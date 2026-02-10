IBM es reconocida como la empresa líder actual en un informe de Gartner sobre computación cuántica para 2025.

Los investigadores de IBM se han dedicado a la computación cuántica desde la década de 1970, y muchos de los logros técnicos más importantes de hardware y software del campo, como el desarrollo del qubit transmon, fueron desarrollados en parte por IBMers.

El núcleo de nuestra misión es llevar la computación cuántica útil al mundo, e IBM ha hecho accesible su hardware a los usuarios desde que puso un ordenador cuántico en la nube en 2016. IBM también mantiene el kit de desarrollo de software de código abierto Qiskit, preferido por el 69 % de los desarrolladores cuánticos y el SDK cuántico más preferido en general. También mantenemos la red IBM® Quantum Network, formada por más de 300 instituciones académicas, clientes industriales, empresas emergentes y otros socios, con el fin de promover la computación cuántica y explorar casos de uso cuánticos.

Hoy en día, IBM se centra en hacer realidad la computación cuántica con la hoja de ruta, un conjunto transparente de hitos de investigación y desarrollo necesarios para un ordenador cuántico completamente realizado y tolerante a fallos. Desde que presentó la hoja de ruta en 2019, IBM ha alcanzado todos los hitos a tiempo. El año pasado, el equipo de computación cuántica anunció el chip experimental IBM Quantum Loon, que demostró tener características críticas necesarias para corregir los errores innatos de los ordenadores cuánticos, y el chip IBM Quantum Nighthawk, diseñado para que clientes y socios exploren la ventaja cuántica.