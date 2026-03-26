IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE empresarial más rápido para modelos de gran tamaño y equipos distribuidos

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 proporciona a los equipos de ingeniería la rapidez, la claridad y la perspectiva que necesitan para tomar decisiones con seguridad, especialmente cuando trabajan con modelos a escala empresarial o modelos compartidos entre equipos distribuidos. Esta versión también incluye capacidades de habilitación de la IA disponibles en versión preliminar pública, lo que supone un primer paso hacia automatizaciones más amplias asistidas por IA, mientras que su valor fundamental reside en su impacto inmediato en la usabilidad y la productividad.

Con Rhapsody 10.0.3, los ingenieros pueden dedicar menos tiempo a esperar, los responsables obtienen una perspectiva más clara y pueden tomar decisiones más rápidas, y los flujos de trabajo de MBSE se adaptan a los plazos de entrega de la empresa, gracias a la reducción de los retrasos provocados por las herramientas y a una mayor alineación con los objetivos del programa. Al minimizar los cuellos de botella en el rendimiento, esta versión ayuda a los equipos a mantener las revisiones de las partes interesadas avanzando de manera eficiente a gran escala, mejorar la colaboración y la auditabilidad, y garantizar la reducción de riesgos mediante análisis y comprobaciones de validación más rápidos.

El rendimiento del modelo a escala empresarial incluye: