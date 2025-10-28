Para hacer frente a estos desafíos, IBM Technology Lifecycle Services (TLS), el proveedor mundial de servicios de atención al cliente de IBM, está ampliando sus capacidades para ofrecer soluciones integrales de firewall y red en asociación con Cisco (NASDAQ: CSCO). Nombrado por IDC como líder en el 2025 Worldwide Enterprise Hybrid Firewall, y posicionado por Gartner© como el único visionario en el 2025 Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall, Cisco Secure Firewall, un componente clave del firewall híbrido en malla de Cisco, está diseñado para ayudar a las organizaciones a reforzar la seguridad de los datos empresariales proporcionando visibilidad de la red y protección contra amenazas frente a ataques de día cero mediante Snort ML, respaldado por Talos Intelligence y la automatización asistida por IA.

Según Cisco, su innovación en firewalls incluye Encrypted Visibility Engine (EVE) para detectar amenazas incrustadas en el tráfico cifrado sin necesidad de descifrado y para proporcionar una opción de descifrado selectivo para el tráfico de red de alto riesgo. Con los firewalls de próxima generación (NGFW), IBM TLS ahora puede respaldar el ciclo de vida de estos firewalls, ya sean físicos, en la nube o virtuales, mediante la planificación, el diseño, la compra, la instalación, la desinstalación y el soporte, ayudando a los clientes a optimizar su núcleo o infraestructura de IA. SnortML es una detección de exploits basada en machine learning que no depende de firmas. Donde fallan las firmas IPS tradicionales son las amenazas incrustadas, como los ataques de inyección SQL, que pueden incrustarse en lugares donde los controles tradicionales no detectan.

La solución está diseñada para modernizar la red y la infraestructura de seguridad con las últimas características, para ayudar a proteger el entorno contra las amenazas y vulnerabilidades emergentes, abordar las infracciones y contribuir a mitigar los riesgos de ciberataques que pueden causar pérdida de datos, costosos tiempos de inactividad y daños a la reputación.