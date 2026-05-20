Los Frontier Labs de IBM representan la siguiente etapa en la evolución de nuestras Microsoft Experience Zones a nivel mundial: un ecosistema de cocreación diseñado para ayudar a los clientes a pasar rápidamente de la fase de experimentación a la de ejecución en el ámbito de la IA y, de este modo, obtener resultados con mayor rapidez.

Basándonos en nuestra asociación y en el servicio Enterprise Advantage recientemente anunciado, combinamos la experiencia en consultoría, ingeniería y sectores de IBM con tecnologías de Microsoft, como Azure IA, Microsoft Copilot y Dynamics 365 en un solo centro. Esto crea un entorno en el que los clientes pueden crear prototipos, validar y escalar soluciones frente a desafíos empresariales reales. Ya hemos involucrado a más de 200 clientes en este modelo de cocreación.

Con IBM Frontier Labs, proporcionamos aceleradores listos para implementar diseñados para ayudar a los clientes a comenzar a aplicar rápidamente la IA a los procesos de recursos humanos, servicio de atención al cliente, compras y desarrollo de software. Por ejemplo, tenemos agentes de IA que apoyan a desarrolladores y arquitectos para modernizar código heredado. Estos aceleradores están diseñados no solo para poner la IA a trabajar, sino para ofrecer valor tangible al negocio: reduciendo costes, mejorando la productividad y facilitando una toma de decisiones más rápida en las operaciones principales.

Con la misma mentalidad que fomenta la cocreación y ejecución de IA en los nuevos Frontier Labs, estamos involucrando a los clientes para dirección sus desafíos empresariales a través de nuestro Frontier Forge Buildathon, donde IBM y los equipos de los clientes se pondrán manos a la obra para construir y probar IA real juntos.