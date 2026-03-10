IBM es líder en siete informes de Gartner Magic Quadrant relacionados con IA en 2025 y 2026

Reconocido por nuestra “Ejecución” y “Visión” dentro de watsonx.
Las organizaciones necesitan una base integral que integre agentes, desarrollo de IA, gobierno y datos. Sin embargo, en un mercado saturado de IA lleno de especialistas de nicho, las organizaciones se ven obligadas a unir múltiples proveedores y gestionar la complejidad que conlleva.
IBM® watsonx elimina esa complejidad. En lugar de gestionar soluciones de múltiples proveedores, las organizaciones disponen de un único portfolio integrado que cubre todas las capas de la pila de IA. Como líder en IA en toda la pila empresarial, watsonx proporciona una ruta flexible y escalable que ofrece un valor empresarial real.
En 2025 y 2026, Gartner nombró a IBM líder en siete Gartner Magic Quadrant relacionados con datos e IA. Creemos que esto refleja la capacidad de IBM watsonx para ejecutarse de forma coherente en todas las capas del ciclo de vida de la IA, no solo en un área.
Magic Quadrants relacionados con datos e IA que nombran a IBM como líder:
Además, IBM watsonx ha recibido numerosos reconocimientos de RedDot, G2 y TrustRadius en 2025 por el desarrollo de aplicaciones empresariales.
Gartner evalúa a los proveedores en función de su integridad de visión y capacidad de ejecución para todos sus informes Magic Quadrant. Para nosotros, nuestra posición como líder en estos informes demuestra la capacidad de IBM para traducir la visión del mercado en resultados reales para los clientes. Creemos que estos seis puntos fuertes son la razón detrás de nuestros reconocimientos:
Creemos que el reconocimiento de Gartner como líder refleja el compromiso de IBM de ayudar a las organizaciones a construir bases responsables de datos e IA. Ese compromiso está respaldado por un dinamismo real del mercado: IBM ha anunciado una inversión de 12 500 millones de dólares en el negocio de la IA generativa, respaldada por watsonx, de los cuales 4500 millones se generaron mediante implementaciones internas. Con la confianza de miles de empresas, watsonx ha creado una IA transformadora, desde impulsar las experiencias digitales personalizadas de Ferrari hasta revolucionar los análisis para la UFC. Creemos que el reconocimiento de los analistas y los resultados del mundo real demuestran cómo watsonx ofrece resultados en cada capa de la pila de IA empresarial.
Descubra cómo IBM puede ayudar a su organización a implementar watsonx a escala:
Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales.
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