IBM presenta Rhapsody Systems Engineering v1.5: simplificar la adopción de SysML v2 para el desarrollo de productos complejos

Interfaz de usuario simplificada e intuitiva y colaboración multiusuario mejorada para reducir las barreras a la adopción de SysML v2.
El 14 de octubre de 2025, IBM anunció el lanzamiento de Rhapsody Systems Engineering (SE) v1.5, una importante actualización diseñada para ayudar a acelerar la adopción de SysML v2 para las organizaciones que desarrollan sistemas complejos en los sectores aeroespacial, de defensa, automoción y otros sectores de misión crítica.
La nueva versión aborda dos retos fundamentales a los que se enfrentan los equipos de ingeniería de sistemas: ayudar a reducir la curva de aprendizaje asociada a la adopción del lenguaje SysML v2 y permitir la colaboración multiusuario en proyectos a gran escala.
A medida que se intensifican las presiones competitivas y crece la complejidad de los productos, la ingeniería de sistemas se ha vuelto más crítica que nunca para el éxito de los productos avanzados. Las organizaciones recurren cada vez más a SysML v2 para mejorar el modelado y el análisis entre dominios de diseños complejos, controlar el riesgo general y el coste de desarrollo, y abordar mejor los requisitos cambiantes de las partes interesadas. Sin embargo, la adopción de SysML v2 ha resultado difícil para muchos equipos debido a la naturaleza formal y la complejidad del modelado asociada al lenguaje SysML v2.
Reconociendo que el rigor formal de SysML v2 puede crear barreras para su adopción, Rhapsody SE v1.5 introduce simplificaciones y automatizaciones intuitivas e inteligentes, desarrolladas para mejorar la productividad y reducir la curva de aprendizaje del modelado.
Gestos sencillos e intuitivos, como las operaciones de arrastrar y soltar, activan automáticamente los cambios necesarios en el modelo SysML v2 subyacente, como la creación de puertos, parámetros de acción, parámetros de casos de uso y otros elementos. Esta automatización está diseñada para permitir a los usuarios crear modelos conformes de manera eficiente e intuitiva, sin necesidad de una gran experiencia en las especificaciones formales de SysML v2 y con menos riesgo de errores de modelado.
Además, la v1.5 permite a los usuarios ocultar subestructuras complejas dentro de sus modelos, minimizando la sobrecarga de información y ayudando a los ingenieros a centrarse en los aspectos más relevantes para su trabajo actual. Esta capacidad es especialmente valiosa cuando se trabaja con arquitecturas de sistemas grandes e intrincadas.
Rhapsody SE v1.5 introduce capacidades de colaboración multiusuario que permiten a grandes equipos distribuidos trabajar juntos de forma eficaz en diseños de sistemas complejos. Los ingenieros ahora pueden trabajar en configuraciones privadas y explorar alternativas de diseño en sus propias ramas, mientras interactúan de manera fluida con las ramas públicas de modelado "principales", lo que permite flujos de trabajo paralelos sin conflictos y respalda los requisitos de escala de las organizaciones de ingeniería empresarial.
Más información sobre Rhapsody SE
Hable con un experto hoy sobre cómo aprovechar SysML v2 en sus programas