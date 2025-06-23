Las empresas modernas se enfrentan al reto de consolidar y centralizar el acceso a los datos dispersos en varios silos y flujos de trabajo.

El uso de aplicaciones dispares y sistemas crea silos de información que con demasiada frecuencia significan que estos datos tienen un valor sin explotar o riesgos potenciales en áreas como clientes, organizaciones, cuentas y ubicación. Esto también crea desconfianza adicional en los datos debido a la falta de coherencia; los datos perdidos, obsoletos e inexactos pueden dificultar las decisiones empresariales, ralentizar el tiempo de comercialización y aumentar las ineficiencias operativas.



Ahí es donde entra en juego el MDM: al unificar fuentes de datos dispares, mejorar el gobierno y proporcionar una única fuente fiable, el MDM permite una toma de decisiones más rápida e impulsa una business intelligence fiable.

Con Match 360 as a Service, IBM se basa en esta base al ofrecer MDM basado en SaaS que: