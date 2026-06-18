IBM Engineering AI Hub 1.3 ayuda a los equipos de ingeniería a escalar la IA agéntica gobernada a lo largo del ciclo de vida

Esta versión presenta una plataforma de automatización agéntica unificada y extensible para IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), que ayuda a los equipos de ingeniería a escalar la adopción de la IA con acceso a datos consciente del ciclo de vida y gobierno preparado para la empresa.
Los equipos de ingeniería están bajo presión para entregar productos altamente complejos a una velocidad sin precedentes. Esta presión es especialmente evidente en sectores como el de la automoción, el aeroespacial y de defensa, o el médico, donde los productos están cada vez más definidos por software y el éxito depende de una estrecha colaboración interdisciplinar. La IA puede ayudar a los equipos a moverse más rápido. Puede automatizar tareas repetitivas o propensas a errores, mejorar el acceso a los conocimientos de ingeniería y acelerar las decisiones.
La aplicación de la automatización agéntica a lo largo del ciclo de vida requiere asistentes y agentes de IA que estén preparados para operar en entornos regulados, trabajar con datos fiables, respetar el gobierno y alinearse con plataformas aprobadas por la empresa de forma segura y escalable.
IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce capacidades avanzadas para abordar estos desafíos de automatización agéntica en IBM ELM. Esta versión ayuda a los equipos a integrar datos de ingeniería, agentes especializados en cada ámbito y flujos de trabajo, de modo que puedan aplicar la IA de forma más coherente a lo largo de todo el ciclo de vida, al tiempo que se mantiene el control empresarial.
Basado en constructos fundamentales de ingeniería como requisitos, elementos de trabajo, modelos, pruebas y trazabilidad, IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce una capacidad clave: un endpoint gestionado del Protocolo de Contexto del Modelo (MCP) que permite el acceso consciente del ciclo de vida a los datos ELM. Las herramientas MCP ayudan a conectar las aplicaciones de IA con los datos ELM gobernados a través de una capa de contexto unificada que proporciona un contexto de confianza para los asistentes, agentes y flujos de trabajo orquestados de IA.
Esta base respalda escenarios prácticos de ingeniería. Los equipos pueden encontrar requisitos relacionados con una solicitud de cambio, resumir el impacto potencial, crear requisitos a través de conjuntos de cambios gobernados, buscar elementos de trabajo por atributos, agregar comentarios, hacer reseñas del estado del sprint, rastrear dependencias entre artefactos, identificar elementos del modelo afectados y analizar brechas de calidad de las pruebas.
El valor va más allá de un acceso más rápido a la información. Proporciona un contexto de ingeniería que es de confianza, regulado y accionable.
Engineering AI Hub 1.3 también añade soporte para agentes compatibles con A2A, lo que permite a los agentes proporcionados por IBM participar en flujos de trabajo personalizados y multiagente basados en estándares abiertos. Estos agentes comparten contexto, coordinan acciones y facilitan una ejecución controlada de los flujos de trabajo orquestados.
Esta capacidad ayuda a las organizaciones a ampliar Engineering IA Hub más allá de los casos de uso predefinidos. En lugar de crear capas de integración separadas para cada flujo de trabajo, los equipos pueden comenzar a diseñar flujos de trabajo agénticos coordinados que reflejen cómo se realiza realmente el trabajo de ingeniería.
Por ejemplo, un flujo de trabajo multiagente puede evaluar una solicitud de cambio, identificar los requisitos relacionados, revisar los elementos de trabajo afectados, comprobar la cobertura de las pruebas y preparar un resumen para la revisión de ingeniería, todo en uno. Los ingenieros siguen teniendo el control, mientras que los agentes reducen el esfuerzo manual necesario para recopilar, relacionar e interpretar la información sobre el ciclo de vida.
La adopción de la IA a escala empresarial debe ajustarse a las normas de la organización. Muchas empresas ya han aprobado proveedores específicos de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en función de los requisitos de gobierno, seguridad, cumplimiento o infraestructura.
IBM Engineering AI Hub 1.3 va más allá de watsonx.ai e incluye soporte para Amazon Bedrock. Este soporte adicional da a los equipos más flexibilidad para alinear la ingeniería asistida por IA con los proveedores de LLM aprobados y, al mismo tiempo, mantener un acceso gobernado y coherente a los datos del ciclo de vida.
Para los responsables de ingeniería y de tecnologías de la información, esto reduce las dificultades que conlleva la implantación de nuevas capacidades de IA. Los equipos pueden adoptar Engineering AI Hub dentro de las estrategias de IA empresarial existentes sin duplicar la infraestructura ni solicitar aprobaciones adicionales de plataformas.
A medida que las organizaciones escalan la IA en la ingeniería, las implementaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad, operativos y de cumplimiento. Las organizaciones suelen necesitar ejecutar capacidades habilitadas para la IA en la nube, en local y en entornos estrictamente regulados o aislados.
IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce soporte para la implementación flexible en CNCF Kubernetes, lo que permite a los equipos implementar Engineering IA Hub en plataformas que se alinean con su Estrategia de infraestructura. Esta versión también permite el soporte para instalaciones aisladas, en las que se requiere el aislamiento de la red para cumplir con las estrictas restricciones reglamentarias o de seguridad.
Esta flexibilidad hace que su implantación resulte más viable para las organizaciones que operan en entornos regulados o con restricciones. Permite a los equipos de ingeniería integrar las capacidades de IA en los sistemas en los que ya se encuentran sus datos y flujos de trabajo de ingeniería.
Otras mejoras que ahora ofrecen a los administradores más control y flexibilidad incluyen:
Estas capacidades ayudan a los equipos a mejorar la pertinencia y la coherencia de los resúmenes, así como la calidad y la exhaustividad de las tareas durante la planificación, sin dejar de contar con la participación humana.
Esta versión de Engineering AI Hub supone un importante paso adelante en la ingeniería asistida por IA. Aúna el acceso a datos que tiene en cuenta el ciclo de vida, la extensibilidad de los agentes, la alineación con la estrategia de IA y la flexibilidad de implementación en una plataforma regulada para IBM ELM.
Para las organizaciones de ingeniería es crítico. La IA no puede funcionar como una capa desconectada. Debe trabajar con datos fiables, comprender las relaciones de ingeniería, respetar los controles de acceso y adherirse a los procesos que los equipos ya utilizan para gestionar el desarrollo de productos complejos.
Engineering AI Hub 1.3 permite a las organizaciones operacionalizar la IA en todo el ciclo de vida de la ingeniería de forma fiable, gobernada y escalable.
Únase a los expertos en directo el 24 de junio de 2026 para verlo en acción