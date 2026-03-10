IBM es líder en siete informes de Gartner Magic Quadrant relacionados con IA en 2025 y 2026

Las organizaciones necesitan una base integral que integre agentes, desarrollo de IA, gobierno y datos. Sin embargo, en un mercado saturado de IA lleno de especialistas de nicho, las organizaciones se ven obligadas a unir múltiples proveedores y gestionar la complejidad que conlleva.

IBM® watsonx elimina esa complejidad. En lugar de gestionar soluciones de múltiples proveedores, las organizaciones disponen de un único portfolio integrado que cubre todas las capas de la pila de IA. Como líder en IA en toda la pila empresarial, watsonx proporciona una ruta flexible y escalable que ofrece un valor empresarial real.