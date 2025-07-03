IBM® Envizi reconocido como líder en el Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

3 de julio de 2025
IBM® Envizi ESG Suite ha sido reconocida como líder del mercado por la empresa de investigación independiente Verdantix en su informe Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software 2025, publicado el 27 de junio de 2025.
IBM destaca por su experiencia en gestión de datos e IA dentro de sus ofertas de software. El conjunto ha recibido las mejores calificaciones en adquisición de datos, gestión, control de calidad y gestión del rendimiento de sostenibilidad ESG según las puntuaciones de "Capacidades" de Verdantix. Además, obtuvo buenas puntuaciones en las puntuaciones "Momentum", que evalúan factores estratégicos de éxito como la visión y la estrategia del mercado.
Verdantix realizó una evaluación exhaustiva comparando 21 proveedores de soluciones. Este proceso incluyó un cuestionario exhaustivo, demostraciones de los proveedores y entrevistas con usuarios actuales de software de elaboración de informes de sostenibilidad y ESG.
Como señaló Luke Gowland de Verdantix en el informe: "En medio de la creciente incertidumbre regulatoria y el creciente escrutinio de las partes interesadas, las organizaciones ya no pueden confiar en sistemas fragmentados o procesos manuales para gestionar las divulgaciones de sostenibilidad. La demanda de datos de sostenibilidad precisos, auditables y en tiempo real (o casi en tiempo real) ha elevado el software de elaboración de informes de una herramienta de apoyo a un requisito estratégico. El Green Quadrant 2025 destaca a los proveedores mejor posicionados para ayudar a las empresas a adaptarse a los requisitos cambiantes, cumplir con las expectativas de garantía e integrar el rendimiento en materia de sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales fundamentales.
IBM Envizi está bien posicionado para apoyar a los clientes que navegan por este cambio en el mercado. El conjunto ayuda a las organizaciones con la elaboración de informes normativos y voluntarios, al tiempo que proporciona herramientas específicas para la descarbonización. Todo entregado de forma modular para alinearse con los requisitos cambiantes de los clientes.
IBM demostró sólidas capacidades en ESG y gestión del rendimiento de sostenibilidad, lo que refleja su amplia experiencia en gestión, seguridad y protección de datos, y sus herramientas de rendimiento.
Este último reconocimiento se basa en el posicionamiento de IBM Envizi como líder en el informe 'Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software' de la empresa independiente de investigación y asesoramiento Verdantix, publicado el 17 de julio de 2023. Refleja el compromiso continuo de IBM con la sostenibilidad y su historia de proporcionar soluciones innovadoras que establecen puntos de referencia en el sector.
Lea el informe y descubra cómo Envizi puede ayudar a su organización con la gestión de datos y la elaboración de informes de sostenibilidad.
Acerca de Verdantix
Verdantix es el líder de pensamiento esencial para la innovación que mejora el mundo. Apoyamos a los creadores de cambios con nuestros datos propios, nuestra experiencia única y nuestras redes ejecutivas. Nuestro análisis impactante se entrega a través de una plataforma digital, compromisos de consultoría y eventos presenciales a miles de responsables de la toma de decisiones en más de 100 países. Desde las oficinas de Londres, Nueva York y Boston, el equipo de investigación de Verdantix aplica los principios de rigor, precisión y curiosidad para ayudar a nuestros clientes distribuidos por todo el mundo a resolver sus retos más complejos verdantix.com