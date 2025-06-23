23 de junio de 2025
Nos complace anunciar IBM Match 360 as a Service Essential Edition, una solución basada en SaaS diseñada para llevar las robustas capacidades de nuestras herramientas líderes de Master Data Management (MDM) a empresas de todos los tamaños.
Con Match 360 as a Service, las empresas pueden aprovechar la fiable visión de 360 grados de los datos maestros de IBM a través de una plataforma SaaS sencilla y escalable. Tanto si se trata de un pequeño equipo que comienza su viaje de transformación digital como de una gran empresa que busca un acceso rápido y eficiente a datos críticos, esta solución está diseñada para satisfacer sus necesidades.
Las empresas modernas se enfrentan al reto de consolidar y centralizar el acceso a los datos dispersos en varios silos y flujos de trabajo.
El uso de aplicaciones dispares y sistemas crea silos de información que con demasiada frecuencia significan que estos datos tienen un valor sin explotar o riesgos potenciales en áreas como clientes, organizaciones, cuentas y ubicación. Esto también crea desconfianza adicional en los datos debido a la falta de coherencia; los datos perdidos, obsoletos e inexactos pueden dificultar las decisiones empresariales, ralentizar el tiempo de comercialización y aumentar las ineficiencias operativas.
Ahí es donde entra en juego el MDM: al unificar fuentes de datos dispares, mejorar el gobierno y proporcionar una única fuente fiable, el MDM permite una toma de decisiones más rápida e impulsa una business intelligence fiable.
Con Match 360 as a Service, IBM se basa en esta base al ofrecer MDM basado en SaaS que:
Las herramientas de Master Data Management de IBM han sido durante mucho tiempo de confianza para empresas de la lista Fortune 500 y negocios de todos los sectores, lo que les permite aprovechar sus datos para la toma de decisiones críticas.
Con Match 360 as a Service Essential Edition, IBM extiende su innovación a las organizaciones que buscan un punto de entrada asequible y escalable en MDM.
Así es como Match 360 ofrece un valor inigualable:
Al integrarse con la arquitectura data fabric de IBM, as a Service Essential Edition también simplifica el acceso a los datos, lo que proporciona gobierno y escalabilidad como parte de su estrategia global de datos.
IBM ha sido reconocida como líder en gestión de datos y gobierno, incluida la designación de líder en el Gartner Magic Quadrant de 2024 para soluciones de calidad de datos. Con décadas de experiencia, IBM garantiza que las empresas no solo dispongan de las herramientas, sino también de la experiencia necesaria para tener éxito en su viaje de MDM.
Las capacidades clave de las herramientas de IBM MDM incluyen:
Con Match 360 as a Service, IBM ofrece estas mismas capacidades de confianza en un formato SaaS basado en suscripción, adaptado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de su organización.
Experimente de primera mano los beneficios de IBM Match 360 as a Service. Regístrese hoy mismo para obtener una prueba sin coste y descubra cómo puede obtener una visión fiable y de 360 grados de sus datos maestros a la vez que aprovecha la simplicidad, la escalabilidad y la velocidad de SaaS.
Capacite a sus equipos, maximice sus datos y desbloquee todo el potencial del MDM con IBM.