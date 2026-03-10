Diagrama de pipeline de datos que muestra las diferentes etapas y métricas, incluida la fase de evaluación y conexión
Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM es líder en siete informes de Gartner Magic Quadrant relacionados con IA en 2025 y 2026

Reconocido por nuestra “Ejecución” y “Visión” dentro de watsonx.

Publicado el 10 de marzo de 2026

Las organizaciones necesitan una base integral que integre agentes, desarrollo de IA, gobierno y datos. Sin embargo, en un mercado saturado de IA lleno de especialistas de nicho, las organizaciones se ven obligadas a unir múltiples proveedores y gestionar la complejidad que conlleva. 

IBM® watsonx elimina esa complejidad. En lugar de gestionar soluciones de múltiples proveedores, las organizaciones disponen de un único portfolio integrado que cubre todas las capas de la pila de IA. Como líder en IA en toda la pila empresarial, watsonx proporciona una ruta flexible y escalable que ofrece un valor empresarial real.

Diagrama que muestra las aplicaciones de IBM watsonx

Reconocimiento como líder en múltiples informes de Gartner sobre el ciclo de vida de los datos y la IA

En 2025 y 2026, Gartner nombró a IBM líder en siete Gartner Magic Quadrant relacionados con datos e IA. Creemos que esto refleja la capacidad de IBM watsonx para ejecutarse de forma coherente en todas las capas del ciclo de vida de la IA, no solo en un área.

Magic Quadrants relacionados con datos e IA que nombran a IBM como líder:

  1. 2025 Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning
  2. 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms
  3. 2025 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems
  4. 2026 Magic Quadrant for Data and Analytics Governance.
  5. 2025 Magic Quadrant for Data Integration Tools
  6. 2025 Magic Quadrant for Metadata Management Solutions
  7. 2026 Magic Quadrant for Augmented Data Quality

Además, IBM watsonx ha recibido numerosos reconocimientos de RedDot, G2 y TrustRadius en 2025 por el desarrollo de aplicaciones empresariales. 

Por qué watsonx

Gartner evalúa a los proveedores en función de su integridad de visión y capacidad de ejecución para todos sus informes Magic Quadrant. Para nosotros, nuestra posición como líder en estos informes demuestra la capacidad de IBM para traducir la visión del mercado en resultados reales para los clientes. Creemos que estos seis puntos fuertes son la razón detrás de nuestros reconocimientos:

  1. Flexibilidad híbrida y multinube: los analistas destacan frecuentemente la capacidad de watsonx para implementarse en entornos on-premises, en la nube e híbridos, un criterio crítico al gestionar datos sensibles o operar en sectores regulados. Con watsonx, los clientes pueden personalizar su opción de implementación para que se adapte mejor a su infraestructura y necesidades empresariales.
  2. Nuestro enfoque integral: watsonx conecta cada capa, desde el desarrollo de la IA y los agentes hasta el gobierno y los datos, en un único ecosistema, reduciendo la fragmentación y la complejidad. Dada la gran variedad de segmentos que conforman el panorama de la IA y la creciente importancia de la consolidación de plataformas, watsonx facilita la unificación de cada etapa del ciclo de vida de la IA en un único portfolio. 
  3. Integración en toda la pila de IA: desde la gestión de metadatos hasta la integración y el gobierno de datos, las capacidades de IA están integradas en la ejecución de todas las funciones principales de watsonx. Ayuda a los clientes a hacer que sus datos trabajen de forma más inteligente, no más difícil, reduciendo el esfuerzo manual y aumentando el tiempo de perspectivas. 
  4. Nuestro énfasis en el gobierno de los datos y el gobierno de la IA: el mercado reclama cada vez más la necesidad de gobierno en los modelos de IA. Watsonx aborda esta cuestión automatizando la gobernanza a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos y la IA, lo que permite reducir los riesgos a gran escala. Creemos que nuestro reconocimiento en los informes del Magic Quadrant (Data Integration Tools, Cloud Database Management Solutions, Metadata Management Solutions, y Data Analytics and Governance Platform) se debe a la solidez horizontal de watsonx a la hora de proporcionar supervisión a lo largo de todo el proceso.  
  5. Abierto por elección, flexible por diseño: al adoptar estándares abiertos (OpenLineage, ODCS, MCP) y asociarse con hiperescaladores (AWS, Azure, Google), watsonx se adapta fácilmente a los entornos de los clientes existentes. Dentro de watsonx, los clientes pueden elegir y personalizar con una selección de marcos de código abierto y propietarios, modelos fundacionales y opciones de GPU que mejor se adapten a las necesidades de su empresa. 
  6. Innovación desde la investigación hasta la producción: IBM Research sirve como canal de innovación para los productos de IBM. Como resultado, a menudo se añaden nuevas tecnologías a nuestras capacidades principales y proporcionan un punto recurrente de diferenciación. Algunos ejemplos son nuestros modelos de la familia Granite, AutoRAG, la creación del marco de código abierto BeeAI, una interfaz de línea de comandos creada para marcos de agentes de IA de código abierto y las ofertas de InstructLab.

Desde el reconocimiento de los analistas hasta los resultados del mundo real

Creemos que el reconocimiento de Gartner como líder refleja el compromiso de IBM de ayudar a las organizaciones a construir bases responsables de datos e IA. Ese compromiso está respaldado por un dinamismo real del mercado: IBM ha anunciado una inversión de 12 500 millones de dólares en el negocio de la IA generativa, respaldada por watsonx, de los cuales 4500 millones se generaron mediante implementaciones internas. Con la confianza de miles de empresas, watsonx ha creado una IA transformadora, desde impulsar las experiencias digitales personalizadas de Ferrari hasta revolucionar los análisis para la UFC. Creemos que el reconocimiento de los analistas y los resultados del mundo real demuestran cómo watsonx ofrece resultados en cada capa de la pila de IA empresarial.

Descubra cómo IBM puede ayudar a su organización a implementar watsonx a escala:

Annika Lee

Product Manager

Declaración de limitación de responsabilidad

Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de conocimientos y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.