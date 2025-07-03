IBM® Envizi reconocido como líder en el Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

3 de julio de 2025

 

David Blanch

Director, Product Management, Asset Lifecycle Management

IBM® Envizi ESG Suite ha sido reconocida como líder del mercado por la empresa de investigación independiente Verdantix en su informe Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software 2025, publicado el 27 de junio de 2025.

IBM destaca por su experiencia en gestión de datos e IA dentro de sus ofertas de software. El conjunto ha recibido las mejores calificaciones en adquisición de datos, gestión, control de calidad y gestión del rendimiento de sostenibilidad ESG según las puntuaciones de "Capacidades" de Verdantix. Además, obtuvo buenas puntuaciones en las puntuaciones "Momentum", que evalúan factores estratégicos de éxito como la visión y la estrategia del mercado.

Un nuevo análisis explora cómo los proveedores apoyan la evolución de las necesidades de elaboración de informes de sostenibilidad

Verdantix realizó una evaluación exhaustiva comparando 21 proveedores de soluciones. Este proceso incluyó un cuestionario exhaustivo, demostraciones de los proveedores y entrevistas con usuarios actuales de software de elaboración de informes de sostenibilidad y ESG.

Como señaló Luke Gowland de Verdantix en el informe: "En medio de la creciente incertidumbre regulatoria y el creciente escrutinio de las partes interesadas, las organizaciones ya no pueden confiar en sistemas fragmentados o procesos manuales para gestionar las divulgaciones de sostenibilidad. La demanda de datos de sostenibilidad precisos, auditables y en tiempo real (o casi en tiempo real) ha elevado el software de elaboración de informes de una herramienta de apoyo a un requisito estratégico. El Green Quadrant 2025 destaca a los proveedores mejor posicionados para ayudar a las empresas a adaptarse a los requisitos cambiantes, cumplir con las expectativas de garantía e integrar el rendimiento en materia de sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales fundamentales.

IBM Envizi está bien posicionado para apoyar a los clientes que navegan por este cambio en el mercado. El conjunto ayuda a las organizaciones con la elaboración de informes normativos y voluntarios, al tiempo que proporciona herramientas específicas para la descarbonización. Todo entregado de forma modular para alinearse con los requisitos cambiantes de los clientes.

IBM demostró sólidas capacidades en ESG y gestión del rendimiento de sostenibilidad, lo que refleja su amplia experiencia en gestión, seguridad y protección de datos, y sus herramientas de rendimiento.

IBM sigue estableciendo puntos de referencia en innovación ESG y rendimiento en sostenibilidad

Este último reconocimiento se basa en el posicionamiento de IBM Envizi como líder en el informe 'Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software' de la empresa independiente de investigación y asesoramiento Verdantix, publicado el 17 de julio de 2023. Refleja el compromiso continuo de IBM con la sostenibilidad y su historia de proporcionar soluciones innovadoras que establecen puntos de referencia en el sector.

Lea el informe y descubra cómo Envizi puede ayudar a su organización con la gestión de datos y la elaboración de informes de sostenibilidad.

Acerca de Verdantix

Verdantix es el líder de pensamiento esencial para la innovación que mejora el mundo. Apoyamos a los creadores de cambios con nuestros datos propios, nuestra experiencia única y nuestras redes ejecutivas. Nuestro análisis impactante se entrega a través de una plataforma digital, compromisos de consultoría y eventos presenciales a miles de responsables de la toma de decisiones en más de 100 países. Desde las oficinas de Londres, Nueva York y Boston, el equipo de investigación de Verdantix aplica los principios de rigor, precisión y curiosidad para ayudar a nuestros clientes distribuidos por todo el mundo a resolver sus retos más complejos verdantix.com

Más información Lea el informe