IBM® Envizi reconocido como líder en el Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

Verdantix realizó una evaluación exhaustiva comparando 21 proveedores de soluciones. Este proceso incluyó un cuestionario exhaustivo, demostraciones de los proveedores y entrevistas con usuarios actuales de software de elaboración de informes de sostenibilidad y ESG.

Como señaló Luke Gowland de Verdantix en el informe: "En medio de la creciente incertidumbre regulatoria y el creciente escrutinio de las partes interesadas, las organizaciones ya no pueden confiar en sistemas fragmentados o procesos manuales para gestionar las divulgaciones de sostenibilidad. La demanda de datos de sostenibilidad precisos, auditables y en tiempo real (o casi en tiempo real) ha elevado el software de elaboración de informes de una herramienta de apoyo a un requisito estratégico. El Green Quadrant 2025 destaca a los proveedores mejor posicionados para ayudar a las empresas a adaptarse a los requisitos cambiantes, cumplir con las expectativas de garantía e integrar el rendimiento en materia de sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales fundamentales.

IBM Envizi está bien posicionado para apoyar a los clientes que navegan por este cambio en el mercado. El conjunto ayuda a las organizaciones con la elaboración de informes normativos y voluntarios, al tiempo que proporciona herramientas específicas para la descarbonización. Todo entregado de forma modular para alinearse con los requisitos cambiantes de los clientes.

IBM demostró sólidas capacidades en ESG y gestión del rendimiento de sostenibilidad, lo que refleja su amplia experiencia en gestión, seguridad y protección de datos, y sus herramientas de rendimiento.