para obtener más información sobre las novedades de esta versión, explore el anuncio completo y la documentación detallada, o interactúe con la comunidad de IBM MQ para compartir comentarios y buenas prácticas.
Dé el siguiente paso hacia una mensajería moderna, segura y lista para la nube con IBM MQ 9.4.5.