OpenTelemetry se ha convertido en el estándar abierto para recopilar telemetría en los sistemas complejos y distribuidos actuales.
A medida que la adopción se acelera, el reto ya no es cómo recopilar datos, sino cómo implementar, gestionar y operar flotas de colectores a escala de manera fiable.
IBM Instana anuncia ahora la disponibilidad general (GA) de la gestión de flotas para OpenTelemetry Collectors con tecnología Open Agent Management Protocol (OpAMP). Esta capacidad es una parte clave de la iniciativa OpenTelemetry ampliada en Instana y ofrece a los equipos de operaciones un control centralizado y automatizado de su infraestructura de recopiladores OpenTelemetry.
Ejecutar cientos o miles de OpenTelemetry Collectors en entornos híbridos y multinube se vuelve rápidamente difícil cuando cada instancia se configura y actualiza manualmente. Los cambios de configuración, las versiones inconsistentes y la falta de visibilidad del estado de los recopiladores aumentan el riesgo operativo.
Con la gestión de flotas de GA, Instana proporciona una gestión centralizada del ciclo de vida de los OpenTelemetry Collectors. Los equipos pueden desplegar configuraciones estándar, aplicar actualizaciones de forma controlada, monitorizar el estado de los recopiladores en tiempo real y reducir las operaciones de cambio manuales mediante la automatización basada en políticas.
Basándose en OpAMP, los recopiladores establecen un canal de control seguro hacia Instana. Esto permite la configuración remota, la notificación de estado en tiempo real y el despliegue o retroceso seguro de actualizaciones de configuración y versiones en toda la flota.
La gestión de flotas también desbloquea acciones operativas directas dentro de la interfaz de Instana. Los usuarios pueden reiniciar los colectores desde dentro de la plataforma, modificar la configuración del YAML del colector y ajustar los niveles de registro bajo demanda para apoyar la resolución de problemas y experimentos controlados sin necesidad de iniciar sesión en hosts individuales.
La gestión de flotas para OpenTelemetry Collectors se ofrece como parte del soporte ampliado de OpenTelemetry de Instana.
Los rastreos, las métricas y los registros de OpenTelemetry se tratan como señales operativas de primera clase y se correlacionan automáticamente con la topología en tiempo real de Instana, la correlación de dependencias de servicio y el análisis de causa probable. Los equipos pueden conservar su instrumentación actual de OpenTelemetry y utilizar Instana para convertir la telemetría sin procesar en resultados operativos más rápidos y fiables.
Al combinar las operaciones automatizadas de recopilación con los conocimientos de Instana, los clientes pueden reducir el tiempo medio de resolución, evitar la costura manual de datos y trabajar desde una visión única y coherente en todas las aplicaciones, servicios e infraestructuras.
Para ayudar a los operadores a comprender cómo se ve un recopilador que funciona correctamente dentro de Instana, esta versión incluye una visibilidad profunda del estado del proceso y del canal para cada instancia del OpenTelemetry Collector.
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Estas capturas de pantalla muestran un recopilador que procesa millones de métricas y miles de registros de log sin pérdidas, con colas de exportación vacías y un uso estable de los recursos, que es el estado objetivo que los equipos desean mantener al gestionar flotas a gran escala.
El enfoque de Instana mantiene todo lo que los equipos valoran de OpenTelemetry, como la apertura y la portabilidad. Al mismo tiempo, Instana añade control de flotas de nivel empresarial, automatización e inteligencia impulsada por IA que funcionan de forma coherente en entornos SaaS y autoalojados.
Las organizaciones pueden estandarizar OpenTelemetry para la instrumentación mientras dependen de Instana para gestionar los recopiladores, mantener configuraciones conformes y conectar la telemetría con decisiones operativas reales sin construir ni mantener herramientas personalizadas.
La gestión de flotas para OpenTelemetry Collectors con tecnología OpAMP ya está disponible de forma general en IBM Instana como parte de la versión ampliada de OpenTelemetry.
Los equipos pueden utilizar inmediatamente sus recopiladores e instrumentos OpenTelemetry existentes con Instana, o implementar la distribución Instana de OpenTelemetry Collector (IDOT) para una configuración optimizada, con el fin de obtener un control centralizado de la flota, una mayor visibilidad del estado de los recopiladores y los procesos, y acciones enriquecidas dentro de la plataforma, como reiniciar recopiladores, modificar la configuración YAML de los recopiladores y cambiar los niveles de registro directamente desde la interfaz de usuario de Instana.