IBM amplía los servicios de soporte para firewalls virtuales y físicos

IBM Technology Lifecycle Services (TLS), el proveedor mundial de servicios de soporte al cliente de IBM, está ampliando sus capacidades para ofrecer soluciones integrales de firewall y red en asociación con Cisco.

Publicado 28 octubre 2025
Autores

Atul Dhall

Vice President, Product Management and Global Solution Design for Technology Lifecycle Services

IBM

John Christensen

Global Offerings Leader for Technology Lifecycle Services

El éxito de la adopción de la inteligencia artificial (IA) y la IA generativa depende de algo más que algoritmos potentes, conjuntos de datos masivos, GPU o mainframes de última generación. Gran parte del rendimiento radica en la velocidad y el ancho de banda de la red que conecta todos estos sistemas en un entorno cada vez más complejo con la proliferación de proveedores en el centro de datos.

Si una red no es sólida, incluso los sistemas más avanzados pueden tener un rendimiento inferior. Pero más allá del rendimiento, las redes también desempeñan un papel crucial para la seguridad, ya que deben gestionar condiciones excepcionales, como anomalías en la entrada, al tiempo que ayudan a responder eficazmente a los ataques adversarios deliberados y abordar los riesgos de seguridad.

Mejore su red con soluciones proactivas de soporte de TI

Para hacer frente a estos desafíos, IBM Technology Lifecycle Services (TLS), el proveedor mundial de servicios de atención al cliente de IBM, está ampliando sus capacidades para ofrecer soluciones integrales de firewall y red en asociación con Cisco (NASDAQ: CSCO). Nombrado por IDC como líder en el 2025 Worldwide Enterprise Hybrid Firewall, y posicionado por Gartner© como el único visionario en el 2025 Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall, Cisco Secure Firewall, un componente clave del firewall híbrido en malla de Cisco, está diseñado para ayudar a las organizaciones a reforzar la seguridad de los datos empresariales proporcionando visibilidad de la red y protección contra amenazas frente a ataques de día cero mediante Snort ML, respaldado por Talos Intelligence y la automatización asistida por IA.

Según Cisco, su innovación en firewalls incluye Encrypted Visibility Engine (EVE) para detectar amenazas incrustadas en el tráfico cifrado sin necesidad de descifrado y para proporcionar una opción de descifrado selectivo para el tráfico de red de alto riesgo. Con los firewalls de próxima generación (NGFW), IBM TLS ahora puede respaldar el ciclo de vida de estos firewalls, ya sean físicos, en la nube o virtuales, mediante la planificación, el diseño, la compra, la instalación, la desinstalación y el soporte, ayudando a los clientes a optimizar su núcleo o infraestructura de IA. SnortML es una detección de exploits basada en machine learning que no depende de firmas. Donde fallan las firmas IPS tradicionales son las amenazas incrustadas, como los ataques de inyección SQL, que pueden incrustarse en lugares donde los controles tradicionales no detectan.

La solución está diseñada para modernizar la red y la infraestructura de seguridad con las últimas características, para ayudar a proteger el entorno contra las amenazas y vulnerabilidades emergentes, abordar las infracciones y contribuir a mitigar los riesgos de ciberataques que pueden causar pérdida de datos, costosos tiempos de inactividad y daños a la reputación. 

Su red necesita un soporte de TI eficaz

Como componente de defensa contra las ciberamenazas, los firewalls históricamente protegían los centros de datos de Internet, con la superficie de ataque limitada a un único punto de entrada a un edificio. Sin embargo, la llegada de las políticas "bring your own device", los servicios basados en la nube, los dispositivos IoT, las arquitecturas de sucursales y los trabajadores a distancia ha ampliado drásticamente esta superficie de ataque. Hoy en día, el perímetro de seguridad intenta abarcar todos los lugares donde los usuarios se conectan a las aplicaciones.

Estamos entrando en una era en la que es esencial adoptar buenas prácticas y marcos de ciberseguridad. Estos marcos, que incorporan protocolos, reglas y diseños arquitectónicos, tienen como objetivo ayudar a mejorar la protección contra infracciones, usuarios e IA, al tiempo que buscan ayudar a los stakeholders a cumplir con los requisitos de cumplimiento en evolución. A medida que entramos en una era dominada por la IA, la seguridad sigue siendo un aspecto clave de este nuevo panorama para las empresas.        

A pesar del innegable crecimiento, la adopción de la IA conlleva riesgos. El informe de IBM IBV "Securing generative AI — What matters now" de 2024 muestra que los encuestados expresaron un amplio espectro de preocupaciones con respecto a su adopción de la IA generativa, como el mayor potencial de interrupción del negocio (56 %), los riesgos impredecibles y las nuevas vulnerabilidades de seguridad (51 %) y nuevos ataques dirigidos a modelos de IA, datos y servicios existentes (47 %).

La virtualización de los centros de datos y los nuevos firewalls

A medida que aumenta la complejidad, afectando al rendimiento y haciendo que los costes sigan creciendo, vemos que la necesidad de apoyo integral para afrontar los nuevos retos ha aumentado significativamente con el auge de la virtualización de los centros de datos. La gestión de lo que antes era un entorno basado únicamente en hardware ahora abarca la supervisión de sofisticados sistemas virtuales, incluidas tecnologías avanzadas de firewall. Según un informe de 2023 de IDC, se prevé que para 2027, más del 70 % de la infraestructura informática empresarial esté virtualizada, impulsada por la demanda de informática mejorada.

La expansión de la oferta de seguridad de Firewall TLS de IBM tiene como objetivo abordar esta considerable demanda del mercado. A medida que las organizaciones migran las cargas de trabajo a la nube, los firewalls virtuales pueden proporcionar una protección escalable y flexible, además de integrarse de manera fluida con las herramientas nativas de la nube, ofrecer una mayor visibilidad y ayudar a simplificar la gestión en complejas infraestructuras híbridas o multinube. Al hacer hincapié en las capacidades de los firewalls virtuales, las empresas pueden reforzar sus defensas de ciberseguridad y hacer frente al riesgo de violaciones en un panorama de amenazas en constante evolución.

Por qué IBM TLS

Al elegir IBM como socio de servicios de soporte para firewalls físicos y virtuales, los clientes pueden beneficiarse del beneficio de la estrecha relación técnica y a largo plazo de IBM con Cisco. Nuestra colaboración con la empresa se remonta a 1999 y, en la actualidad, prestamos servicio a una gran cantidad de clientes de Cisco, ofreciendo servicios tales como planificación estratégica, diseño, suministro de hardware y software, servicios de ciclo de vida y asistencia técnica.

Como uno de los seis únicos socios integradores de sistemas Gold de Cisco a nivel mundial que también es fabricante de sistemas de TI, IBM aporta un valor único. Con un amplio inventario de productos de redes y seguridad de Cisco bajo nuestro soporte, IBM TLS resuelve el 97 % de los problemas de hardware de redes para Cisco Systems en la primera llamada a nivel mundial. Ayudamos a los clientes con las necesidades de actualización y modernización, incluidos los requisitos de cumplimiento de productos de red y seguridad. Esta estructura integral puede ayudar a que los entornos de los clientes sigan siendo seguros, eficientes, disponibles y resilientes.

Cómo IBM TLS puede optimizar su red

