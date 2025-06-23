Presentamos IBM Match 360 as a Service: el Master Data Management, simplificado

23 de junio de 2025

Autor

Katie Kupec

Product Marketing Manager

IBM DataOps

Nos complace anunciar IBM Match 360 as a Service Essential Edition, una solución basada en SaaS diseñada para llevar las robustas capacidades de nuestras herramientas líderes de Master Data Management (MDM) a empresas de todos los tamaños.

Con Match 360 as a Service, las empresas pueden aprovechar la fiable visión de 360 grados de los datos maestros de IBM a través de una plataforma SaaS sencilla y escalable. Tanto si se trata de un pequeño equipo que comienza su viaje de transformación digital como de una gran empresa que busca un acceso rápido y eficiente a datos críticos, esta solución está diseñada para satisfacer sus necesidades.

Por qué es importante el Master Data Management

Las empresas modernas se enfrentan al reto de consolidar y centralizar el acceso a los datos dispersos en varios silos y flujos de trabajo.

El uso de aplicaciones dispares y sistemas crea silos de información que con demasiada frecuencia significan que estos datos tienen un valor sin explotar o riesgos potenciales en áreas como clientes, organizaciones, cuentas y ubicación. Esto también crea desconfianza adicional en los datos debido a la falta de coherencia; los datos perdidos, obsoletos e inexactos pueden dificultar las decisiones empresariales, ralentizar el tiempo de comercialización y aumentar las ineficiencias operativas.

Ahí es donde entra en juego el MDM: al unificar fuentes de datos dispares, mejorar el gobierno y proporcionar una única fuente fiable, el MDM permite una toma de decisiones más rápida e impulsa una business intelligence fiable.

Con Match 360 as a Service, IBM se basa en esta base al ofrecer MDM basado en SaaS que:

  • Empareja y gestiona datos multidominio: combina de forma inteligente los registros asociados para crear vistas precisas y unificadas de clientes, organizaciones, ubicaciones y mucho más.
  • Proporciona datos fiables y precisos para la IA y las operaciones críticas: entregue datos adaptados a los requisitos de su empresa para casos de uso de IA eficaces y fomente las operaciones diarias.
  • Permite relaciones entre datos: identifica conexiones para crear una vista coherente y completa de una entidad en todas las fuentes.
  • Capacita a las empresas a escala y velocidad: acelere la toma de decisiones con acceso rápido a datos maestros casi en tiempo real que sean precisos, fiables y que se pueden ejecutar para sus equipos y aplicaciones.

Un punto de entrada asequible y escalable al MDM

Las herramientas de Master Data Management de IBM han sido durante mucho tiempo de confianza para empresas de la lista Fortune 500 y negocios de todos los sectores, lo que les permite aprovechar sus datos para la toma de decisiones críticas.

Con Match 360 as a Service Essential Edition, IBM extiende su innovación a las organizaciones que buscan un punto de entrada asequible y escalable en MDM.

Así es como Match 360 ofrece un valor inigualable:

  • Flexibilidad para satisfacer las necesidades empresariales cambiantes y crecientes: consiga vistas de 360 grados aumentadas en varios dominios, adaptando sus modelos MDM a sus requisitos empresariales posteriores.
  • Reduzca los riesgos empresariales y genere confianza en sus datos: consiga una mayor precisión en el emparejamiento adaptada a su negocio mediante el machine learning, la estandarización y la verificación de los datos para un emparejamiento flexible con control de la calidad de los datos.
  • Automatización de la coincidencia de registros: la coincidencia basada en machine learning garantiza vistas unificadas de sus datos maestros en varios dominios.
  • Mejora de la calidad de los datos: diga adiós a los registros duplicados e incoherentes. Obtenga datos mejorados y precisos adaptados a su caso de uso específico.
  • Mayor productividad: obtenga una mayor eficiencia mediante interacciones no-code/low-code, algoritmos impulsados por machine learning e integración de IA para llevar sus datos de confianza a los consumidores finales.
  • Conocimientos más rápidos: aprovisione y conecte datos maestros para facilitar las iniciativas de IA, machine learning y business intelligence.
  • Machine learning integrado: reduzca los gastos administrativos y mejore la precisión de las coincidencias con modelos preentrenados.
  • Simplicidad del autoservicio: una experiencia fácil de usar permite a los usuarios no técnicos obtener los datos que necesitan cuando los necesitan.
  • Arquitectura SaaS escalable: comience poco a poco y amplíe de manera fluida, con IBM a cargo de la infraestructura.

Al integrarse con la arquitectura data fabric de IBM, as a Service Essential Edition también simplifica el acceso a los datos, lo que proporciona gobierno y escalabilidad como parte de su estrategia global de datos.

La ventaja de IBM

IBM ha sido reconocida como líder en gestión de datos y gobierno, incluida la designación de líder en el Gartner Magic Quadrant de 2024 para soluciones de calidad de datos. Con décadas de experiencia, IBM garantiza que las empresas no solo dispongan de las herramientas, sino también de la experiencia necesaria para tener éxito en su viaje de MDM.

Las capacidades clave de las herramientas de IBM MDM incluyen:

  • Potente emparejamiento de datos: cree vistas precisas y unificadas a partir de fuentes de datos multidominio.
  • Administración avanzada de datos: proporcione un razonamiento transparente detrás de las coincidencias de datos y solucione los problemas a través de flujos de trabajo automatizados.
  • Listo para la integración: aproveche su arquitectura de data fabric para una integración fluida entre fuentes de datos internas y externas.

Con Match 360 as a Service, IBM ofrece estas mismas capacidades de confianza en un formato SaaS basado en suscripción, adaptado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de su organización.

Comience su viaje con una prueba sin coste

Experimente de primera mano los beneficios de IBM Match 360 as a Service. Regístrese hoy mismo para obtener una prueba sin coste y descubra cómo puede obtener una visión fiable y de 360 grados de sus datos maestros a la vez que aprovecha la simplicidad, la escalabilidad y la velocidad de SaaS.

Capacite a sus equipos, maximice sus datos y desbloquee todo el potencial del MDM con IBM.

