IBM lanza Text2SQL con IA para democratizar y acelerar el acceso a datos

A menudo, los conocimientos se bloquean detrás de consultas SQL complejas, herramientas fragmentadas y equipos técnicos sobrecargados. Los usuarios empresariales conocen las preguntas que deben responder, pero no el lenguaje para extraer esas respuestas. Mientras tanto, los ingenieros de datos están enterrados bajo una creciente cola de solicitudes, desde correcciones de panel de control hasta consultas SQL, lo que ralentiza a todos.

Crear o modificar un informe, validar la lógica empresarial o aplicar reglas de calidad de los datos a menudo significa presentar un ticket, esperar días o semanas y depender de recursos limitados que dominan SQL. Esta dinámica no solo retrasa la toma de decisiones, sino que también introduce riesgos: cuando solo un puñado de expertos puede interpretar y manipular los datos, el gobierno de datos se resiente y las oportunidades se escapan. Muchas organizaciones han intentado resolver esto mediante la superposición de herramientas de BI o interfaces de chat. Pero la mayoría se quedan cortas en entornos empresariales: carecen de precisión, no se integran con datos controlados o no gestionan casos de uso complejos como la gestión de calidad de datos o la creación de productos de datos.

La innovación con Text2SQL aprovecha los potentes modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y las integraciones de gobierno profundo para democratizar el acceso a datos y el desarrollo, convirtiendo los datos de un obstáculo técnico en un activo accesible en toda la organización.