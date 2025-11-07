Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM ha sido nombrada líder en los servicios PEAK Matrix de Everest Group Multi-Process Human Recursos Outsourcing (MPHRO)

IBM está redefiniendo el futuro de los RR. HH. combinando una profunda experiencia en los sectores con tecnología punta para ofrecer soluciones transformadoras.

Publicado 07 noviembre 2025
Este reconocimiento destaca el enfoque integral de IBM para ofrecer MPHRO a las marcas más grandes del mundo, donde la tecnología, las operaciones y los servicios de RR. HH. centrados en las habilidades se combinan para ayudar a las empresas a modernizar sus funciones de RR. HH. ofreciendo experiencias y resultados empresariales excepcionales.

"IBM ofrece un enfoque integral de MPHRO combinando tecnología, operaciones y gestión del talento centrada en las habilidades", afirma Priyanka Mitra, vicepresidenta de Everest Group. "Con inversiones en capacidades impulsadas por IA, respaldadas por su centro de innovación para tecnologías de próxima generación y sólidas capacidades de entrega global, IBM ha mejorado la agilidad para ayudar a las empresas a modernizar las operaciones de RR. HH. y mejorar la experiencia de las partes interesadas. Estas fortalezas han contribuido a su posicionamiento como líder en la evaluación MPHRO PEAK Matrix 2025 de Everest Group".

Innovación global y prestación de servicios de RR. HH. impulsada por IA

En el centro de su enfoque se encuentra el compromiso con la prestación de servicios impulsada por la tecnología, anclada en un centro de innovación pionero en la India que impulsa la agilidad, la escalabilidad y la mejora continua. A través de modelos dirigidos por asistentes virtuales y excelencia operativa, IBM agiliza la administración de RR. HH., enriquece las experiencias de las partes interesadas y garantiza que el apoyo humano esté siempre disponible para los casos más complejos y delicados.

Como complemento de esta visión, se encuentra el ecosistema completo de socios de IBM, ampliado recientemente a través de su colaboración con Leena AI, una plataforma de IA agéntica que se integra de manera fluida en los sistemas empresariales para automatizar los servicios de RR. HH. y ofrecer una experiencia verdaderamente a nivel de consumidor.

Con una huella global y relaciones establecidas en EMEA, Norteamérica y APAC, IBM sigue siendo un socio de confianza para la transformación, el crecimiento escalable y la modernización de las funciones de RR. HH. Al aprovechar su rica experiencia en procesos y su sólido ecosistema de asociaciones, IBM permite la transformación integral de los flujos de trabajo de RR. HH. La consecuencia son resultados excepcionales para los empleados y la empresa, obtenidos a través de un modelo integrado único que equilibra la automatización, la innovación y el toque humano.

4 diferenciadores clave que posicionan a IBM como líder

Everest Group destacó varios diferenciadores clave que posicionan a IBM como líder:

  1. Alcance global y amplitud de sectores: apoyamos a clientes de Norteamérica, Europa y APAC con un sólido y diverso portfolio (y una profunda experiencia en sectores como los servicios financieros, la fabricación, la logística, la energía y suministros, y los bienes de consumo).
  2. Experiencia centrada en GCC: IBM opera una de las prácticas más antiguas centradas en centros de capacidad global (GCC), con un equipo de liderazgo dedicado con sede en India y una gran fuerza de ventas global que impulsa la entrega, la innovación y el crecimiento en este espacio.
  3. Transformación con IA de RR. HH.: a través de nuestra propia experiencia y nuestro completo ecosistema de partners, llevamos el poder de la IA generativa a cada parte del ciclo de vida de RR. HH., desde la contratación y la incorporación hasta el análisis de nóminas y el personal, lo que permite una entrega más rápida, decisiones más inteligentes y mejores resultados.
  4. Innovación centrada en el ser humano: nuestras soluciones están diseñadas para mejorar a las personas, no para reemplazarlas. Con un enfoque en la experiencia del usuario, nuestras capacidades de IA y automatización reducen la fricción operativa y liberan a los equipos de RR. HH. para centrarse en la estrategia, la cultura y el crecimiento.

Reinvente sus RR. HH. con un informe de estrategia de IA

Comprenda mejor cómo un modelo de prestación de servicios de RR. HH. basado en IA mejorará su impacto empresarial hoy con una sesión informativa sobre estrategia de IA con nuestro equipo de expertos globales.

Dan Gutmacher

Global HR & Employee Services Offering Leader

Declaración de limitación de responsabilidad

Los extractos autorizados extraídos de los informes PEAK Matrix de Everest Group pueden ser utilizados por terceros autorizados para su uso en sus propias actividades de marketing y promoción y material publicitario. Los extractos seleccionados de los informes PEAK Matrix de Everest Group no proporcionan necesariamente el contexto completo de nuestra investigación y análisis.  Todas las investigaciones y análisis realizados por los analistas de Everest Group e incluidos en los informes PEAK Matrix de Everest Group son independientes y ninguna organización ha pagado una tarifa para aparecer o influir en su posicionamiento.  Para acceder a la investigación completa y obtener más información sobre nuestra metodología, visite Everest Group PEAK Matrix Reports

Acerca de Everest Group: Everest Group es una empresa de investigación líder a nivel mundial que ayuda a los líderes empresariales a tomar decisiones seguras. Las evaluaciones PEAK Matrix de Everest Group proporcionan el análisis y los conocimientos que las empresas necesitan para tomar decisiones críticas sobre proveedores de servicios globales, ubicaciones y productos y soluciones dentro de diversos segmentos del mercado. Del mismo modo, los proveedores de estos servicios, productos y soluciones recurren a PEAK Matrix para medir y calibrar sus ofertas frente a otras del sector o del mercado. Encuentre más detalles y contenido detallado en www.everestgrp.com. 

