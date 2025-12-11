IBM reconocida como líder en transparencia de la IA

IBM ha sido reconocida como el desarrollador de modelos más transparente en el Foundation Model Transparency Index (FMTI) 2025, publicado por el Center for Research on Foundation Models de la Universidad de Stanford.

El informe evalúa 13 modelos de los principales desarrolladores, incluido IBM® Granite, nuestra familia de modelos de lenguaje pequeño (SLM) abiertos, eficaces y de confianza.

Este nivel de transparencia permite a las empresas implementar la IA con mayor fiabilidad, precisión y control. Cuando las empresas entienden cómo se construyen y gobiernan los modelos, pueden confiar en las outputs, reducir el riesgo y generar más valor a partir de sus datos, aplicaciones y equipos existentes.

IBM obtuvo una puntuación del 95 % en el FMTI de este año, la puntuación más alta en los tres años de historia del índice y la mayor mejora interanual de cualquier desarrollador de modelos evaluado. La mayoría de los demás promotores se movieron en la dirección opuesta, lo que provocó un fuerte descenso de la puntuación media de transparencia hasta 41, 17 puntos menos que el año pasado.

A medida que disminuye la transparencia en todo el sector, IBM está acelerando su inversión en apertura para que las organizaciones puedan escalar la IA de forma segura y responsable.