IBM se complace en anunciar el lanzamiento de watsonx.data developer edition, una aplicación gratuita que hace que sea más fácil que nunca para los desarrolladores e ingenieros de datos explorar, crear prototipos y aprender en un entorno completo de lakehouse de datos.
Los lakehouses de datos ofrecen la flexibilidad de los data lakes y el rendimiento de los almacenes. Pero para muchos desarrolladores, gestionar y consultar estos entornos puede resultar desalentador. Las configuraciones tradicionales requieren una gran experiencia técnica, configuraciones complejas y una infraestructura costosa.
Con la edición para desarrolladores de watsonx.data, IBM está eliminando esas barreras. Los desarrolladores, ingenieros de datos y científicos de datos ahora pueden configurar un entorno de lakehouse con todas las funciones en cuestión de minutos, sin preocuparse por las dependencias de la nube, la complejidad de la infraestructura o las versiones de prueba limitadas en el tiempo.
La edición para desarrolladores viene preconfigurada con el conjunto de herramientas y componentes más completo del mercado:
Esto no es solo un entorno aislado. Es un entorno de lakehouse de datos completo y de un solo usuario, sin coste para siempre. Puede instalarlo en su escritorio, experimentar con datos y crear pruebas de concepto a su propio ritmo, sin fechas de caducidad ni obstáculos de licencia.
La edición para desarrolladores de IBM® watsonx.data no solo sirve para consultar y gestionar datos, sino que también está diseñada para acelerar la innovación. Los desarrolladores pueden:
Para que la adopción sea fluida, IBM proporciona:
Una vez que termine de explorar con la edición para desarrolladores de watsonx.data, el cambio a la versión Enterprise es sencillo: su trabajo se traslada sin esfuerzo adicional. Las API reutilizables le ayudan a pasarlo a producción, ahorrando tiempo. Y si desea probar las últimas características de IA generativa, puede registrarse fácilmente para nuestra prueba de SaaS y ponerse manos a la obra en un entorno totalmente gestionado.
IBM permite a los desarrolladores aprender, crear e innovar con confianza, al tiempo que proporciona un camino claro hacia implementaciones listas para la empresa. Tanto si está explorando arquitecturas de lakehouse como creando pruebas de concepto, la edición para desarrolladores es la forma más rápida de empezar.
La edición para desarrolladores de IBM watsonx.data ya está disponible, sin coste para siempre. Descárguela hoy mismo.
Descargue la edición para desarrolladores de watsonx.data
Únase a nuestro próximo webinar para obtener más información
Pruebe watsonx.data