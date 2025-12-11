IBM amplía el acuerdo OEM con las capacidades privilegiadas de gestión de identidades y accesos de Delinea

Juntos, IBM y Delinea proporcionan una visión completa de las actividades privilegiadas y controles de acceso coherentes para ayudar a los clientes a mitigar los riesgos, mejorar la auditabilidad e impulsar la productividad de los equipos de seguridad y TI.

"La seguridad está impulsada por la innovación", dijo Bob Kalka, líder de ventas globales de IBM Verify. “Nuestra colaboración con Delinea ejemplifica nuestro compromiso de ofrecer soluciones que permitan a las empresas navegar por las complejidades del panorama de amenazas moderno. Juntos, estamos estableciendo nuevos estándares en seguridad de identidad, ayudando a los clientes a operar con confianza en un mundo digital que cambia rápidamente".

Este acuerdo ampliado refuerza la estrategia de IBM de colaborar con líderes del sector que complementan y amplían las capacidades de IBM Verify.

Obtenga más información sobre cómo IBM y Delinea se asocian para ayudar a las organizaciones a reforzar la seguridad de las identidades y simplificar la gestión del acceso privilegiado.

