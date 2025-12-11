Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM amplía el acuerdo OEM con las capacidades privilegiadas de gestión de identidades y accesos de Delinea

Este nuevo acuerdo profundiza una colaboración estratégica, otorgándoles una mayor visibilidad, autorización inteligente y control unificado en todas las identidades, humanas y mecánicas.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
Tres compañeros de trabajo en una oficina con ventanas de cristal hablando y mirando un documento
By Martina Kopic

IBM está ampliando su acuerdo OEM con Delinea, líder en seguridad inteligente de identidades, para ofrecer capacidades avanzadas de Privileged Identity y Access Management a través de la IBM® Verify Privileged Identity Platform.

Este nuevo acuerdo profundiza una colaboración estratégica que comenzó entre las dos compañías en 2018 y acerca la plataforma Delinea completa a los clientes de IBM, brindándoles una mayor visibilidad, autorización inteligente y control unificado en todas las identidades: humana y máquina. La plataforma Delinea ofrece un completo ecosistema nativo de la nube de soluciones de seguridad de identidades que permiten a las empresas crear y aplicar contexto en todas las identidades con autorización inteligente.

Ofrecer una solución consolidada y soluciones nativas de la nube

La identidad es uno de los puntos de control más críticos en el panorama de la seguridad moderna. A medida que las organizaciones adoptan IA, nube híbrida y edge computing, la cantidad de cuentas privilegiadas (y posibles superficies de ataque) continúa creciendo.

Al integrar la plataforma Delinea en IBM Verify, IBM ofrece una solución consolidada y nativa de la nube que ayuda a los clientes a:

  • Fortalecer la gobernanza de acceso privilegiado en entornos híbridos y multinube
  • Detectar y responder a amenazas basadas en identidad en tiempo real
  • Simplificar los informes de cumplimiento y reducir la complejidad operativa
  • Acelerar el tiempo de obtención de valor con una implementación rápida y una gestión racionalizada

El acuerdo ampliado pone a disposición la plataforma completa Delinea a través de la IBM Verify Privileged Identity Platform, ofreciendo a los clientes un enfoque unificado de la seguridad de identidad que combina la autorización impulsada por IA de Delinea con la profunda experiencia en seguridad y el portfolio de IBM.

El poder de la colaboración

Juntos, IBM y Delinea proporcionan una visión completa de las actividades privilegiadas y controles de acceso coherentes para ayudar a los clientes a mitigar los riesgos, mejorar la auditabilidad e impulsar la productividad de los equipos de seguridad y TI.

"La seguridad está impulsada por la innovación", dijo Bob Kalka, líder de ventas globales de IBM Verify. “Nuestra colaboración con Delinea ejemplifica nuestro compromiso de ofrecer soluciones que permitan a las empresas navegar por las complejidades del panorama de amenazas moderno. Juntos, estamos estableciendo nuevos estándares en seguridad de identidad, ayudando a los clientes a operar con confianza en un mundo digital que cambia rápidamente".

Este acuerdo ampliado refuerza la estrategia de IBM de colaborar con líderes del sector que complementan y amplían las capacidades de IBM Verify.

Obtenga más información sobre cómo IBM y Delinea se asocian para ayudar a las organizaciones a reforzar la seguridad de las identidades y simplificar la gestión del acceso privilegiado.

Explore la asociación

Martina Kopic

Product Marketing Manager - IBM