Los lakehouses de datos ofrecen la flexibilidad de los data lakes y el rendimiento de los almacenes. Pero para muchos desarrolladores, gestionar y consultar estos entornos puede resultar desalentador. Las configuraciones tradicionales requieren una gran experiencia técnica, configuraciones complejas y una infraestructura costosa.

Con la edición para desarrolladores de watsonx.data, IBM está eliminando esas barreras. Los desarrolladores, ingenieros de datos y científicos de datos ahora pueden configurar un entorno de lakehouse con todas las funciones en cuestión de minutos, sin preocuparse por las dependencias de la nube, la complejidad de la infraestructura o las versiones de prueba limitadas en el tiempo.