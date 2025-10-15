IBM presenta Rhapsody Systems Engineering v1.5: simplificar la adopción de SysML v2 para el desarrollo de productos complejos

Reconociendo que el rigor formal de SysML v2 puede crear barreras para su adopción, Rhapsody SE v1.5 introduce simplificaciones y automatizaciones intuitivas e inteligentes, desarrolladas para mejorar la productividad y reducir la curva de aprendizaje del modelado.

Gestos sencillos e intuitivos, como las operaciones de arrastrar y soltar, activan automáticamente los cambios necesarios en el modelo SysML v2 subyacente, como la creación de puertos, parámetros de acción, parámetros de casos de uso y otros elementos. Esta automatización está diseñada para permitir a los usuarios crear modelos conformes de manera eficiente e intuitiva, sin necesidad de una gran experiencia en las especificaciones formales de SysML v2 y con menos riesgo de errores de modelado.

Además, la v1.5 permite a los usuarios ocultar subestructuras complejas dentro de sus modelos, minimizando la sobrecarga de información y ayudando a los ingenieros a centrarse en los aspectos más relevantes para su trabajo actual. Esta capacidad es especialmente valiosa cuando se trabaja con arquitecturas de sistemas grandes e intrincadas.