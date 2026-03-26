IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE empresarial más rápido para modelos de gran tamaño y equipos distribuidos

Esta versión ofrece un rendimiento más sólido a escala empresarial y una colaboración mejorada, además de ampliar el acceso a activos de modelos consolidados, lo que permite a los equipos disponer de información clara en tiempo real para tomar decisiones a nivel de sistema con mayor seguridad.
A medida que crecen las exigencias de desarrollo y entrega eficientes en programas complejos, las expectativas respecto a las herramientas modernas de ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE) aumentan con la misma rapidez. Los equipos de ingeniería de software y sistemas distribuidos a menudo se topan con obstáculos que retrasan el progreso: los ciclos de revisión no logran escalar con la creciente complejidad, los modelos tardan en cargarse y la visibilidad del ciclo de vida es limitada.
IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3 se ha diseñado para abordar y reducir estos problemas reforzando el rendimiento de nivel empresarial en modelos de gran tamaño, introduciendo mejoras que agilizan la colaboración y aceleran la innovación, y facilitando el acceso a los datos de los modelos a través del nuevo Model Context Protocol (MCP).
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 proporciona a los equipos de ingeniería la rapidez, la claridad y la perspectiva que necesitan para tomar decisiones con seguridad, especialmente cuando trabajan con modelos a escala empresarial o modelos compartidos entre equipos distribuidos. Esta versión también incluye capacidades de habilitación de la IA disponibles en versión preliminar pública, lo que supone un primer paso hacia automatizaciones más amplias asistidas por IA, mientras que su valor fundamental reside en su impacto inmediato en la usabilidad y la productividad.
Con Rhapsody 10.0.3, los ingenieros pueden dedicar menos tiempo a esperar, los responsables obtienen una perspectiva más clara y pueden tomar decisiones más rápidas, y los flujos de trabajo de MBSE se adaptan a los plazos de entrega de la empresa, gracias a la reducción de los retrasos provocados por las herramientas y a una mayor alineación con los objetivos del programa. Al minimizar los cuellos de botella en el rendimiento, esta versión ayuda a los equipos a mantener las revisiones de las partes interesadas avanzando de manera eficiente a gran escala, mejorar la colaboración y la auditabilidad, y garantizar la reducción de riesgos mediante análisis y comprobaciones de validación más rápidos.
El rendimiento del modelo a escala empresarial incluye:
La versión 10.0.3 ofrece mejoras que optimizan la navegación por los modelos, aumentan la productividad de los desarrolladores y ayudan a los equipos de ingeniería a revisar, visualizar y comunicar los cambios de forma eficaz a escala empresarial. El resultado es un flujo de trabajo MBSE más eficiente para los equipos que gestionan modelos de gran tamaño, la colaboración distribuida y la creciente complejidad de los programas.
Rhapsody 10.0.3, ya disponible para el público general, introduce además el acceso de lectura a los modelos de Rhapsody creados a lo largo de décadas a través del nuevo servidor Model Context Protocol (MCP) (en versión preliminar pública). Esto permite realizar análisis casi instantáneos de activos a gran escala, además de ofrecer la flexibilidad de “Bring Your Own AI” para descubrimientos personalizados basados en el ML.
A medida que los programas escalan y los modelos heredados se vuelven difíciles de manejar, los equipos necesitan un acceso rápido y preparado para la IA, sin cuellos de botella en el rendimiento, que permita desbloquear décadas de datos para obtener perspectivas modernas, análisis de riesgos e innovación en flujos de trabajo MBSE distribuidos.
Puede consultar todas las nuevas características y actualizaciones del producto en la página del producto aquí.
En conjunto, estos avances ayudan a los clientes de Rhapsody a implementar el MBSE de forma más eficaz en entornos de ingeniería cada vez más complejos.
Para las organizaciones que gestionan entregas con estrictos requisitos de cumplimiento y activos de modelos de larga duración, la versión 10.0.3 mejora la forma en que los equipos colaboran entre disciplinas, revisan y gestionan los cambios, y ayuda a mantener el acceso al contexto del modelo necesario para una toma de decisiones con confianza.
Esto da como resultado un flujo de trabajo de MBSE que ofrece mayor rapidez y claridad sin sacrificar la trazabilidad y el control de nivel empresarial que requieren los ámbitos de ingeniería y los programas de desarrollo de alta confianza.