IBM reconocida como líder en transparencia de la IA
El liderazgo de IBM en el FMTI refleja nuestra filosofía de que las organizaciones necesitan una IA que sea abierta, segura y gobernada.
IBM ha sido reconocida como el desarrollador de modelos más transparente en el Foundation Model Transparency Index (FMTI) 2025, publicado por el Center for Research on Foundation Models de la Universidad de Stanford.
El informe evalúa 13 modelos de los principales desarrolladores, incluido IBM® Granite, nuestra familia de modelos de lenguaje pequeño (SLM) abiertos, eficaces y de confianza.
Este nivel de transparencia permite a las empresas implementar la IA con mayor fiabilidad, precisión y control. Cuando las empresas entienden cómo se construyen y gobiernan los modelos, pueden confiar en las outputs, reducir el riesgo y generar más valor a partir de sus datos, aplicaciones y equipos existentes.
IBM obtuvo una puntuación del 95 % en el FMTI de este año, la puntuación más alta en los tres años de historia del índice y la mayor mejora interanual de cualquier desarrollador de modelos evaluado. La mayoría de los demás promotores se movieron en la dirección opuesta, lo que provocó un fuerte descenso de la puntuación media de transparencia hasta 41, 17 puntos menos que el año pasado.
A medida que disminuye la transparencia en todo el sector, IBM está acelerando su inversión en apertura para que las organizaciones puedan escalar la IA de forma segura y responsable.
Las Organizaciones están adoptando rápidamente la IA generativa, ya que los modelos fundacionales son cada vez más potentes. A medida que estos modelos influyen en más decisiones, las organizaciones necesitan una visibilidad clara sobre cómo se construyen y gobiernan para confiar en los resultados que producen.
Sin una divulgación clara, las empresas se enfrentan a riesgos significativos como sesgos no examinados, comportamientos impredecibles y la incapacidad para explicar o defender decisiones habilitadas por IA.
La transparencia de los modelos proporciona la claridad necesaria para gestionar esos riesgos. Permite a los equipos auditar prácticas de datos, reproducir evaluaciones y tomar decisiones informadas sobre dónde y cómo la IA debe integrarse en su actividad principal.
El informe destaca una tendencia general de disminución de la transparencia entre muchos desarrolladores de modelos, pero "IBM destaca como un valor atípico positivo". Aunque muchas empresas están divulgando evaluaciones de las capacidades y riesgos de los modelos, los detalles limitados y la reproducibilidad hacen que muchas de esas divulgaciones sean difíciles de confiar.
El FMTI de este año evaluó Granite 3.3, que era el modelo insignia de IBM en ese momento. Desde la evaluación, IBM ha lanzado la próxima generación de la familia, Granite 4.0, que ofrece un alto rendimiento, velocidades más rápidas y menores costes operativos en comparación con modelos fronterizos similares y más grandes.
Estos avances se basan en un fuerte impulso en todo el ecosistema de código abierto, donde los modelos Granite han impulsado casi 20 millones de descargas durante el último año.
Granite 4.0 presenta una nueva arquitectura híbrida, que ofrece mejoras dramáticas en eficiencia con inferencias hasta el doble de rápidas y requerimientos de memoria un 70 % menores en comparación con modelos similares para tareas largas y complejas.
Los modelos siguen siendo de código abierto bajo Apache 2.0, son los primeros modelos abiertos en recibir la certificación ISO 42001 y están firmados criptográficamente, lo que confirma su adhesión a buenas prácticas internacionalmente reconocidas en seguridad, gobierno y transparencia.
Al igual que con las generaciones anteriores de Granite, IBM está ampliando la documentación y las divulgaciones que respaldan el desarrollo de modelos abiertos y responsables, y Granite 4.0 seguirá reflejando los mismos principios de transparencia reconocidos en el FMTI de este año.
El liderazgo de IBM en el FMTI refuerza nuestra misión de hacer que la IA sea más segura, explicable y operable en cualquier nube, modelo o entorno de datos.
Creemos que las empresas deben tener claro cómo se construyen los sistemas de IA, cómo se comportan y cómo se controlan.
Nuestro portfolio de software está diseñado para ofrecer flexibilidad, con estándares abiertos que permiten a las organizaciones construir e implementar IA en cualquier entorno. Se integra con cualquier modelo, agente, aplicación o formato de datos, por lo que los equipos pueden aprovechar sus inversiones existentes en lugar de verse obligados a recurrir a pilas propietarias. Además de Granite, trabajamos con modelos líderes como Llama, Mistral y Claude, lo que proporciona la flexibilidad necesaria para utilizar el modelo adecuado para cada carga de trabajo. Integramos el gobierno , la seguridad y la observabilidad en la base de nuestras soluciones para gestionar los riesgos de forma proactiva.
Con watsonx, las organizaciones obtienen visibilidad sobre cómo se utiliza la IA, quién la utiliza y las salvaguardas implementadas. En un panorama de IA en rápida evolución, IBM proporciona la base que ayuda a las empresas a implementar y gobernar la IA con confianza. Granite destaca nuestro compromiso con la apertura y la responsabilidad, y nuestro software permite a las empresas escalar esa confianza a cada capa de su negocio.