IBM ha sido nombrada líder en los servicios PEAK Matrix de Everest Group Multi-Process Human Recursos Outsourcing (MPHRO)

IBM está redefiniendo el futuro de los RR. HH. combinando una profunda experiencia en los sectores con tecnología punta para ofrecer soluciones transformadoras.

En el centro de su enfoque se encuentra el compromiso con la prestación de servicios impulsada por la tecnología, anclada en un centro de innovación pionero en la India que impulsa la agilidad, la escalabilidad y la mejora continua. A través de modelos dirigidos por asistentes virtuales y excelencia operativa, IBM agiliza la administración de RR. HH., enriquece las experiencias de las partes interesadas y garantiza que el apoyo humano esté siempre disponible para los casos más complejos y delicados.

Como complemento de esta visión, se encuentra el ecosistema completo de socios de IBM, ampliado recientemente a través de su colaboración con Leena AI, una plataforma de IA agéntica que se integra de manera fluida en los sistemas empresariales para automatizar los servicios de RR. HH. y ofrecer una experiencia verdaderamente a nivel de consumidor.

Con una huella global y relaciones establecidas en EMEA, Norteamérica y APAC, IBM sigue siendo un socio de confianza para la transformación, el crecimiento escalable y la modernización de las funciones de RR. HH. Al aprovechar su rica experiencia en procesos y su sólido ecosistema de asociaciones, IBM permite la transformación integral de los flujos de trabajo de RR. HH. La consecuencia son resultados excepcionales para los empleados y la empresa, obtenidos a través de un modelo integrado único que equilibra la automatización, la innovación y el toque humano.