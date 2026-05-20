Frontier Labs de IBM puede ayudar a los clientes a pasar rápidamente de la experimentación a la ejecución con IA y a lograr resultados más rápido.
La urgencia de poner en práctica la IA quedó más patente que nunca en la Cumbre IBM-Microsoft Frontier celebrada esta semana en Bangalore (India).
Los líderes empresariales están entusiasmados con lo que el índice de tendencias laborales de Microsoft denomina el auge de la “empresa pionera” (en inglés, “Frontier Firm”): organizaciones en las que expertos humanos y agentes de IA trabajan juntos y remodelan la forma en que se hace el trabajo. Convertirse en una empresa pionera requiere nuevas formas de trabajar, un gobierno más sólido, una experimentación más rápida y la disciplina para escalar lo que aporta valor. En un mar de pilotos, la ejecución disciplinada es clave para obtener resultados sostenidos a escala empresarial con la IA.
Precisamente por eso hemos reinventado nuestras zonas de experiencia de Microsoft en los centros FutureNow de IBM Consulting como Frontier Labs.
Los Frontier Labs de IBM representan la siguiente etapa en la evolución de nuestras Microsoft Experience Zones a nivel mundial: un ecosistema de cocreación diseñado para ayudar a los clientes a pasar rápidamente de la fase de experimentación a la de ejecución en el ámbito de la IA y, de este modo, obtener resultados con mayor rapidez.
Basándonos en nuestra asociación y en el servicio Enterprise Advantage recientemente anunciado, combinamos la experiencia en consultoría, ingeniería y sectores de IBM con tecnologías de Microsoft, como Azure IA, Microsoft Copilot y Dynamics 365 en un solo centro. Esto crea un entorno en el que los clientes pueden crear prototipos, validar y escalar soluciones frente a desafíos empresariales reales. Ya hemos involucrado a más de 200 clientes en este modelo de cocreación.
Con IBM Frontier Labs, proporcionamos aceleradores listos para implementar diseñados para ayudar a los clientes a comenzar a aplicar rápidamente la IA a los procesos de recursos humanos, servicio de atención al cliente, compras y desarrollo de software. Por ejemplo, tenemos agentes de IA que apoyan a desarrolladores y arquitectos para modernizar código heredado. Estos aceleradores están diseñados no solo para poner la IA a trabajar, sino para ofrecer valor tangible al negocio: reduciendo costes, mejorando la productividad y facilitando una toma de decisiones más rápida en las operaciones principales.
Con la misma mentalidad que fomenta la cocreación y ejecución de IA en los nuevos Frontier Labs, estamos involucrando a los clientes para dirección sus desafíos empresariales a través de nuestro Frontier Forge Buildathon, donde IBM y los equipos de los clientes se pondrán manos a la obra para construir y probar IA real juntos.
En la era de la IA, la ventaja competitiva pertenecerá cada vez más a las organizaciones que puedan pasar de la idea a la aplicación más rápidamente que el mercado que las rodea. Ahora, con los nuevos Frontier Labs y la oportunidad para que los clientes participen en el Frontier Forge Buildathon de este año, IBM y Microsoft están proporcionando los recursos para que los clientes exploren, construyan y amplíen su negocio con IA para satisfacer las demandas de clientes y empresas.
IBM y Microsoft han trabajado juntos durante décadas ayudando a los clientes a modernizarse y transformarse. En la era de la IA, el listón ha subido. Los clientes buscan socios que puedan aportar profundidad tecnológica, contexto de sectores y disciplina de ejecución para ofrecer resultados reales. IBM, junto con Microsoft, tiene la intención de ayudar a liderar ese proceso.
Explore los Frontier Labs de IBM y la alianza entre IBM y Microsoft