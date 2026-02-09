Ejecutar cientos o miles de OpenTelemetry Collectors en entornos híbridos y multinube se vuelve rápidamente difícil cuando cada instancia se configura y actualiza manualmente. Los cambios de configuración, las versiones inconsistentes y la falta de visibilidad del estado de los recopiladores aumentan el riesgo operativo.

Con la gestión de flotas de GA, Instana proporciona una gestión centralizada del ciclo de vida de los OpenTelemetry Collectors. Los equipos pueden desplegar configuraciones estándar, aplicar actualizaciones de forma controlada, monitorizar el estado de los recopiladores en tiempo real y reducir las operaciones de cambio manuales mediante la automatización basada en políticas.

Basándose en OpAMP, los recopiladores establecen un canal de control seguro hacia Instana. Esto permite la configuración remota, la notificación de estado en tiempo real y el despliegue o retroceso seguro de actualizaciones de configuración y versiones en toda la flota.

La gestión de flotas también desbloquea acciones operativas directas dentro de la interfaz de Instana. Los usuarios pueden reiniciar los colectores desde dentro de la plataforma, modificar la configuración del YAML del colector y ajustar los niveles de registro bajo demanda para apoyar la resolución de problemas y experimentos controlados sin necesidad de iniciar sesión en hosts individuales.