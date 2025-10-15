Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

IBM presenta Rhapsody Systems Engineering v1.5: simplificar la adopción de SysML v2 para el desarrollo de productos complejos

Publicado 10/15/2025
Mujer con camisa naranja sentada en un escritorio controlando el ordenador mientras un hombre con gafas se inclina sobre el escritorio y señala algo.

Autor

Moshe Cohen

Senior Product Manager, MBSE

Interfaz de usuario simplificada e intuitiva y colaboración multiusuario mejorada para reducir las barreras a la adopción de SysML v2.

El 14 de octubre de 2025, IBM anunció el lanzamiento de Rhapsody Systems Engineering (SE) v1.5, una importante actualización diseñada para ayudar a acelerar la adopción de SysML v2 para las organizaciones que desarrollan sistemas complejos en los sectores aeroespacial, de defensa, automoción y otros sectores de misión crítica.

La nueva versión aborda dos retos fundamentales a los que se enfrentan los equipos de ingeniería de sistemas: ayudar a reducir la curva de aprendizaje asociada a la adopción del lenguaje SysML v2 y permitir la colaboración multiusuario en proyectos a gran escala.

Satisfacer las necesidades críticas de los sectores

A medida que se intensifican las presiones competitivas y crece la complejidad de los productos, la ingeniería de sistemas se ha vuelto más crítica que nunca para el éxito de los productos avanzados. Las organizaciones recurren cada vez más a SysML v2 para mejorar el modelado y el análisis entre dominios de diseños complejos, controlar el riesgo general y el coste de desarrollo, y abordar mejor los requisitos cambiantes de las partes interesadas. Sin embargo, la adopción de SysML v2 ha resultado difícil para muchos equipos debido a la naturaleza formal y la complejidad del modelado asociada al lenguaje SysML v2.

Simplificar la adopción del lenguaje SysML v2

Reconociendo que el rigor formal de SysML v2 puede crear barreras para su adopción, Rhapsody SE v1.5 introduce simplificaciones y automatizaciones intuitivas e inteligentes, desarrolladas para mejorar la productividad y reducir la curva de aprendizaje del modelado.

Gestos sencillos e intuitivos, como las operaciones de arrastrar y soltar, activan automáticamente los cambios necesarios en el modelo SysML v2 subyacente, como la creación de puertos, parámetros de acción, parámetros de casos de uso y otros elementos. Esta automatización está diseñada para permitir a los usuarios crear modelos conformes de manera eficiente e intuitiva, sin necesidad de una gran experiencia en las especificaciones formales de SysML v2 y con menos riesgo de errores de modelado.

Además, la v1.5 permite a los usuarios ocultar subestructuras complejas dentro de sus modelos, minimizando la sobrecarga de información y ayudando a los ingenieros a centrarse en los aspectos más relevantes para su trabajo actual. Esta capacidad es especialmente valiosa cuando se trabaja con arquitecturas de sistemas grandes e intrincadas.

Permitir la colaboración en equipo a gran escala

Rhapsody SE v1.5 introduce capacidades de colaboración multiusuario que permiten a grandes equipos distribuidos trabajar juntos de forma eficaz en diseños de sistemas complejos. Los ingenieros ahora pueden trabajar en configuraciones privadas y explorar alternativas de diseño en sus propias ramas, mientras interactúan de manera fluida con las ramas públicas de modelado "principales", lo que permite flujos de trabajo paralelos sin conflictos y respalda los requisitos de escala de las organizaciones de ingeniería empresarial.

Más información sobre Rhapsody SE

Hable con un experto hoy sobre cómo aprovechar SysML v2 en sus programas

Únase al próximo panel en vivo el 19 de noviembre de 2025

Más información Explore Rhapsody SE Hable con un experto Únase al próximo panel en directo