IBM es reconocida como la empresa líder actual en un informe de Gartner sobre computación cuántica para 2025.

IBM tiene ventaja en investigación, portfolio de productos y ecosistema.
La computación cuántica es una tecnología emergente que están desarrollando empresas y equipos de investigación de todo el mundo. En nuestra opinión, este reconocimiento en el reciente informe de Gartner y en las empresas de investigación consolida el liderazgo de IBM en este campo y da crédito a nuestra visión de un futuro de la computación quantum.
“Las décadas de experiencia de IBM en investigación con computación cuántica (QC) y los años de aprendizaje de la implementación de sistemas le dan una ventaja competitiva para atraer a los primeros usuarios a gran escala. El punto fuerte de IBM radica en ejecutar su estrategia a largo plazo con disciplina”, se lee en el informe, titulado AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Quantum Computing.
La computación cuántica es un nuevo marco informático que ejecuta cálculos inaccesibles para los mejores procesadores y GPU actuales. La computación cuántica obtiene su ventaja gracias a una arquitectura subyacente diferente, denominada qubits transmon superconductores, que almacena y procesa información en un objeto matemático denominado circuito cuántico. Hoy en día, están surgiendo algoritmos que emplean circuitos cuánticos para simular materiales, entrenar nuevos tipos de modelos de machine learning y realizar predicciones de series temporales.
Los ordenadores cuánticos actuales pueden ahora ejecutar ciertos cálculos que los superordenadores no pueden simular exactamente usando métodos de fuerza bruta. Predecimos que este año, la computación cuántica podrá ejecutar esos cálculos de forma más precisa, económica o eficiente que cualquier método de computación clásico, un hito denominado ventaja cuántica.
Sin embargo, la computación cuántica no sustituirá a los ordenadores clásicos. Más bien, predecimos que formará el núcleo de una arquitectura de supercomputación cuántica, donde los problemas emplean circuitos cuánticos en unidades de procesamiento cuántico, con la ayuda de tensores y otras operaciones realizadas con hardware de computación clásico como las GPU, para resolver problemas inaccesibles para cualquier arquitectura informática.
Los investigadores de IBM se han dedicado a la computación cuántica desde la década de 1970, y muchos de los logros técnicos más importantes de hardware y software del campo, como el desarrollo del qubit transmon, fueron desarrollados en parte por IBMers.
El núcleo de nuestra misión es llevar la computación cuántica útil al mundo, e IBM ha hecho accesible su hardware a los usuarios desde que puso un ordenador cuántico en la nube en 2016. IBM también mantiene el kit de desarrollo de software de código abierto Qiskit, preferido por el 69 % de los desarrolladores cuánticos y el SDK cuántico más preferido en general. También mantenemos la red IBM® Quantum Network, formada por más de 300 instituciones académicas, clientes industriales, empresas emergentes y otros socios, con el fin de promover la computación cuántica y explorar casos de uso cuánticos.
Hoy en día, IBM se centra en hacer realidad la computación cuántica con la hoja de ruta, un conjunto transparente de hitos de investigación y desarrollo necesarios para un ordenador cuántico completamente realizado y tolerante a fallos. Desde que presentó la hoja de ruta en 2019, IBM ha alcanzado todos los hitos a tiempo. El año pasado, el equipo de computación cuántica anunció el chip experimental IBM Quantum Loon, que demostró tener características críticas necesarias para corregir los errores innatos de los ordenadores cuánticos, y el chip IBM Quantum Nighthawk, diseñado para que clientes y socios exploren la ventaja cuántica.
Según Gartner, “el portfolio cuántico de IBM abarca múltiples sectores y casos de uso, lo que permite a la empresa dar soporte y ofrecer productos a una amplia gama de clientes”.
Además, el informe afirma que “la prolongada participación de IBM en la computación cuántica le otorga una Edge en áreas como la investigación y el portfolio, así como una base para los ecosistemas”.
IBM está comprometida a llevar la computación cuántica útil al mundo. Nuestro conjunto de planes ofrece acceso a ordenadores cuánticos con más de 100 qubits, incluido un plan abierto que ofrece diez minutos al mes con emocionantes cambios por venir. Continuamos añadiendo nuevas características a Qiskit, y seguimos permitiendo a nuestros clientes y socios explorar casos de uso potencialmente disruptivos para problemas del mundo real.
Esperamos que se una a nosotros.
Primeros pasos con IBM Quantum
Los clientes de Gartner pueden leer el informe completo aquí
Gartner. AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Quantum Computing. 8 de diciembre de 2025. GARTNER es una marca comercial de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de conocimientos y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.